Λατίνος σπίκερ τρελάθηκε με γκολ του Καρέτσα και άρχισε να τραγουδάει στα ελληνικά «σήκωσε το γαμ@@@νο», δείτε βίντεο
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Γκολ Μπορούσια Ντόρτμουντ

Λατίνος σπίκερ τρελάθηκε με γκολ του Καρέτσα και άρχισε να τραγουδάει στα ελληνικά «σήκωσε το γαμ@@@νο», δείτε βίντεο

Το γκολ του Καρέτσα κόντρα στην Άρσεναλ θύμισε στον δημοσιογράφο τις ημέρες της Εθνικής Ελλάδας στα γήπεδα της Πορτογαλίας

Λατίνος σπίκερ τρελάθηκε με γκολ του Καρέτσα και άρχισε να τραγουδάει στα ελληνικά «σήκωσε το γαμ@@@νο», δείτε βίντεο
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Οι ποδοσφαιρικές ικανότητες του Κωνσταντίνου Καρέτσα έχουν επαινεθεί από πολλούς με τον 18χρονο Έλληνα διεθνή να επιβραβεύεται φέτος με τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ.

Ο ίδιος, μάλιστα, φρόντισε από νωρίς να δώσει δείγματα του ταλέντου του στους οπαδούς της γερμανικής ομάδας με ένα απίστευτης ομορφιάς γκολ στο φιλικό με την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο Emirates την περασμένη Κυριακή.

Το γκολ στο 29ο λεπτό μετά από το σόλο του Καρέτσα και το πλασέ με το αριστερό πόδι που έστειλε με υποδειγματικό τρόπο την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, τρέλανε έναν Λατίνο δημοσιογράφο, ο οποίος θυμήθηκε τα επικά συνθήματα του Euro 2004 όταν η Ελλάδα αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

«Σήκωσε το το γαμ@@@νο, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω» είπε στα ελληνικά ο σπίκερ συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό για το γκολ της Ντόρτμουντ.


🏴‍☠️ΛΑΤΙΝΟΣ ΣΠΙΚΕΡ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΓΚΟΛ ΚΑΡΕΤΣΑ🏴‍☠️
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