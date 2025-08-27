Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Φουρνιέ: Στόχος του Ολυμπιακού είναι πάντα η νίκη - Βίντεο
Την είπε ο Γάλλος σταρ για την ανανέωση του συμβολαίου του και το Eurobasket
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την Τετάρτη την προετοιμασία του εν όψει της νέας σεζόν με τους διεθνείς της Ελλάδας και της Σερβίας να απουσιάζουν.
Ένας από τους παίκτες που ήταν στο ΣΕΦ είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μίλησε στα ΜΜΕ για τους στόχους της ομάδας, την ανανέωση του συμβολαίου του αλλά και το Eurobasket.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ
Για τη νέα σεζόν: «Είμαι χαρούμενος που επιστρέψαμε. Αισθάνομαι πιο οικεία από πέρσι με όλους. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στη δουλειά. Μας λείπουν κάποιοι παίκτες και τους περιμένουμε».
Για την προετοιμασία: «Έχουμε ένα μήνα προετοιμασίας, μας λείπουν παίκτες, αλλά όλοι αισθανόμαστε οικεία. Θα πάρει χρόνο να βρεθούμε όλοι μαζί, αλλά στο τέλος θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε».
Για τον στόχο της Euroleague: «Ο στόχος μας είναι πάντα να κερδίζουμε. Έχουμε τους ίδιους στόχους, την ίδια νοοτροπία και θα τα καταφέρουμε».
Για τη συνάντηση στη Μύκονο με τους προέδρους του Ολυμπιακού: «Ήταν σίγουρα ένα ωραίο καλοκαίρι. Ήταν πολύ καλό timing στις διαπραγματεύσεις και έτσι όπως έγινε. Έφυγα λίγο μετά που συμφωνήσαμε και επέστρεψα για να υπογράψω. Και είπαμε να το κάνουμε εκείνο το Σαββατοκύριακο και ο Πρόεδρος Γιώργος ήταν στη Μύκονο, ο Πρόεδρος Π αναγιώτης στην Πάρο και εγώ στη Μύκονο και έτσι κλείστηκε η συνάντηση. Ήταν ωραία στιγμή και έτσι έγινε».
Για το Eurobasket: «Είναι πολύ νωρίς και στα νοκ-άουτ όλα είναι διαφορετικά. Σίγουρα είναι δυνατές ομάδες εμείς η Γαλλία, η Γερμανία, η Σερβία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί πάντα συμβαίνουν εκπλήξεις».
