Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Το παιδί ήταν μόνο του στο μπαλκόνι χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα στο εσωτερικό του σπιτιού
Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση αστυνομικών το βράδυ της Τρίτης στα Καμίνια Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια περιπολίας, έλαβε σήμα για ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο.
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι στο μπαλκόνι υπήρχε ένα αγόρι περίπου πέντε ετών, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα στο εσωτερικό του σπιτιού. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία τους για την ασφάλεια του παιδιού.
Μη χάνοντας χρόνο, οι αστυνομικοί αναρριχήθηκαν από το μπαλκόνι και έφτασαν δίπλα στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδύνευε να πέσει ή να τραυματιστεί. Παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο.
Δείτε βίντεο:
Περίπου σαράντα λεπτά αργότερα έφτασε στο σπίτι η 17χρονη αδελφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την ενήλικη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε. Η μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στην Καλαμάτα για λόγους εργασίας.
Η έγκαιρη και αποφασιστική αντίδραση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, με το μικρό αγόρι να είναι πλεόν ασφαλές.
