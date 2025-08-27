Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
ΕΛΛΑΔΑ
Καμίνια Ανήλικος Μπαλκόνι Αστυνομία

Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι

Το παιδί ήταν μόνο του στο μπαλκόνι χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα στο εσωτερικό του σπιτιού

Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
95 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση αστυνομικών το βράδυ της Τρίτης στα Καμίνια Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια περιπολίας, έλαβε σήμα για ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι στο μπαλκόνι υπήρχε ένα αγόρι περίπου πέντε ετών, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα στο εσωτερικό του σπιτιού. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία τους για την ασφάλεια του παιδιού.

Μη χάνοντας χρόνο, οι αστυνομικοί αναρριχήθηκαν από το μπαλκόνι και έφτασαν δίπλα στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδύνευε να πέσει ή να τραυματιστεί. Παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο.

Δείτε βίντεο:



Περίπου σαράντα λεπτά αργότερα έφτασε στο σπίτι η 17χρονη αδελφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την ενήλικη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε. Η μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στην Καλαμάτα για λόγους εργασίας.

Η έγκαιρη και αποφασιστική αντίδραση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, με το μικρό αγόρι να είναι πλεόν ασφαλές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα στο Α' Νεκροταφείο - «Μαχητής, αξιοπρεπής και πρωτοπόρος»

Έκκληση Δαμιανού στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου: «Κινδυνεύει η ζωή μου» - Βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια στη Μονή Σινά
95 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης