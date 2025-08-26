Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη: Η φανέλα με το Νο20 του ΠΑΟΚ άλλαξε κάτοχο - Βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Αντελίνο Βιεϊρίνια Χρήστος Ζαφείρης

Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη: Η φανέλα με το Νο20 του ΠΑΟΚ άλλαξε κάτοχο - Βίντεο

Ο Πορτογάλος παρέδωσε την θρυλική φανέλα του στον Έλληνα διεθνή

Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη: Η φανέλα με το Νο20 του ΠΑΟΚ άλλαξε κάτοχο - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Άλλαξε χέρια και επίσημα η φανέλα με το Νο20 του ΠΑΟΚ

Ο Χρήστος Ζαφείρης θα φοράει πλέον το Νο20 που ανήκε για χρόνια στον Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος την τίμησε και με το παραπάνω αλλά αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο και προσφέρει από άλλο πόστο τις υπηρεσίες του. 

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε βίντεο με την παραλαβή της φανέλας στα αποδυτήρια της Τούμπας και έγραψε: «Η κληρονομιά συνεχίζεται».







Ειδήσεις σήμερα:

Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων

Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης