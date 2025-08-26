Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη: Η φανέλα με το Νο20 του ΠΑΟΚ άλλαξε κάτοχο - Βίντεο
Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη: Η φανέλα με το Νο20 του ΠΑΟΚ άλλαξε κάτοχο - Βίντεο
Ο Πορτογάλος παρέδωσε την θρυλική φανέλα του στον Έλληνα διεθνή
Άλλαξε χέρια και επίσημα η φανέλα με το Νο20 του ΠΑΟΚ.
Ο Χρήστος Ζαφείρης θα φοράει πλέον το Νο20 που ανήκε για χρόνια στον Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος την τίμησε και με το παραπάνω αλλά αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο και προσφέρει από άλλο πόστο τις υπηρεσίες του.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε βίντεο με την παραλαβή της φανέλας στα αποδυτήρια της Τούμπας και έγραψε: «Η κληρονομιά συνεχίζεται».
Ειδήσεις σήμερα:
Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά
Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων
Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
The legacy continues... 🦅⚫️⚪️2⃣0⃣#Zafeiris20 #PAOK #OurWay #transfers #Vieirinha pic.twitter.com/dgy7kvANpC— PAOK FC (@PAOK_FC) August 26, 2025
