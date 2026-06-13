Απίστευτο: Σκωτσέζος περπάτησε από το Λος Άντζελες στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της ομάδας του
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Μουντιάλ 2026 εθνική Σκωτίας Παγκόσμιο Κύπελλο

Απίστευτο: Σκωτσέζος περπάτησε από το Λος Άντζελες στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της ομάδας του

Ο Κρεγκ Φέρκιουσον ξεκίνησε το ταξίδι του τον Φεβρουάριο και έφτασε στη Βοστώνη στις 13 Ιουνίου

Απίστευτο: Σκωτσέζος περπάτησε από το Λος Άντζελες στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της ομάδας του
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Αυτό σημαίνει αγάπη για την πατρίδα! Σκωτσέζος οπαδός περπάτησε από το Λος Άντζελες στη Βοστώνη για να παρακολουθήσει την πρώτη σέντρα της Σκωτίας του στο Μουντιάλ 2026!

Το όνομά του Κρεγκ Φέρκιουσον. Ξεκίνησε το ταξίδι του τον Φεβρουάριο και έφτασε στη Βοστώνη στις 13 Ιουνίου. Όλα αυτά για να δει την πρεμιέρα της Σκωτίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Προφανώς η υποδοχή των συμπατριωτών του ήταν ηρωική και η δύναμη της εικόνας μιλά από μόνη της.

Οι Σκωτσέζοι αντιμετωπίζουν την Αϊτή (14/06, 04:00) και βρίσκονται στον τρίτο όμιλο μαζί με Βραζιλία και Μαρόκο.
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