Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά

Σε βενζινάδικο της Σαντορίνης H μετάβαση με αυτοκίνητο για τις καλοκαιρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά είναι… ακριβή υπόθεση. Δυσανάλογα ακριβή όμως είναι κάθε χρόνο και η βενζίνη στους προορισμούς των διακοπών για τους Ελληνες και τους τουρίστες.Οι υψηλές τιμές του θερμού διμήνου του καλοκαιριού, Ιουλίου - Αυγούστου, καταγράφονται στους προορισμούς των διακοπών και φέτος, μία χρονιά πάντως όπου η αγορά κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με βάση τα δεδομένα των τιμών και δη την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου.Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι τιμές στην Ελλάδα και δη στα νησιά ακολουθούν αντίθετη πορεία, με τους Ελληνες και τους ξένους επισκέπτες στους τουριστικούς προορισμούς να υφίστανται τελικά τις συνέπειες στην τσέπη τους. Οι τιμές στη βενζίνη φέτος τον Αύγουστο στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτές προ διμήνου, όμως αυτό δεν ισχύει για κάποιους από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς: κάτι τέτοιο συμβαίνει για παράδειγμα στις άκρως δημοφιλείς Κυκλάδες, που αποκλίνουν σημαντικά από τον μέσο όρο, σε επίπεδα πάνω από τα 2 ευρώ και έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές στα τέλη Ιουνίου, ενώ θα έπρεπε, θεωρητικά, να βρίσκονται χαμηλότερα.Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, στον Νομό Κυκλάδων η μέση σταθμισμένη τιμή της απλής αμόλυβδης σχεδόν προ διμήνου, στις 30 Ιουνίου, ήταν στα 2,012 ευρώ ανά λίτρο, όση είναι δηλαδή και σήμερα, στα 2,10 ευρώ το λίτρο, όπως προκύπτει από το επίσημο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης. Σημειωτέον ότι πανελλαδικά στις 30 Ιουνίου η μέση σταθμισμένη τιμή ήταν στα 1,757 ευρώ ανά λίτρο, νούμερο που έχει πέσει τώρα με τιμές της 20ής Αυγούστου, σε 1,743 ευρώ /λίτρο ανά την Ελλάδα για την απλή αμόλυβδη.Εν μέσω Αυγούστου, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στον Νομό Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,715 ευρώ και 1,707 ευρώ αντίστοιχα, με τη Θεσσαλονίκη μάλιστα να καταγράφει τις χαμηλότερες τιμές πανελλαδικά σε επίπεδο νομού. Στο τέλος του Ιουνίου οι αντίστοιχες τιμές στην Αττική ήταν στα 1,72 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη στα 1,72 ευρώ.Για τον πιο θερμό μήνα του καλοκαιριού, ο Νομός Κυκλάδων διατηρεί την αρνητική πρωτιά, με μία μέση σταθμισμένη τιμή, όπως προαναφέρθηκε, στα 2,010 ευρώ το λίτρο, ενώ από κοντά ακολουθούν και κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί της χώρας: στην Κρήτη, που δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο τουριστών -μόνο οι διεθνείς αφίξεις στα δύο αεροδρόμια του νησιού ήταν πέρυσι στα 5,4 εκατομμύρια-, στον Νομό Ηρακλείου η μέση σταθμισμένη τιμή είναι, με βάση τα επίσημα στοιχεία, στα 1,792 ευρώ, χαμηλότερα σε σύγκριση με τα 1,811 ευρώ στο τέλος Ιουνίου.Στο Ιόνιο, τα νούμερα είναι και πάλι υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο, χαμηλότερα ωστόσο σε σύγκριση με τα νησιά του Αιγαίου: ενδεικτικά, στην περίπτωση αυτή, η υψηλότερη μέση σταθμισμένη τιμή καταγράφεται στον Νομό Κεφαλληνίας, στα 1,83 ευρώ το λίτρο, στα ίδια σχεδόν επίπεδα με αυτά στο τέλος του Ιουνίου στα 1,85 ευρώ.Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία ανά νησί και δη στους δύο premium προορισμούς της χώρας - Μύκονο και Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία μάλιστα παρουσιάζει φέτος πτώση τουριστικά λόγω της σεισμικής δραστηριότητας μέσα στον χειμώνα (-18,2% στο επτάμηνο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου), οι τιμές για την απλή αμόλυβδη στα πρατήρια καυσίμων κυμαίνονται μέσα στον Αύγουστο από 1,935 ευρώ το λίτρο έως 2,130 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα και στη Μύκονο, τα νούμερα μέσα στον Αύγουστο κυμαίνονται από τα 1,965 ευρώ ανά λίτρο ως προς τη χαμηλότερη τιμή έως τα 2,079 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλότερα ακόμη βρίσκεται η πολύ δημοφιλής Ρόδος, με μία διακύμανση από τα 1,768 ευρώ έως τα 2,179 ευρώ.



Τα επίσημα νούμερα για τον μήνα Αύγουστο επιβεβαιώνουν ότι παραμένει σταθερά το ζήτημα στις λιανικές τιμές καυσίμων, παρά τα επιχειρήματα που προβάλλονται, όπως π.χ. περί χρονικής καθυστέρησης στην αύξηση και τη μείωση των τιμών στους πρατηριούχους σε σχέση με αυτές που προμηθεύονται από τα διυλιστήρια (τα οποία αναμορφώνουν καθημερινά τον τιμοκατάλογό τους, σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές, είτε αγοράσουν είτε όχι) και ειδικά για τα νησιά το πρόσθετο κόστος μεταφοράς ή οι μικρότεροι όγκοι πωλήσεων.



Αλλωστε, και η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναγνωρίζει στην τελευταία της έκθεση που δημοσιοποίησε μέσα στον Ιούλιο ότι συνεχίζουν να υφίστανται δομικά προβλήματα στον ανταγωνισμό στις αγορές διύλισης, εμπορίας και λιανικής, προτείνοντας μάλιστα ένα πακέτο πέντε προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού.



Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν την ίδρυση Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων (ΚΦΔΑ), τη χαρτογράφηση και εποπτεία των αποθηκευτικών χώρων, την κατάργηση ρητρών αποκλειστικότητας στις συμβάσεις αποθήκευσης, τη μείωση της διαφάνειας στη διύλιση (σ.σ.: με την έννοια ότι η καθημερινή δημοσιοποίηση τιμών στις διυλιστηριακές πωλήσεις ενδεχομένως διευκολύνει φαινόμενα σιωπηρής συμπαιγνίας και «παρακολούθησης» των κινήσεων του ανταγωνισμού και η αύξηση της διαφάνειας στη λιανική αγορά, π.χ. οι οδηγοί να μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των πρατηρίων βάσει γεωγραφικής θέσης.



Οι διεθνείς τιμές

H διεθνής τιμή στο Brent την περασμένη εβδομάδα κινήθηκε στην περιοχή λίγο πάνω από τα 67 δολάρια το βαρέλι, με τις προβλέψεις μάλιστα για την πορεία των τιμών μέσα στο επόμενο διάστημα να κάνουν λόγο για περαιτέρω μείωση με ό,τι αυτό (θετικό) συνεπάγεται για τον τελικό καταναλωτή στην αντλία.



Επισημαίνεται εδώ ότι από τις αρχές του καλοκαιριού η υψηλότερη τιμή είχε καταγραφεί στα μέσα Ιουνίου, φτάνοντας τα 77 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, είναι ενδεικτική η σχετική ανάλυση της ελβετικής UBS (με ημερομηνία στις 11 Αυγούστου), σύμφωνα με την οποία η τιμή του Brent θα διατηρηθεί αμετάβλητη στα 68 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με τον ελβετικό οίκο να εκτιμά εν συνεχεία πτώση στα 62 δολάρια έως το τέλος του 2025.



Η πρόβλεψη για τιμή στα 62 ευρώ το βαρέλι διατηρείται και για τον Μάρτιο του 2026, με την τράπεζα να εκτιμά εν συνεχεία σταδιακή ανάκαμψη στα 65 δολάρια στα μέσα του 2026, τον Ιούνιο. Η εκτίμηση για την πτωτική πορεία της αγοράς έρχεται σε συνέχεια της μεγαλύτερης προσφοράς από τη Νότια Αμερική, αλλά και της μεγαλύτερης ανθεκτικότητας στην παραγωγή από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αν και υπάρχουν πάντα οι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα, όπως είναι αυτή, στη σημερινή συγκυρία, γύρω από τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Στεφανία Σούκη 26.08.2025, 14:07