Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»

Παρά την απόφαση των Αρχών να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες διάσωσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, ο γιος της, δηλώνει πεπεισμένος ότι η μητέρα του είναι ακόμη ζωντανή