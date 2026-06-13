Τραμπ, Στενά του Ορμούζ και Χούθι ανεβάζουν το θερμόμετρο για τη διεθνή ναυτιλία: Στο επίκεντρο η νήσος Χαργκ, η πετρελαϊκή «καρδιά» του Ιράν