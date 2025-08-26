Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη - Δείτε το βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ζαφείρη Μελά
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη - Δείτε το βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ζαφείρη Μελά
Η μεγαλύτερη (οικονομικά) μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεγονός με τον Δικέφαλο να επισημοποιεί την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη - Στο πρώτο βίντεο τον καλωσορίζει ο Ζαφείρης Μελάς
Παίκτης του ΠΑΟΚ και με τη βούλα είναι ο Χρήστος Ζαφείρης.
Ο διεθνής Έλληνας, ο οποίος έγινε αντικείμενο λατρείας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ στην πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία των ασπρόμαυρων.
Ο Ζαφείρης πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τον Δικέφαλο, τη φανέλα του οποίου θα φορά από τον Ιανουάριο (εκτός κι αν προκύψει κάποια αλλαγή τις επόμενες ημέρες και ενταχθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ από την Σλάβια Πράγας).
Κι όπως είχε γίνει γνωστό από χθες στο βίντεο που ετοίμασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Ζαφείρης Μελάς, ο οποίος καλωσόρισε τον 22χρονο άσο στο «σπίτι του» με τον δικό του μοναδικό τρόπο, εξιστορώντας τι πέρασε και ο ίδιος από τη στιγμή που έγινε γνωστή η προσπάθεια του Δικεφάλου να τον αποκτήσει.
«Ρε τι έχουμε πάθει φέτος... Μιλάμε για μπλέξιμο! Περνούσα ωραία το καλοκαίρι μου τους φίλους μου, με τις συναυλίες μου, τα τραγούδια μου, τις παρέες μου... Και ξαφνικά παίρνει λέει ο ΠΑΟΚ τον Ζαφείρη! Απόλυτη τρέλα!», δηλώνει αρχικά ο «ΖαΜε» από τα αποδυτήρια της Τούμπας και συνεχίζει στο ίδιο ύφος:
«Σιγά μην φέρει οκ. Σαββίδης τον Ζαφείρη! Σιγά μην έρθει ο Ζαφείρης! Σιγά μη βάλουν τον Μελά να κάνει την παρουσίαση. Ε, να σας πω και κάτι; Αυτοί είναι τρελοί! κ.Σαββίδης τον έφερε, ο Ζαφείρης ήρθε και ο Μελάς θα κάνει την παρουσίαση!».
Κι εκεί το πλάνο εμφανίζει τραγουδιστή και ποδοσφαιριστή να μπαίνουν στο γήπεδο, από το πέταλο της Θύρας 4 με τον πρώτο να τον καλωσορίζει στο σπίτι του...
Αναλυτικά και η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα μας στις 02.01.2026” ανέφερε πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας:
Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2003 στην Αθήνα. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα.
Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του.
Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ.Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.
Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία».
