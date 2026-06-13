Νύχτα αποθέωσης μετά το τέταρτο Champions League του Ολυμπιακού: Φιλιά στην κούπα και πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η δικαίωση της Άμπι Άντριους

Το τέταρτο Champions League και το 347ο τρόπαιο του συλλόγου

Τα συγχαρητήρια από ΠΑΕ και ΚΑΕ

Μέχρι εκείνο το σημείο, η Ιωάννα Σταματοπούλου είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση με 14 αποκρούσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε ο Ολυμπιακός να παραμείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου.Μεγάλη πρωταγωνίστρια του final-4 ήταν η Άμπι Άντριους. Η Αυστραλή αριστερόχειρας σημείωσε τέσσερα γκολ στον ημιτελικό απέναντι στη Ματαρό και άλλα πέντε στον τελικό με τη Φερεντσβάρος, εκ των οποίων τα τέσσερα στα τελευταία 10,5 λεπτά της κανονικής διάρκειας.Η εντυπωσιακή παρουσία της τής χάρισε τον τίτλο της MVP του final-4 και παράλληλα μια προσωπική δικαίωση. Η Άντριους είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2024 έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ωστόσο κατά την πρώτη της χρονιά στην Ελλάδα δέχθηκε έντονη κριτική για τις εμφανίσεις της, τόσο στο προηγούμενο final-4 του Πειραιά όσο και στους τελικούς του πρωταθλήματος απέναντι στη Βουλιαγμένη.Με την επιτυχία στη Μάλτα, ο Ολυμπιακός έφτασε τα τέσσερα Champions League στο πόλο γυναικών και συνολικά τα οκτώ ευρωπαϊκά τρόπαια στο συγκεκριμένο τμήμα.Παράλληλα, οι Ιωάννα Σταματοπούλου και Βάσω Πλευρίτου κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της καριέρας τους, αφήνοντας στα τρία την Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία αυτή τη φορά αγωνίστηκε με τα χρώματα της Φερεντσβάρος.Σε συλλογικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 347 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα, ενώ ήδη στον ορίζοντα βρίσκεται η διεκδίκηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού τίτλου, καθώς οι «ερυθρόλευκες» θα αντιμετωπίσουν την Καταλούνια στο επόμενο Σούπερ Καπ Ευρώπης.Η επιτυχία προκάλεσε κύμα συγχαρητηρίων από ολόκληρη την οικογένεια του Ολυμπιακού.Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε ανακοίνωσή της, συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League και επισήμανε ότι οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν μια θρυλική σεζόν, κατακτώντας Champions League, Πρωτάθλημα Ελλάδας, Κύπελλο Ελλάδας και Σούπερ Καπ Ελλάδας.«Συγχαρητήρια Θρύλε, ταβάνι μας ο ουρανός!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.Ανάλογο ήταν και το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της! Μας κάνατε υπερήφανους!».