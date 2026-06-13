Νύχτα αποθέωσης μετά το τέταρτο Champions League του Ολυμπιακού: Φιλιά στην κούπα και πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νύχτα αποθέωσης μετά το τέταρτο Champions League του Ολυμπιακού: Φιλιά στην κούπα και πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι «ερυθρόλευκες» γιόρτασαν με τον κόσμο τους την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης στη Μάλτα, μετά τη νίκη τους στον τελικό κόντρα στη Φερεντσβάρος
Στιγμές αποθέωσης, συγκίνησης και ξέφρενων πανηγυρισμών έζησαν οι πολίστριες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Champions League στη Μάλτα. Οι «ερυθρόλευκες» επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους, επικρατώντας της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι, σε έναν τελικό που θα μείνει για χρόνια χαραγμένος στη μνήμη των φιλάθλων του συλλόγου.
Οι εικόνες με τις πολίστριες να φιλούν την κούπα του Champions League και να πανηγυρίζουν μαζί με περίπου 500 φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στη Γκζίρα της Μάλτας, αποτύπωσαν το μέγεθος της επιτυχίας.
Η απονομή του τροπαίου πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΟΕ και αντιπρόεδρο της European Aquatics, Κυριάκο Γιαννόπουλο, μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.
Εκεί εμφανίστηκε η μεγάλη ηρωίδα της βραδιάς. Η Ολλανδή τερματοφύλακας Φαν ντεν Ντόμπελστιν, που είχε παρακολουθήσει ολόκληρο το παιχνίδι από τον πάγκο, πέρασε στο νερό αποκλειστικά για τη διαδικασία των πέναλτι και απέκρουσε και τις τρεις εκτελέσεις των Μαγυάρων.
Φιλιά στην κούπα και αποθέωση από τον κόσμοΑμέσως μετά τη λήξη του συγκλονιστικού τελικού, οι παίκτριες του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, αγκαλιάζοντας η μία την άλλη και σηκώνοντας ψηλά το βαρύτιμο τρόπαιο.
Οι εικόνες με τις πολίστριες να φιλούν την κούπα του Champions League και να πανηγυρίζουν μαζί με περίπου 500 φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στη Γκζίρα της Μάλτας, αποτύπωσαν το μέγεθος της επιτυχίας.
Η απονομή του τροπαίου πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΟΕ και αντιπρόεδρο της European Aquatics, Κυριάκο Γιαννόπουλο, μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα.
Ένα τρόπαιο βγαλμένο από θρίλερΟ τελικός απέναντι στη Φερεντσβάρος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η πειραϊκή ομάδα βρέθηκε κοντά στην ήττα, όμως η Σάντα ισοφάρισε σε 14-14 μόλις 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι.
Εκεί εμφανίστηκε η μεγάλη ηρωίδα της βραδιάς. Η Ολλανδή τερματοφύλακας Φαν ντεν Ντόμπελστιν, που είχε παρακολουθήσει ολόκληρο το παιχνίδι από τον πάγκο, πέρασε στο νερό αποκλειστικά για τη διαδικασία των πέναλτι και απέκρουσε και τις τρεις εκτελέσεις των Μαγυάρων.
Μέχρι εκείνο το σημείο, η Ιωάννα Σταματοπούλου είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση με 14 αποκρούσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε ο Ολυμπιακός να παραμείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου.
Η εντυπωσιακή παρουσία της τής χάρισε τον τίτλο της MVP του final-4 και παράλληλα μια προσωπική δικαίωση. Η Άντριους είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2024 έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ωστόσο κατά την πρώτη της χρονιά στην Ελλάδα δέχθηκε έντονη κριτική για τις εμφανίσεις της, τόσο στο προηγούμενο final-4 του Πειραιά όσο και στους τελικούς του πρωταθλήματος απέναντι στη Βουλιαγμένη.
Παράλληλα, οι Ιωάννα Σταματοπούλου και Βάσω Πλευρίτου κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της καριέρας τους, αφήνοντας στα τρία την Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία αυτή τη φορά αγωνίστηκε με τα χρώματα της Φερεντσβάρος.
Σε συλλογικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 347 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα, ενώ ήδη στον ορίζοντα βρίσκεται η διεκδίκηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού τίτλου, καθώς οι «ερυθρόλευκες» θα αντιμετωπίσουν την Καταλούνια στο επόμενο Σούπερ Καπ Ευρώπης.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε ανακοίνωσή της, συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League και επισήμανε ότι οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν μια θρυλική σεζόν, κατακτώντας Champions League, Πρωτάθλημα Ελλάδας, Κύπελλο Ελλάδας και Σούπερ Καπ Ελλάδας.
«Συγχαρητήρια Θρύλε, ταβάνι μας ο ουρανός!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Ανάλογο ήταν και το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της! Μας κάνατε υπερήφανους!».
Η δικαίωση της Άμπι ΆντριουςΜεγάλη πρωταγωνίστρια του final-4 ήταν η Άμπι Άντριους. Η Αυστραλή αριστερόχειρας σημείωσε τέσσερα γκολ στον ημιτελικό απέναντι στη Ματαρό και άλλα πέντε στον τελικό με τη Φερεντσβάρος, εκ των οποίων τα τέσσερα στα τελευταία 10,5 λεπτά της κανονικής διάρκειας.
Η εντυπωσιακή παρουσία της τής χάρισε τον τίτλο της MVP του final-4 και παράλληλα μια προσωπική δικαίωση. Η Άντριους είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2024 έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ωστόσο κατά την πρώτη της χρονιά στην Ελλάδα δέχθηκε έντονη κριτική για τις εμφανίσεις της, τόσο στο προηγούμενο final-4 του Πειραιά όσο και στους τελικούς του πρωταθλήματος απέναντι στη Βουλιαγμένη.
Το τέταρτο Champions League και το 347ο τρόπαιο του συλλόγουΜε την επιτυχία στη Μάλτα, ο Ολυμπιακός έφτασε τα τέσσερα Champions League στο πόλο γυναικών και συνολικά τα οκτώ ευρωπαϊκά τρόπαια στο συγκεκριμένο τμήμα.
Παράλληλα, οι Ιωάννα Σταματοπούλου και Βάσω Πλευρίτου κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της καριέρας τους, αφήνοντας στα τρία την Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία αυτή τη φορά αγωνίστηκε με τα χρώματα της Φερεντσβάρος.
Σε συλλογικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 347 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα, ενώ ήδη στον ορίζοντα βρίσκεται η διεκδίκηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού τίτλου, καθώς οι «ερυθρόλευκες» θα αντιμετωπίσουν την Καταλούνια στο επόμενο Σούπερ Καπ Ευρώπης.
Τα συγχαρητήρια από ΠΑΕ και ΚΑΕΗ επιτυχία προκάλεσε κύμα συγχαρητηρίων από ολόκληρη την οικογένεια του Ολυμπιακού.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε ανακοίνωσή της, συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League και επισήμανε ότι οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν μια θρυλική σεζόν, κατακτώντας Champions League, Πρωτάθλημα Ελλάδας, Κύπελλο Ελλάδας και Σούπερ Καπ Ελλάδας.
«Συγχαρητήρια Θρύλε, ταβάνι μας ο ουρανός!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
🔴⚪🏆 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας στην κορυφή της Ευρώπης!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 12, 2026
Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Champions League! / Big congratulations to the Olympiacos Women's Water Polo team for winning the @WaterpoloCL! pic.twitter.com/cGOUO2XkKf
Ανάλογο ήταν και το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της! Μας κάνατε υπερήφανους!».
🏆 Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 12, 2026
👏 Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/nyobDxrHfw
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