Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο
Αδιανόητες σκηνές μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αργεντινής με τη Δομινικανή Δημοκρατία, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να χτυπά αντίπαλό του και τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα κουβάρι
Η Δομινικανή Δημοκρατία επικράτησε της Αργεντινής με 84-83 στην παράταση, παίρνοντας τη δεύτερή της νίκη στο FIBA AmeriCup, ωστόσο όσα συνέβησαν στο παρκέ μετά το τέλος της αναμέτρησης επισκίασαν τα πάντα.
Η ένταση που υπήρχε στη διάρκεια της αναμέτρησης συνεχίστηκε αμέσως μετά το φινάλε, με τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα κουβάρι και τον Δομινικανό Ντέιβιντ Τζόουνς - Γκαρσία να γρονθοκοπεί στο πρόσωπο παίκτη της Αργεντινής, τον Χουάν Γκερέρο.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter, από την κερκίδα, φαίνεται πως παίκτες της Αργεντινής πλησίασαν τον Τζόουνς Γκαρσία στο κέντρο του γηπέδου. Εκείνος απάντησε και αρκετοί ακόμα ενεπλάκησαν στη σύρραξη, μένοντας πλέον να ξεκαθαριστούν οι ενδεχόμενες τιμωρίες από τη FIBA.
Πηγή: Gazzetta
Así fue el escándalo del final. pic.twitter.com/DnTAwIjOkN— Carlos Altamirano (@altamirano45) August 24, 2025
