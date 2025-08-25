Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο

Αδιανόητες σκηνές μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αργεντινής με τη Δομινικανή Δημοκρατία, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να χτυπά αντίπαλό του και τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα κουβάρι