Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί

Στις 9.40 σημαίνει η ώρα για τους «Αταίριαστους» με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα για 12η χρονιά. Οι «Αταίριαστοι» θα μεταφέρουν με τον δικό τους τρόπο τον παλμό της επικαιρότητας: αποκαλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, αλλά και ερευνούν τα ερωτήματα που θέτουν οι τηλεθεατές. Υποδέχονται σημαίνουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής και αναζητούν τις απαντήσεις θέτοντας καίριες ερωτήσεις.Ακολουθεί το «LIVE YOU» με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου στις 11.45. Και αυτή την σεζόν πρωταγωνιστές της εκπομπής οι πολίτες, με τις καταγγελίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Με ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις, η εκπομπή συνομιλεί ζωντανά με τους τηλεθεατές, αναζητά καθημερινά λύσεις και απαντήσεις.Το νήμα στο κανάλι της Συγγρού θα κόψει ο Νίκος Ευαγγελάτος και το «Live News» που επιστρέφουν στη συχνότητα του MEGA, από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και καθημερινά, στις 15:40, με τη γνωστή ταυτότητά του και τα πρωτοποριακά AR γραφικά. Το «Live News» έρχεται για να φωτίσει τα σημαντικότερα γεγονότα. Αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ρεαλιστικές απεικονίσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας.Με σημαντικές ανακατατάξεις σε πρόσωπα αλλά και μία μεγάλη αλλαγή στην πρωινή ζώνη, όπου η ενημέρωση παίρνει τα ηνία από την ψυχαγωγία, κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα του OPEN.Στις 06:00 το πρωί ξεκινά η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος». Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς, συγκροτούν δίδυμο συνέχειας και ανανέωσης, συζητούν, αναλύουν και σχολιάζουν με χιούμορ την ειδησεογραφία μαζί με τους πρωταγωνιστές της.Στις 10:00 το ΟΡΕΝ ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου με την κάμερα της εκπομπής «10 Παντού» θα ενημερώνουν ζωντανά για ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.Στις 15:45 είναι ώρα για «Καθαρές κουβέντες». Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, εγκαινιάζουν μια νέα ζώνη και εκπομπή με στόχο το παρασκήνιο της ειδησεογραφίας.