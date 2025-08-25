Ζεφύρι: Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα - Τρεις τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Εφραξαν το δρόμο, ακινητοποίησαν το όχημα και αφού τους κατέβασαν, τους χτύπησαν και τους έκλεψαν χρυσαφικά και προσωπικά έγγραφα
Μια βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες Ρομά κρύβεται πίσω από την άγρια ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Ζεφυρίου με απολογισμό τρεις τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες γνώριζαν καλά τα θύματα τους και τη διαδρομή που ακολουθούν μέσα στον καταυλισμό και έστησαν ενέδρα αποφασισμένοι να τους επιτεθούν.
Οι διαφορές των δύο οικογενειών φαίνεται να ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, πριν από 10 χρόνια ένας από τους άντρες που δέχτηκαν επίθεση, είχε σκοτώσει τον αδερφό ενός εκ των δραστών. Οι δράστες είναι 4 και έχουν φύγει από τα σπίτια τους και κρύβονται, πλην ενός που έχει συλληφθεί.
Η βεντέτα αναθερμάνθηκε μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο είχαν εμπλακεί μέλη από τις δύο οικογένειες.
Έκτοτε υπήρχαν εκατέρωθεν απειλές και χθες το απόγευμα οι δράστες αποφάσισαν να στείλουν ένα μήνυμα στα θύματά τους. Οι τρεις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, έστησαν ενέδρα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου και μόλις είδαν το αμάξι, στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, έφραξαν το δρόμο.
Κατόπιν, ακινητοποίησαν το όχημα και αφού τους κατέβασαν από αυτό τους χτύπησαν και τους έκλεψαν χρυσαφικά και προσωπικά έγγραφα. Εν συνεχεία και προτού τραπούν σε φυγή πυρπόλησαν το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν αφήνοντας πίσω τους τρεις τραυματίες.
Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και σε ιδιωτική κλινική του Αμαρουσίου ενώ η γυναίκα που ήταν μαζί τους οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.
Εκεί αναγνώρισε ένα άτομο, το οποίο είχε προσαχθεί για το περιστατικό από Αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ, ως έναν από τους δράστες της άγριας επίθεσης με αποτέλεσμα να συλληφθεί.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.
