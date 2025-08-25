Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Η γυναίκα που κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση καταγράφει όσα έζησε και ζητά δικαιοσύνη ακόμη και μετά θάνατον
Με ένα βιβλίο που χαρακτηρίζεται «ωμό και συγκλονιστικό», η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, από τα πιο γνωστά θύματα του Τζέφρι Επστάιν, επιστρέφει μετά θάνατον για να αφηγηθεί τη δική της ιστορία. Η γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν μόλις 17 ετών, ολοκλήρωσε τα απομνημονεύματά της λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή της, αφήνοντας ένα βιβλίο που υπόσχεται να ανοίξει ξανά πληγές και να προκαλέσει.
Το «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» θα κυκλοφορήσει στις αρχές Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Alfred A. Knopf και έχει έκταση περίπου 400 σελίδων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βιβλίο «περιλαμβάνει σπαρακτικές, ενοχλητικές και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες» για την περίοδο που η Τζιουφρέ βρέθηκε υπό τον έλεγχο του Επστάιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, αλλά και για τις σχέσεις τους με ισχυρούς φίλους, ανάμεσά τους και ο πρίγκιπας Άντριου.
Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό της, η Τζιουφρέ έστειλε email στη συγγραφέα και δημοσιογράφο Έιμι Γουάλας, στο οποίο ξεκαθάριζε πως ήθελε το βιβλίο να κυκλοφορήσει ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής της. «Στην περίπτωση του θανάτου μου, θέλω να βεβαιωθώ ότι το Nobody’s Girl θα εκδοθεί. Πιστεύω ότι έχει τη δύναμη να επηρεάσει ζωές και να ανοίξει αναγκαίες συζητήσεις γύρω από αυτά τα εγκλήματα», έγραφε χαρακτηριστικά. Το μήνυμα εστάλη την 1η Απριλίου και 20 περίπου μέρες αργότερα, η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε, σε ηλικία 41 ετών.
Η Τζιουφρέ είχε στραφεί νομικά εναντίον του δούκα του Γιορκ στις ΗΠΑ, ισχυριζόμενη ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της όταν ήταν ανήλικη, κατόπιν πιέσεων του Επστάιν και της Μάξγουελ. Ο Άντριου αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, όμως το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, που εκτιμάται σε περίπου 12 εκατομμύρια λίρες. Παρότι η υπόθεση «έκλεισε» νομικά, το σκάνδαλο στιγμάτισε για πάντα τη δημόσια εικόνα του και τον απομάκρυνε από τα βασιλικά καθήκοντα.
Η Τζιουφρέ είχε περιγράψει τρεις διαφορετικές συναντήσεις με τον Άντριου: σε σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο, σε πολυτελή κατοικία του Επστάιν στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική. Η πλέον γνωστή φωτογραφία της με τον Άντριου και τη Μάξγουελ, από τη βραδιά στη λέσχη Tramp, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.
Η Τζιουφρέ είχε αρχικά συμφωνήσει με τον εκδοτικό οίκο Penguin Press για ένα συμβόλαιο επτά ψηφίων, το ίδιο που είχε αναλάβει και το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι. Όταν όμως στέλεχος μετακινήθηκε στον Knopf, η συγγραφική της δουλειά ακολούθησε. Ο εκδότης Τζόρνταν Πάβλιν χαρακτήρισε το έργο «μια ωμή και σοκαριστική διαδρομή, την ιστορία ενός αδάμαστου πνεύματος που πάλευε να ελευθερωθεί».
Το χειρόγραφο, σύμφωνα με τον Knopf, «έχει περάσει από αυστηρό fact-checking και νομικό έλεγχο», ώστε να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις για το περιεχόμενο.
🚨 EPSTEIN VICTIM BOOK RELEASE:— JJBOOM (@JordyHalo80) August 24, 2025
Virginia Giuffre’s posthumous memoir confirmed
Titled Nobody’s Girl, it drops Oct 21.
400 pages. Fact-checked. Legally vetted.
The book promises disturbing new details on Epstein, Maxwell, and Prince Andrew.
Giuffre’s final words: release it… pic.twitter.com/lxesiu2GLu
Η τελευταία της επιθυμία
Η υπόθεση με τον πρίγκιπα Άντριου
Virginia Giuffre is to publish a memoir from beyond the grave: Prince Andrew's sex abuse accuser's autobiography called 'Nobody's Girl' is to hit shelves in a matter of weeks https://t.co/WT2UW6vIPG— Daily Mail (@DailyMail) August 24, 2025
Το εκδοτικό παρασκήνιο και η «μετακόμιση»
Η είδηση της έκδοσης έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη της Γκισλέιν Μάξγουελ μέσα από τις φυλακές των ΗΠΑ, όπου ισχυρίστηκε ότι την πρώτη γνωριμία του Άντριου με τον Επστάιν την έκανε η Σάρα Φέργκιουσον και όχι η ίδια. Η οικογένεια της Τζιουφρέ αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση ότι «δίνει βήμα σε μια καταδικασμένη εγκληματία να ξαναγράψει την ιστορία». «Πρόκειται για παρωδία δικαιοσύνης που ακυρώνει τις εμπειρίες τόσων επιζώντων», ανέφεραν σε κοινή δήλωση.
Η συνέντευξη Μάξγουελ και η αντίδραση της οικογένειας
