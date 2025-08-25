Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει



Η συνέντευξη Μάξγουελ και η αντίδραση της οικογένειας

Η είδηση της έκδοσης έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη της Γκισλέιν Μάξγουελ μέσα από τις φυλακές των ΗΠΑ, όπου ισχυρίστηκε ότι την πρώτη γνωριμία του Άντριου με τον Επστάιν την έκανε ηκαι όχι η ίδια. Η οικογένεια της Τζιουφρέ αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση ότι «δίνει βήμα σε μια καταδικασμένη εγκληματία να ξαναγράψει την ιστορία». «Πρόκειται για παρωδία δικαιοσύνης που ακυρώνει τις εμπειρίες τόσων επιζώντων», ανέφεραν σε κοινή δήλωση.