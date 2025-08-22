bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Βλάχος: «H Εθνική του Γκάλη και του Γιαννάκη το '87 έδειξε σε όλους τους Έλληνες τον δρόμο προς την κορυφή» - Βίντεο
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής πόλο Θοδωρής Βλάχος μίλησε για την ομάδα μπάσκετ, το 1987 και τις διαφορές των δύο αθλημάτων
Ο Θοδωρής Βλάχος είναι κοντά στην Εθνική Ανδρών μπάσκετ και παρακολουθεί στο ΟΑΚΑ την φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ιταλία για το τουρνουά Ακρόπολις.
Μετά από διακοπές στις Σπέτσες, ο άνθρωπος που οδήγησε την Εθνική πόλο ανδρών στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, επέστρεψε στην Αθήνα και δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εν δράσει.
Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στην ΕΡΤ για την Εθνική μπάσκετ, τις διαφορές με το πόλο, αλλά και για την ομάδα του 1987.
«Παρακολουθώ όποτε μπορώ παιχνίδια υψηλού επιπέδου αλλά η Εθνική ομάδα είναι κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι το 1987 η ομάδα του Γκάλη, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών έδειξε τον δρόμο σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό το πως μπορείς να φτάσεις στην κορυφή και από εκεί απογειώθηκαν όλοι οι Έλληνες σε όλα τα αθλήματα» είπε αρχικά.
Για το εάν είναι πιο δύσκολο το μπάσκετ ή το πόλο τόνισε: «Νομίζω ότι εμείς τη μπάλα μπορούμε να την χτυπήσουμε. Τα παιδιά εδώ είναι πιο δύσκολο να επιπλεύσουν στο νερό. Είναι δύσκολα και τα δύο. Με τακτική, με καλή φυσική κατάσταση και παιχνίδια μυαλού».
