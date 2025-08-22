Βλάχος: «H Εθνική του Γκάλη και του Γιαννάκη το '87 έδειξε σε όλους τους Έλληνες τον δρόμο προς την κορυφή» - Βίντεο
SPORTS
Θοδωρής Βλάχος Εθνική πόλο ανδρών Εθνική Μπάσκετ

Βλάχος: «H Εθνική του Γκάλη και του Γιαννάκη το '87 έδειξε σε όλους τους Έλληνες τον δρόμο προς την κορυφή» - Βίντεο

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής πόλο Θοδωρής Βλάχος μίλησε για την ομάδα μπάσκετ, το 1987 και τις διαφορές των δύο αθλημάτων

Βλάχος: «H Εθνική του Γκάλη και του Γιαννάκη το '87 έδειξε σε όλους τους Έλληνες τον δρόμο προς την κορυφή» - Βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Θοδωρής Βλάχος είναι κοντά στην Εθνική Ανδρών μπάσκετ και παρακολουθεί στο ΟΑΚΑ την φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ιταλία για το τουρνουά Ακρόπολις.

Μετά από διακοπές στις Σπέτσες, ο άνθρωπος που οδήγησε την Εθνική πόλο ανδρών στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, επέστρεψε στην Αθήνα και δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εν δράσει. 

Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στην ΕΡΤ για την Εθνική μπάσκετ, τις διαφορές με το πόλο, αλλά και για την ομάδα του 1987. 

«Παρακολουθώ όποτε μπορώ παιχνίδια υψηλού επιπέδου αλλά η Εθνική ομάδα είναι κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι το 1987 η ομάδα του Γκάλη, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών έδειξε τον δρόμο σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό το πως μπορείς να φτάσεις στην κορυφή και από εκεί απογειώθηκαν όλοι οι Έλληνες σε όλα τα αθλήματα» είπε αρχικά. 

Για το εάν είναι πιο δύσκολο το μπάσκετ ή το πόλο τόνισε: «Νομίζω ότι εμείς τη μπάλα μπορούμε να την χτυπήσουμε. Τα παιδιά εδώ είναι πιο δύσκολο να επιπλεύσουν στο νερό. Είναι δύσκολα και τα δύο. Με τακτική, με καλή φυσική κατάσταση και παιχνίδια μυαλού».  




Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dc93prwpbm4x)




Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη

Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο

Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης