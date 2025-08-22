Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ

bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Συμμορία αλλοδαπών που είχε μετατρέψει τη Μύκονο σε πεδίο δράσης της, με «όχημα» γουρούνες και μεθόδους… Εσκομπάρ, εξάρθρωσε η Αστυνομία στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Συνελήφθησαν τέσσερις Αλβανοί υπήκοοι, ηλικίας 21, 24, 25 και 36 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με την έρευνα, η συμμορία συνδέεται με δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων και τρεις απόπειρες, οι οποίες σημειώθηκαν από τις 6 έως τις 7 Αυγούστου και από τις 16 έως τις 20 Αυγούστου 2025 σε πολυτελή τουριστικά καταλύματα στις περιοχές Ελιά, Χάλαρα, Αγράρι, Ληνώ, Παράγκα και Σκαλάδο. Η λεία τους περιλάμβανε χρήματα, χρυσαφικά, κοσμήματα, πανάκριβα ρολόγια και αντικείμενα, με την εκτιμώμενη αξία να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.
Το «κόλπο» τους θύμιζε μεθόδους καρτέλ. Τα μέλη της ομάδας είχαν νοικιάσει τετράτροχα ATV («γουρούνες»), με τα οποία κινούνταν διακριτικά στο νησί. Εκμεταλλευόμενοι το ανάγλυφο της Μυκόνου, εντόπιζαν βραχώδεις σχισμές και φυσικά κενά στο έδαφος, όπου έφτιαχναν «καβάτζες». Εκεί έκρυβαν τόσο τα επιχειρησιακά τους είδη —καπέλα, γάντια, μαντήλια για την απόκρυψη χαρακτηριστικών— όσο και τα κλοπιμαία μετά τις διαρρήξεις. Με τον τρόπο αυτό δυσχέραιναν τον εντοπισμό τους από τις αρχές.Οι επιθέσεις γίνονταν κυρίως βραδινές ώρες. Οι δράστες, είτε πεζοί είτε με τις γουρούνες, κινούνταν προς τα τουριστικά καταλύματα, μπαίνοντας από ανασφάλιστες εισόδους ή παραβιάζοντας μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Στη συνέχεια αφαιρούσαν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν και κατέληγαν ξανά στις κρυψώνες τους, μέχρι η Αστυνομία να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει.
