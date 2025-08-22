Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Ηλικίας από 5 έως 18 ετών είναι τα παιδιά της οικογένειας - «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» είπε ένα από τα παιδιά στην αστυνομία - Φέρεται να την ζήλευε και να τον είχε διώξει από το σπίτι , ενώ μάλωναν συχνά - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του
Άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε στον Βόλο το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου με έναν 40χρονο άνδρα να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του.
Η 36χρονη γυναίκα φέρει τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, ενώ ο 40χρονος οικοδόμος στο επάγγελμα, μετά το έγκλημα έσπευσε να εξαφανιστεί και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπίσουν. Μάρτυρες της τραγωδίας έγιναν τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 5 έως 18 ετών.
Μάλιστα βίντεο του protothema.gr αποτυπώνει την στιγμή που μια από τις κόρες του θύματος καταφτάνει στο σημείο και αντικρίζει τη λίμνη αίματος στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια:
Η μεγαλύτερη κόρη μίλησε στο gegonotanews, αναφέροντας ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καυγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς και τότε ο 40χρονος υπήκοος Αλβανίας άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας, επίσης από την Αλβανία. «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε την μητέρα της και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.
Η 36χρονη έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου στον οδό Κωνσταντά, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, έτρεξε να φύγει.
Ένα από τα παιδιά μάλιστα φέρεται να έχει πει στην αστυνομία: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι».
Ο δράστης, οικοδόμος στο επάγγελμα, βγήκε τρέχοντας από την πολυκατοικία και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τον Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.
