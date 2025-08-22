Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη

Ηλικίας από 5 έως 18 ετών είναι τα παιδιά της οικογένειας - «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» είπε ένα από τα παιδιά στην αστυνομία - Φέρεται να την ζήλευε και να τον είχε διώξει από το σπίτι , ενώ μάλωναν συχνά - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του