Το ξέσπασμα Μπονούτσι: It's coming to Rome (βίντεο)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το δικό του γκολ έφερε ξανά την ισορροπία στο ματς και έδωσε στην Ιταλία την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο αρχικά στην παράταση και μετά στα πέναλτι...ήταν και πάλι εκ των κορυφαίων της Ιταλίας, καταφέρνοντας να νικήσει τον Πίκφορντ κι από την άσπρη βούλα, κι όταν ο Ντοναρούμα έπιασε το πέναλτι του Σάκα ξέσπασε φωνάζοντας «It' coming to Rome, it's coming to Rome