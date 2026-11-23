Στο Μεσόβουνο Εορδαίας ο Αλέξης Τσίπρας, δοκίμασε ποντιακό σουρβά σε παραδοσιακό καφενείο, δείτε βίντεο και εικόνες
Στο Μεσόβουνο Εορδαίας ο Αλέξης Τσίπρας, δοκίμασε ποντιακό σουρβά σε παραδοσιακό καφενείο, δείτε βίντεο και εικόνες
Ο πρόεδρος της επισκέφθηκε το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου, όπου κατέθεσε λουλούδια, ενώ στη συνέχεια δοκίμασε την παραδοσιακή ποντιακή σούπα σε καφενείο της περιοχής
Στο Μεσόβουνο Εορδαίας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/11) ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.
Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα kozan.gr, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο κ. Τσίπρας έκανε στάση στο παραδοσιακό καφενείο «Το Ενθύμιον», όπου δοκίμασε σουρβά, την παραδοσιακή ποντιακή σούπα.
Υπενθυμίζεται ότι είχε προαναγγείλει ότι θα δοκίμαζε το συγκεκριμένο έδεσμα σε βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή, πριν από την άφιξή του στη Δυτική Μακεδονία.
Δείτε βίντεο και εικόνες:
Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφθεί το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου, όπου κατέθεσε λουλούδια, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
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