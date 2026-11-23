Στο Μεσόβουνο Εορδαίας ο Αλέξης Τσίπρας, δοκίμασε ποντιακό σουρβά σε παραδοσιακό καφενείο, δείτε βίντεο και εικόνες

Ο πρόεδρος της επισκέφθηκε το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου, όπου κατέθεσε λουλούδια, ενώ στη συνέχεια δοκίμασε την παραδοσιακή ποντιακή σούπα σε καφενείο της περιοχής