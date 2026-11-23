το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά (σ.σ. αναφέρεται στο GTA VI)» .

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

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