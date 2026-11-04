Ο Βαρουφάκης διαμαρτύρεται ότι η τράπεζα έκλεισε τον λογαριασμό του DiEM25 - «Αν είχε χιούμορ, θα σας άφηνε να βγάζετε €60 την ημέρα» τρολάρουν στα social
Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 καλεί τους φίλους του κόμματος να κάνουν δωρεά σε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης
Κατάλαβες τώρα τι σημαίνει να μην έχεις πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό; @yanisvaroufakis pic.twitter.com/c4Sx74Skly— Approach (@ApproachNemesis) November 4, 2026
Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 καλεί τους φίλους του κόμματος να κάνουν δωρεά σε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης.
Η ανάρτηση Βαρουφάκη
Το μήνυμα του DiEM25:
Η τράπεζά μας έκλεισε τον λογαριασμό μας ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Η συστηματική προσπάθεια φίμωσης όσων αντιστέκονται στην αυταρχική στροφή της Ευρώπης έφτασε πλέον και στο DiEM25. Η δυνατότητά μας να καταβάλλουμε μισθούς, να καλύπτουμε το ενοίκιο των γραφείων μας και να διατηρούμε τη λειτουργία μας σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.
Δεν θα μείνουμε όμως με σταυρωμένα τα χέρια: κάντε μια δωρεά στο ταμείο έκτακτης ανάγκης, με το οποίο θα στηρίξουμε τον αγώνα μας μέχρι να ανακτήσουμε τα χρήματα από τον κλεισμένο λογαριασμό μας.
ΚΑΝΤΕ ΔΩΡΕΑ: https://i.diem25.org//el/donations/to/debanking
DiEM25: Η τράπεζά μας στις Βρυξέλλες μας έκλεισε τον λογαριασμό στο οποίο μπαίνουν οι μικρές εισφορές δεκάδων χιλιάδων μελών μας, από όλη την Ευρώπη - χρήματα με τα οποία λειτουργεί το κίνημα. Ξαφνικά. Χωρίς σκεπτικό ή προειδοποίηση... https://t.co/A2G0dDKRph— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 3, 2026
Ωστόσο, χρήστες στα social αναδημοσίευσαν την ανάρτηση του γραμματέα του ΜέΡΑ25 με καυστικά σχόλια, υπενθυμίζοντας το κλείσιμο των τραπεζών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό τον Γιάνη Βαρουφάκη.
Αν η τράπεζα είχε χιούμορ, δεν θα σας έκλεινε τον λογαριασμό. Θα σας άφηνε να βγάζετε 60€ την ημέρα, αφού στηθείτε ένα δίωρο στο ΑΤΜ. pic.twitter.com/tikyK4P7Rl— Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) November 4, 2026
Κατάλαβες τώρα τι σημαίνει να μην έχεις πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό; @yanisvaroufakis pic.twitter.com/c4Sx74Skly— Approach (@ApproachNemesis) November 4, 2026
Όταν το κάρμα έχει τρελά κέφια pic.twitter.com/ip2w8ni2bj— Το παντατίφ 🐜🐜🐜 (@panta_tif) November 4, 2026
Το ότι ο Βαρουφάκης που έκλεινε τις τράπεζες & θα γκρέμιζε τον καπιταλισμό, κλαίγεται για έναν κλειστό τραπεζικό λογαριασμό, είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τους αντισυστημικούς αερολόγους που στην πραγματικότητα δεν μπορούν να ζήσουν λεπτό δίχως τα αγαθά του καπιταλισμού.— Κοινή Λογική || 🇬🇷 (@commonsense491) November 4, 2026
Μήπως έκλεισε κατά λάθος τον λογαριασμό ο Βαρουφάκης, όπως έκλεισε τις ελληνικές τράπεζες το 2015; https://t.co/a1reK2Hi3p— George Bakos (@georgebakos) November 4, 2026
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