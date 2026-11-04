Ο Βαρουφάκης διαμαρτύρεται ότι η τράπεζα έκλεισε τον λογαριασμό του DiEM25 - «Αν είχε χιούμορ, θα σας άφηνε να βγάζετε €60 την ημέρα» τρολάρουν στα social
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιάνης Βαρουφάκης ΜέΡΑ25 τράπεζες

Ο Βαρουφάκης διαμαρτύρεται ότι η τράπεζα έκλεισε τον λογαριασμό του DiEM25 - «Αν είχε χιούμορ, θα σας άφηνε να βγάζετε €60 την ημέρα» τρολάρουν στα social

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 καλεί τους φίλους του κόμματος να κάνουν δωρεά σε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης

Ο Βαρουφάκης διαμαρτύρεται ότι η τράπεζα έκλεισε τον λογαριασμό του DiEM25 - «Αν είχε χιούμορ, θα σας άφηνε να βγάζετε €60 την ημέρα» τρολάρουν στα social
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Ο Γιάνης Βαρουφάκης σε ανάρτησή του διαμαρτύρεται γιατί η τράπεζα έκλεισε «ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση» τον λογαριασμό του DiEM25 με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η δυνατότητα το κόμμα να πληρώνει μισθούς και ενοίκια. 

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 καλεί τους φίλους του κόμματος να κάνουν δωρεά σε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης. 

Η ανάρτηση Βαρουφάκη

Το μήνυμα του DiEM25:
Η τράπεζά μας έκλεισε τον λογαριασμό μας ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Η συστηματική προσπάθεια φίμωσης όσων αντιστέκονται στην αυταρχική στροφή της Ευρώπης έφτασε πλέον και στο DiEM25. Η δυνατότητά μας να καταβάλλουμε μισθούς, να καλύπτουμε το ενοίκιο των γραφείων μας και να διατηρούμε τη λειτουργία μας σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο.

Δεν θα μείνουμε όμως με σταυρωμένα τα χέρια: κάντε μια δωρεά στο ταμείο έκτακτης ανάγκης, με το οποίο θα στηρίξουμε τον αγώνα μας μέχρι να ανακτήσουμε τα χρήματα από τον κλεισμένο λογαριασμό μας.

ΚΑΝΤΕ ΔΩΡΕΑ: https://i.diem25.org//el/donations/to/debanking

Κλείσιμο

Ωστόσο, χρήστες στα social αναδημοσίευσαν την ανάρτηση του γραμματέα του ΜέΡΑ25 με καυστικά σχόλια, υπενθυμίζοντας το κλείσιμο των τραπεζών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό τον Γιάνη Βαρουφάκη.

«Αν η τράπεζα είχε χιούμορ, δεν θα σας έκλεινε τον λογαριασμό. Θα σας άφηνε να βγάζετε 60€ την ημέρα, αφού στηθείτε ένα δίωρο στο ΑΤΜ» λέει ένας εξ αυτών.


Άλλος χρήστης έγραψε: «Κατάλαβες τώρα τι σημαίνει να μην έχεις πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό;»



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