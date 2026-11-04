H αντιπολίτευση καταψηφίζει τη ρύθμιση Πιερρακάκη για εξωδικαστικό και servicers, για «τερατώδη διαστρέβλωση» κάνει λόγο ο υπουργός Οικονομικών

Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών





Ο κ. Πιερρακάκης με παρέμβασή του στις εργασίες της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής το μεσημέρι της Τρίτης ανακοίνωσε ότι οι 16 παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου για την προστασία των







Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον



Τα νέα μέτρα Ο κ. Πιερρακάκης παρουσιάζοντας τις δύο νέες παρεμβάσεις είπε ότι στοχεύουν στην περαιτέρω μείωση του κόστους αποπληρωμής οφειλών, στην ενίσχυση της ασφάλειας και προβλεψιμότητας των ρυθμίσεων και στην αυστηροποίηση των συνεπειών για τους servicers που παραβιάζουν τους κανόνες. Η πρώτη πρόσθετη ρύθμιση αφορά την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.







Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, σήμερα το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3% για τα πρώτα τρία χρόνια, ενώ για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις ανέρχεται στο 4%. Στη συνέχεια γίνεται κυμαινόμενο και μπορεί να φτάσει έως το 5,67%, ανάλογα με το είδος της οφειλής. Με τη νέα παρέμβαση, το επιτόκιο θα παραμένει σταθερό στο 3% σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει υποθήκη ή όχι και ανεξάρτητα από τον χρηματοδοτικό φορέα. Η ρύθμιση θα αφορά καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026, όπως διευκρίνισε ο υπουργός.



Κλείσιμο



Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αύξηση των προστίμων που μπορεί να επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους λεγόμενους servicers. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί σήμερα ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, ενώ με τη νέα ρύθμιση δεκαπλασιάζεται και φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.



Τι θα κάνει η αντιπολίτευση Πάντως, παρά τα πρόσθετα μέτρα η αντιπολίτευση προσανατολίζεται να καταψηφίσει επι της αρχής το σχέδιο νόμου επιμένοντας στην κριτική περί εξυπηρέτησης των servicers και έχοντας ως «αιχμή του δόρατος» το άρθρο 23 το οποίο ωστόσο έχει αποσυρθεί ήδη από την περασμένη εβδομάδα.



Αναφορικά με το συγκεκριμένο άρθρο ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Το άρθρο 23 είχε συγκεκριμένη λογική και υπηρετούσε έναν θεμιτό στόχο: να απλοποιήσει τη διαδικασία εφαρμογής μιας συμφωνίας ρύθμισης οφειλής, στην οποία είχαν συναινέσει ο δανειολήπτης και ο πιστωτής του. Το ξαναλέω. Με την συναίνεση του δανειολήπτη. Ένας πολίτης έχει ένα δάνειο. Έρχεται σε συνεννόηση με τον πιστωτή του και συμφωνούν σε μια νέα ρύθμιση. Συμφωνούν στο ποσό, στις δόσεις, στη διάρκεια αποπληρωμής και στους υπόλοιπους όρους. Το άρθρο 23 αφορούσε αυτή τη νέα, συναινετική διαδικασία. Δεν έδινε στους servicers τη δυνατότητα να μετατρέπουν μονομερώς οποιοδήποτε δάνειο σε εκτελεστό τίτλο. Δεν καθιστούσε αυτομάτως εκτελεστή την αρχική δανειακή σύμβαση. Και βεβαίως, δεν καταργούσε τη δικαστική προστασία. Ο οφειλέτης διατηρούσε τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτή ήταν η λογική της διάταξης. Δεν είχε καμία σχέση με την τερατώδη διαστρέβλωση που επιχειρήσατε».



Με δύο νέες σημαντικές παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για την στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών και την αυστηροποίηση του ελέγχου των εταιρειών διαχείρισης οφειλών , εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις - Προστασία συνεπών οφειλετών - … και λοιπές διατάξεις» για την τελική συζήτηση και ψήφιση.Ο κ. Πιερρακάκης με παρέμβασή του στις εργασίες της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής το μεσημέρι της Τρίτης ανακοίνωσε ότι οι 16 παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου για την προστασία των δανειοληπτών ενισχύονται με την προσθήκη τροπολογίας που προβλέπει καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και δεκαπλασιασμό των προστίμων που μπορούν να επιβληθούν στους servicers υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις δείχνουν την διαρκή βούληση της κυβέρνησης να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος των ανθρώπων που προσπαθούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και διαψεύδουν τα «συνομωσιολογικά» σενάρια της αντιπολίτευσης που ισχυρίζεται πως οι προωθούμενες διατάξεις εξυπηρετούν τα funds και τους servicers. «Είναι αστείο αυτό το επιχείρημα. Πονάει το μυαλό μου όταν το ακούω. Πρέπει να συμφωνήσουμε έστω στα στοιχειώδη…» ανέφερε χαρακτηριστικά αντιδρώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι το νομοσχέδιο συντάχθηκε καθ υπαγόρευση των εταιρειών διαχείρισης οφειλών.Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο χαρακτήρισε «πατερούλη των μεγάλων funds» υπενθυμίζοντας ότι η σύσταση τους προβλέφθηκε με νόμο της δικής του διακυβέρνησης ενώ τέλος κάλεσε το σύνολο της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει τα μέτρα.Ο κ. Πιερρακάκης παρουσιάζοντας τις δύο νέες παρεμβάσεις είπε ότι στοχεύουν στην περαιτέρω μείωση του κόστους αποπληρωμής οφειλών, στην ενίσχυση της ασφάλειας και προβλεψιμότητας των ρυθμίσεων και στην αυστηροποίηση των συνεπειών για τους servicers που παραβιάζουν τους κανόνες. Η πρώτη πρόσθετη ρύθμιση αφορά την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, σήμερα το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3% για τα πρώτα τρία χρόνια, ενώ για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις ανέρχεται στο 4%. Στη συνέχεια γίνεται κυμαινόμενο και μπορεί να φτάσει έως το 5,67%, ανάλογα με το είδος της οφειλής. Με τη νέα παρέμβαση, το επιτόκιο θα παραμένει σταθερό στο 3% σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει υποθήκη ή όχι και ανεξάρτητα από τον χρηματοδοτικό φορέα. Η ρύθμιση θα αφορά καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026, όπως διευκρίνισε ο υπουργός.Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η συγκεκριμένη αλλαγή θα επιτρέπει στους οφειλέτες να γνωρίζουν με ασφάλεια το ύψος της δόσης τους καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Παρουσιάζοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανέφερε ότι για οφειλή 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών, το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει τα 20.200 ευρώ για απαίτηση με εξασφάλιση και τα 28.000 ευρώ για απαίτηση χωρίς εξασφάλιση. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τους ευάλωτους δανειολήπτες, αλλά καλύπτει και τη μεσαία τάξη, κάνοντας λόγο για πραγματική ελάφρυνση των οφειλετών.Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αύξηση των προστίμων που μπορεί να επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους λεγόμενους servicers. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί σήμερα ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, ενώ με τη νέα ρύθμιση δεκαπλασιάζεται και φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.Πάντως, παρά τα πρόσθετα μέτρα η αντιπολίτευση προσανατολίζεται να καταψηφίσει επι της αρχής το σχέδιο νόμου επιμένοντας στην κριτική περί εξυπηρέτησης των servicers και έχοντας ως «αιχμή του δόρατος» το άρθρο 23 το οποίο ωστόσο έχει αποσυρθεί ήδη από την περασμένη εβδομάδα.Αναφορικά με το συγκεκριμένο άρθρο ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Το άρθρο 23 είχε συγκεκριμένη λογική και υπηρετούσε έναν θεμιτό στόχο: να απλοποιήσει τη διαδικασία εφαρμογής μιας συμφωνίας ρύθμισης οφειλής, στην οποία είχαν συναινέσει ο δανειολήπτης και ο πιστωτής του. Το ξαναλέω. Με την συναίνεση του δανειολήπτη. Ένας πολίτης έχει ένα δάνειο. Έρχεται σε συνεννόηση με τον πιστωτή του και συμφωνούν σε μια νέα ρύθμιση. Συμφωνούν στο ποσό, στις δόσεις, στη διάρκεια αποπληρωμής και στους υπόλοιπους όρους. Το άρθρο 23 αφορούσε αυτή τη νέα, συναινετική διαδικασία. Δεν έδινε στους servicers τη δυνατότητα να μετατρέπουν μονομερώς οποιοδήποτε δάνειο σε εκτελεστό τίτλο. Δεν καθιστούσε αυτομάτως εκτελεστή την αρχική δανειακή σύμβαση. Και βεβαίως, δεν καταργούσε τη δικαστική προστασία. Ο οφειλέτης διατηρούσε τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτή ήταν η λογική της διάταξης. Δεν είχε καμία σχέση με την τερατώδη διαστρέβλωση που επιχειρήσατε».

Στο ερώτημα, δε, της αντιπολίτευσης για τους λόγους που τελικά αποσύρθηκε η διάταξη, ο υπουργός απάντησε λέγοντας «γιατί θέλαμε να σας αφαιρέσουμε και το τελευταίο πρόσχημα. Να σας στερήσουμε τη δυνατότητα να κρύβεστε πίσω από μια διατύπωση και μια παράγραφο του άρθρου 23, για να αποσιωπάτε ένα νομοσχέδιο που θωρακίζει τα δικαιώματα των δανειοληπτών, βάζει αυστηρούς κανόνες στους servicers και προβλέπει πρωτοφανείς κυρώσεις. Διατάξεις που κανείς από εσάς ειδικά δεν διανοήθηκε να φέρει όσο βρισκόταν στην κυβέρνηση. Το αποσύραμε, λοιπόν. Για να σας δω τώρα. Πίσω από τι θα οχυρωθείτε αυτή τη φορά;».



«Τις τελευταίες ημέρες βουλευτές της αντιπολίτευσης επιδίδονται σε πρωτοφανές κρεσέντο συνωμοσιολογίας και αναρωτιούνται ποιος μας υπαγόρευσε το άρθρο 23. Επειδή η επιμονή έχει τελειώσει θα μιλήσουμε με γεγονότα. Οι servicers μας υπαγόρευσαν να τους βάζουμε πρόστιμα 5 εκατ ευρώ και 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη; Μήπως μας ζήτησαν να τους υποχρεώσουμε να καταθέτουν τα έγγραφα των δανείων; Μήπως μας ζήτησαν να τους βάλουμε προθεσμίες και αυστηρές συνέπειες όταν παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών; Δηλαδή ήρθαν και μου είπαν να τους βάλω περισσότερες υποχρεώσεις και μεγαλύτερα πρόστιμα; Αυτή είναι η θεωρία σας. Όταν μια θεωρία συνωμοσίας ακυρώνει όλο το νομοσχέδιο για να σταθεί όρθια τότε το πρόβλημα είναι στην θεωρία και όχι νομοσχέδιο» ανέφερε ο ίδιος σε άλλο σημείο.



Σχολιάζοντας, στη συνέχεια, τις δηλώσεις Τσίπρα, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε «ο κ. Τσίπρας είπε χθες ότι “τον Δεκέμβρη του 2015, στις πρώτες δύσκολες μέρες των μνημονίων, ήρθε η τρόικα και επέβαλε ένα θεσμικό πλαίσιο που έδινε τη δυνατότητα να υπάρχουν servicers και funds. Από το 2015 έως και την ημέρα που έφευγα από το Μαξίμου δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στα funds από τις τράπεζες”. Αυτά είπε ο κ. Τσίπρας. Είναι έτσι; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ΤτΕ στο τέλος Μαρτίου 2019 επί Τσίπρα οι εταιρείες είχαν αναλάβει δάνεια με συνολική απαίτηση 18 δισ. ευρώ. Και μικτή αξία 8,5 δισ. ευρώ. Επί Τσίπρα όχι μόνο ψηφίστηκαν τα funds αλλά είχαν μεταβιβαστεί 18 δισ. ευρώ απαιτήσεις. Αυτό που σήμερα καταγγέλλουν έγινε επί των ημερών τους».



Απευθυνόμενος τέλος προς το ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «πρέπει να αποφασίσετε ποιο δρόμο θέλετε να ακολουθήσετε. Είστε κόμμα υπεύθυνων λύσεων ή εύκολου λαϊκισμού; Οι εύκολες υποσχέσεις σας εξασφαλίζουν πρωτοσέλιδα αλλά δεν διασφαλίζουν το σπίτι των δανειοληπτών».