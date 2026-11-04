Στη Βουλή η τροπολογία Πιερρακάκη για σταθερό επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό, τι αλλάζει για τους servicers

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ποιους οφειλέτες αφορά και από πότε εφαρμόζεται - Έως 28.000 ευρώ το όφελος από τη μείωση των τόκων