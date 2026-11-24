Με τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ στην Αθήνα θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο, ενώ οι μηχανοδηγοί του Προαστιακού θα πραγματοποιήσουν δύο στάσεις εργασίας. Όσον αφορά τα

λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) για αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με στάση εργασίας των μηχανοδηγών στον Προαστιακό Αθηνών (Πειραιάς- Αεροδρόμιο-Κιάτο- Χαλκίδα) από 04.00 έως 08.00 και από την 20.00 έως την λήξη της βάρδιας. «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες και στους υπόλοιπους κλάδους που αγωνίζονται ενάντια στην ακρίβεια, την υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την πολιτική που μετατρέπει την εργασία σε διαρκή αγώνα επιβίωσης» αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και διεκδικεί όπως τονίζει:

* Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής.

* Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, με μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και πλαφόν στις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

* Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

«

» τονίζεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Για τις τροποποιήσεις δρομολογίων του Προαστιακού Αθήνας αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train.



Πώς θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ στην Αθήνα

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ θα κυκλοφορούν αποκλειστικά από τις

, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων προς το Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι

.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται κανονικά και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της

, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τους τερματικούς σταθμούς ως εξής:

- Από Κηφισιά και Πειραιά: στις 17:35.

- Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά: στις 17:51 και προς Πειραιά: στις 18:09.

- Από Ομόνοια προς Κηφισιά: στις 17:54 και προς Πειραιά: στις 18:07.

- Από Αττική προς Κηφισιά: στις 17:59 και προς Πειραιά: στις 18:02.

- Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: στις 18:00.

- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: στις 17:47.

- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: στις 17:44.

- Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας: στις 17:36.

- Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: στις 17:43.

- Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: στις 16:58.

- Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: στις 16:54.

Η κυκλοφορία θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 09:15 και θα ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 17:00, ανάλογα με τη γραμμή και την κατεύθυνση.

Στη Γραμμή 6 (Σύνταγμα – Πικροδάφνη), ο πρώτος συρμός από το Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08. Από την Πικροδάφνη προς το Σύνταγμα, τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν στις 09:15 και 16:18 αντίστοιχα.

Στη Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος), τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 09:31 από τη Βούλα και στις 10:05 από την Ακτή Ποσειδώνος.

Την ίδια ημέρα, με εντολή των αστυνομικών Αρχών, θα ανασταλεί από τις 09:00 το πρωί η λειτουργία τριών σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τους σταθμούς

. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα επαναλειτουργήσουν οι συγκεκριμένοι σταθμοί, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Για τους μηχανοδηγούς, ο αγώνας αυτός συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την υποστελέχωση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις αυθαίρετες πειθαρχικές διώξεις και την προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών για τις συστημικές αδυναμίες του σιδηροδρόμου στους εργαζόμενους. Την ώρα που η Hellenic Train εξακολουθεί να αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο με το σωματείο μας, οι μηχανοδηγοί απαντούν με συλλογική δράση και διεκδίκηση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στη στάση εργασίας και στην απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος. Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν χαρίζονται. Κατακτώνται με αγώνες. Το σωματείο έχει δώσει το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας για τις ώρες τις στάσεις εργασίας