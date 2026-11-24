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Έρχεται το νέο SUV της Opel
Έρχεται το νέο SUV της Opel
Η Opel έχει στα σκαριά ένα νέο C-SUV, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2028 και θα διευρύνει την τρέχουσα γκάμα της εταιρείας.
Η Opel ετοιμάζει ένα νέο C-SUV, το οποίο θα εμφανιστεί στις εκθέσεις των αντιπροσωπειών το 2028, και θα συμπληρώσει τη γκάμα της εταιρείας, δίπλα στα Grandland, Frontera και Mokka.
Το νέο μοντέλο αποτελεί προϊόν σύμπραξης μεταξύ της Opel και της Leapmotor, κάτι που φαντάζει λογικό μιας και η Stellantis έχει μερίδιο στην κινεζική εταιρεία, η οποία θα διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.
Δεν θα είναι ένα Leapmotor με τα εμβλήματα των Γερμανών ωστόσο. Θα είναι το πρώτο από μια σειρά μοντέλων, η οποία θα είναι εξελιγμένη από κοινού μεταξύ των δύο εταιρειών. Αυτά τα μοντέλα θα εξελίσσονται γρήγορα, και ουσιαστικά θα συνδυάζουν την εμπειρία και των δύο εταιρειών.
Η Leapmotor θα δώσει την τεχνογνωσία των ηλεκτρονικών αρχιτεκτονικών, καθώς και των κινητήρων και των μπαταριών. Η μακροχρόνια εμπειρία των Ευρωπαίων θα έχει αντίκτυπο στη μηχανολογική εξέλιξη, στο ντιζάιν, αλλά και στην οδική συμπεριφορά. Επιπλέον, το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο που βρίσκεται στη Σαραγκόζα της Ισπανίας, εκεί που παράγεται το Corsa, αλλά και το Leapmotor B10, ένα μοντέλο που θα μπορούσε να μοιράζεται κοινά εξαρτήματα με το νέο C-SUV της Opel.
Τιμολογιακά, το μοντέλο αναμένεται να τοποθετείται μεταξύ του Frontera και του Grandland. Σε αντίστοιχο επίπεδο θα κινούνται και οι διαστάσεις του αυτοκινήτου, που θα το κατατάσσουν στην καρδιά της κατηγορίας, με το μήκος να κυμαίνεται γύρω στα 4,5 μέτρα.
Εμφανισιακά, το επερχόμενο SUV αναμένεται να έχει τη γνώριμη σχεδιαστική «γλώσσα» της Opel. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε το Opel Vizor εμπρός, και το μοτίβο που παραπέμπει σε σταυρό ή στόχαστρο, με την κάθετη ρίγα στο καπό και την πίσω αεροτομή να τέμνει οπτικά την οριζόντια προέκταση των DRL.
Στο εσωτερικό, περιμένουμε να δούμε τον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό που βρίσκουμε στα μοντέλα της Leapmotor, ο οποίος θα συνοδεύεται με την εργονομία των ευρωπαϊκών μοντέλων, καθώς και με φυσικούς διακόπτες. Έτσι λοιπόν, ο ψηφιακός κόσμος θα «παντρεύεται» έντεχνα με τον αναλογικό.
Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει πληροφορίες σχετικά με το κινητήριο σύνολο που θα δίνει ώθηση στο νέο μοντέλο, ούτε και τη μπαταρία που θα το τροφοδοτεί. Σύμφωνα με τη λογική, η υιοθέτηση τεχνολογίας LFP θα βοηθήσει στο να περιοριστεί το κόστος εξέλιξης. Επίσης, η αυτονομία θα είναι λιγότερη των 640 χιλιομέτρων, ούτως ώστε το αυτοκίνητο να μη μπαίνει στα «χωράφια» του Grandland.
Το νέο μοντέλο αποτελεί προϊόν σύμπραξης μεταξύ της Opel και της Leapmotor, κάτι που φαντάζει λογικό μιας και η Stellantis έχει μερίδιο στην κινεζική εταιρεία, η οποία θα διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.
Δεν θα είναι ένα Leapmotor με τα εμβλήματα των Γερμανών ωστόσο. Θα είναι το πρώτο από μια σειρά μοντέλων, η οποία θα είναι εξελιγμένη από κοινού μεταξύ των δύο εταιρειών. Αυτά τα μοντέλα θα εξελίσσονται γρήγορα, και ουσιαστικά θα συνδυάζουν την εμπειρία και των δύο εταιρειών.
Η Leapmotor θα δώσει την τεχνογνωσία των ηλεκτρονικών αρχιτεκτονικών, καθώς και των κινητήρων και των μπαταριών. Η μακροχρόνια εμπειρία των Ευρωπαίων θα έχει αντίκτυπο στη μηχανολογική εξέλιξη, στο ντιζάιν, αλλά και στην οδική συμπεριφορά. Επιπλέον, το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο που βρίσκεται στη Σαραγκόζα της Ισπανίας, εκεί που παράγεται το Corsa, αλλά και το Leapmotor B10, ένα μοντέλο που θα μπορούσε να μοιράζεται κοινά εξαρτήματα με το νέο C-SUV της Opel.
Τιμολογιακά, το μοντέλο αναμένεται να τοποθετείται μεταξύ του Frontera και του Grandland. Σε αντίστοιχο επίπεδο θα κινούνται και οι διαστάσεις του αυτοκινήτου, που θα το κατατάσσουν στην καρδιά της κατηγορίας, με το μήκος να κυμαίνεται γύρω στα 4,5 μέτρα.
Εμφανισιακά, το επερχόμενο SUV αναμένεται να έχει τη γνώριμη σχεδιαστική «γλώσσα» της Opel. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε το Opel Vizor εμπρός, και το μοτίβο που παραπέμπει σε σταυρό ή στόχαστρο, με την κάθετη ρίγα στο καπό και την πίσω αεροτομή να τέμνει οπτικά την οριζόντια προέκταση των DRL.
Στο εσωτερικό, περιμένουμε να δούμε τον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό που βρίσκουμε στα μοντέλα της Leapmotor, ο οποίος θα συνοδεύεται με την εργονομία των ευρωπαϊκών μοντέλων, καθώς και με φυσικούς διακόπτες. Έτσι λοιπόν, ο ψηφιακός κόσμος θα «παντρεύεται» έντεχνα με τον αναλογικό.
Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει πληροφορίες σχετικά με το κινητήριο σύνολο που θα δίνει ώθηση στο νέο μοντέλο, ούτε και τη μπαταρία που θα το τροφοδοτεί. Σύμφωνα με τη λογική, η υιοθέτηση τεχνολογίας LFP θα βοηθήσει στο να περιοριστεί το κόστος εξέλιξης. Επίσης, η αυτονομία θα είναι λιγότερη των 640 χιλιομέτρων, ούτως ώστε το αυτοκίνητο να μη μπαίνει στα «χωράφια» του Grandland.
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