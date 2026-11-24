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Η Opel ετοιμάζει ένατο οποίο θα εμφανιστεί στις εκθέσεις των αντιπροσωπειών το 2028, και θα συμπληρώσει τη γκάμα της εταιρείας, δίπλα στα Grandland, Frontera και Mokka.Το νέο μοντέλοκάτι που φαντάζει λογικό μιας και η Stellantis έχει μερίδιο στην κινεζική εταιρεία, η οποία θα διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.ωστόσο. Θα είναι το πρώτο από μια σειρά μοντέλων, η οποία θα είναι εξελιγμένη από κοινού μεταξύ των δύο εταιρειών. Αυτά τα μοντέλα θα εξελίσσονται γρήγορα, και ουσιαστικά θα συνδυάζουν την εμπειρία και των δύο εταιρειών.Η Leapmotor θα δώσει την, καθώς και των κινητήρων και των μπαταριών. Η μακροχρόνια εμπειρία των Ευρωπαίων θα έχει αντίκτυπο στη μηχανολογική εξέλιξη, στο ντιζάιν, αλλά και στην οδική συμπεριφορά. Επιπλέον, το αυτοκίνητοεκεί που παράγεται το Corsa, αλλά και το Leapmotor B10, ένα μοντέλο που θα μπορούσε να μοιράζεται κοινά εξαρτήματα με το νέο C-SUV της Opel.Τιμολογιακά, το μοντέλο. Σε αντίστοιχο επίπεδο θα κινούνται και οι διαστάσεις του αυτοκινήτου, που θα το κατατάσσουν στην καρδιά της κατηγορίας, με το μήκος να κυμαίνεται γύρω στα 4,5 μέτρα.Εμφανισιακά, το επερχόμενο SUV αναμένεται να έχει τη. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε το, και το μοτίβο που παραπέμπει σε σταυρό ή στόχαστρο, με την κάθετη ρίγα στο καπό και την πίσω αεροτομή να τέμνει οπτικά την οριζόντια προέκταση των DRL.Στο εσωτερικό, περιμένουμε να δούμε τον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό που βρίσκουμε στα μοντέλα της Leapmotor, ο οποίοςκαθώς και με φυσικούς διακόπτες. Έτσι λοιπόν, ο ψηφιακός κόσμος θα «παντρεύεται» έντεχνα με τον αναλογικό.Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει πληροφορίες σχετικά με το κινητήριο σύνολο που θα δίνει ώθηση στο νέο μοντέλο, ούτε και τη μπαταρία που θα το τροφοδοτεί. Σύμφωνα με τη λογική,. Επίσης, η αυτονομία θα είναι λιγότερη των 640 χιλιομέτρων, ούτως ώστε το αυτοκίνητο να μη μπαίνει στα «χωράφια» του Grandland.