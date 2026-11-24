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Μπορούσε τη νίκη η ΑΕΚ Κ19, ισοπαλία 1-1 με την Κόμο για το Youth League, δείτε τα γκολ
Μπορούσε τη νίκη η ΑΕΚ Κ19, ισοπαλία 1-1 με την Κόμο για το Youth League, δείτε τα γκολ
Η Ένωση προηγήθηκε στο σκορ, ισοφαρίστηκε γρήγορα και στη συνέχεια έχασε πέναλτι για να πάρει τη νίκη
Η ΑΕΚ Κ19 στάθηκε όρθια στην Ιταλία, θα μπορούσε και τη νίκη αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με αντίπαλο την Κόμο για την 5η αγωνιστική του Youth League.
Η Ένωση με αυτό το αποτέλεσμα έχει πλέον 6 βαθμούς, με απολογισμό μια νίκη (εκτός 2-1 επί της Σαχτάρ), τρεις ισοπαλίες και μια ήττα.
Η ΑΕΚ θα μπορούσε και τη νίκη αλλά το παιχνίδι δεν κερδήθηκε στις λεπτομέρειες. Στο πρώτο ημίχρονο, οι Ιταλοί είχαν δοκάρι με τον Φουστίνι στο 23' ενώ για την Ένωση η σημαντικότερη ευκαιρία ήταν στο 45', οπότε και ο Ψυρόπουλος από κοντά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.
Στο 70' ο ίδιος παίκτης σκόραρε με κεφαλιά από κόρνερ του Φραντζεσκάκη αλλά στο 73' οι Ιταλοί απάντησαν με πέναλτι του Μπαράλα. Η ΑΕΚ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 76' όταν ο Τσαντήλας κέρδισε το πέναλτι αλλά ο Γκολφινός δεν κατάφερε να σκοράρει.
Κόμο: Σγκάρμπι, Επιφάνι (70' Πισάτι), Ντε Πάουλα, Αρούι (90'+2 Ορτέλι), Ντε Πάολι, Γκρίλι, Μπροτζιάν, Αντρεάλι, Φουστίνι, Μπαράλα (90'+2 Λέμπο), Τιγκάνο (63' Κάουλι).
ΑΕΚ: Σαρακασίδης, Τσαραμανίδης, Ρίννης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου (90'+2 Γεωργίου), Φραντζεσκάκης (85' Αμανατίδης), Σάκιτς, Γκολφίνος, Στεργιαρόπουλος, Τσαντήλας, Ποντίκης (68' Σιούτας).
Η Ένωση με αυτό το αποτέλεσμα έχει πλέον 6 βαθμούς, με απολογισμό μια νίκη (εκτός 2-1 επί της Σαχτάρ), τρεις ισοπαλίες και μια ήττα.
Η ΑΕΚ θα μπορούσε και τη νίκη αλλά το παιχνίδι δεν κερδήθηκε στις λεπτομέρειες. Στο πρώτο ημίχρονο, οι Ιταλοί είχαν δοκάρι με τον Φουστίνι στο 23' ενώ για την Ένωση η σημαντικότερη ευκαιρία ήταν στο 45', οπότε και ο Ψυρόπουλος από κοντά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.
Στο 70' ο ίδιος παίκτης σκόραρε με κεφαλιά από κόρνερ του Φραντζεσκάκη αλλά στο 73' οι Ιταλοί απάντησαν με πέναλτι του Μπαράλα. Η ΑΕΚ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 76' όταν ο Τσαντήλας κέρδισε το πέναλτι αλλά ο Γκολφινός δεν κατάφερε να σκοράρει.
Κόμο: Σγκάρμπι, Επιφάνι (70' Πισάτι), Ντε Πάουλα, Αρούι (90'+2 Ορτέλι), Ντε Πάολι, Γκρίλι, Μπροτζιάν, Αντρεάλι, Φουστίνι, Μπαράλα (90'+2 Λέμπο), Τιγκάνο (63' Κάουλι).
ΑΕΚ: Σαρακασίδης, Τσαραμανίδης, Ρίννης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου (90'+2 Γεωργίου), Φραντζεσκάκης (85' Αμανατίδης), Σάκιτς, Γκολφίνος, Στεργιαρόπουλος, Τσαντήλας, Ποντίκης (68' Σιούτας).
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