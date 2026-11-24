Ιτούδης για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη πρόκληση»

Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ αναφέρθηκε στην ερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στους Πειραιώτες για την 14η αγωνιστική της EuroLeague - Μίτσιτς: «Πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα ματς στη διοργάνωση»