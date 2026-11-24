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Ιτούδης για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη πρόκληση»
Ιτούδης για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη πρόκληση»
Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ αναφέρθηκε στην ερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στους Πειραιώτες για την 14η αγωνιστική της EuroLeague - Μίτσιτς: «Πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα ματς στη διοργάνωση»
Το εμπόδιο του Ολυμπιακού καλείται να ξεπεράσει η Χάποελ Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης (25/11, 21:15) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της ΕuroLeague. Ενόψει του αγώνα ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στην ποιότητα και το ταλέντο των «ερυθρόλευκων».
«Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση κόντρα στους πρωταθλητές, αλλά την αποδεχόμαστε. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικούς παίκτες, αλλά όλοι παίζουν ως ομάδα και βάζουν τους στόχους της ομάδας πάνω από τους προσωπικούς στόχους. Θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να φύγουμε με τη νίκη», είπε ο προπονητής των Ισραηλινών,
Μίτσιτς: «Θα πρέπει να τα δώσουμε όλα»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ τόνισε πως η Χάποελ θα πρέπει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, έτσι ώστε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η ομάδα μας έκανε μια καλή εμφάνιση στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τώρα θα θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες στην Ευρωλίγκα, σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια μας στη διοργάνωση. Για να κερδίσουμε τους πρωταθλητές, θα πρέπει να τα δώσουμε όλα και να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά».
«Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση κόντρα στους πρωταθλητές, αλλά την αποδεχόμαστε. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικούς παίκτες, αλλά όλοι παίζουν ως ομάδα και βάζουν τους στόχους της ομάδας πάνω από τους προσωπικούς στόχους. Θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να φύγουμε με τη νίκη», είπε ο προπονητής των Ισραηλινών,
Μίτσιτς: «Θα πρέπει να τα δώσουμε όλα»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ τόνισε πως η Χάποελ θα πρέπει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, έτσι ώστε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η ομάδα μας έκανε μια καλή εμφάνιση στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τώρα θα θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες στην Ευρωλίγκα, σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια μας στη διοργάνωση. Για να κερδίσουμε τους πρωταθλητές, θα πρέπει να τα δώσουμε όλα και να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά».
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