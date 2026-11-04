Ο Μητσοτάκης ανεβάζει τους τόνους κατά Τσίπρα με τον φάκελο του 2019 και τα «γραμμάτια» για τους Ποινικούς Κώδικες
Ο Μητσοτάκης ανεβάζει τους τόνους κατά Τσίπρα με τον φάκελο του 2019 και τα «γραμμάτια» για τους Ποινικούς Κώδικες
Μετωπική η σύγκρουση για τη διαφθορά - «Όλα αυτά δεν κρύβονται πίσω από κανένα rebranding» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα
Το Μέγαρο Μαξίμου άνοιξε τον φάκελο του 2019 και τον έβαλε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας στην απαίτησή του πρώην πρωθυπουργού για «διευθύνσεις και ονόματα». Μέσα βρίσκονται οι τελευταίες ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Ποινικός Κώδικας που ψηφίστηκε στο παρά πέντε των εκλογών και οι καταγγελίες ενός πρώην υπουργού του Αλέξη Τσίπρα, του Σταύρου Κοντονή.
Η μετωπική σύγκρουση για τη διαφθορά, που άναψε με το «αρχιερέας της διαφθοράς» του Τσίπρα, πήρε νέα τροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους από το ραδιόφωνο του Alpha. «Γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή; Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε με αυτή του την επιλογή;», διερωτήθηκε, βάζοντας στο στόχαστρο τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θυμίσει και τον νόμο Παρασκευόπουλου, μαζί με τις μειώσεις ποινών του 2019 για σοβαρά εγκλήματα, όπως ο ομαδικός βιασμός, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και η παθητική δωροδοκία. Τις αντιπαρέβαλε με τις αυστηρότερες ρυθμίσεις της ΝΔ, υπενθυμίζοντας ότι όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν επί διακυβέρνησης εκείνου που σήμερα τον αποκαλεί «αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής».
Η επίκληση της επιστημονικής επιτροπής, ωστόσο, δεν έμεινε αναπάντητη. «Οι νόμοι ψηφίζονται στη Βουλή», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, θυμίζοντας ότι την τελική ευθύνη για το περιεχόμενο και τον χρόνο ψήφισης ενός νόμου έχει η κυβέρνηση. Και επιστράτευσε τα λόγια ενός πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε καταγγείλει τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η διαδικασία.
Όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σταύρος Κοντονής είχε χαρακτηρίσει «ακραίο σημείο διαπλοκής της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας» τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο Ποινικός Κώδικας. Είχε μάλιστα καλέσει όσους, κατά τον ίδιο, οργάνωσαν τη διαδικασία «να μην κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή», ενώ είχε καταγγείλει και τη λειτουργία «παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης» στο τότε Μαξίμου.
Απέναντι στις καταγγελίες περί διαφθοράς, η κυβέρνηση πρόβαλε τον απολογισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μέσα σε δύο χρόνια η υπηρεσία χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις, εξάρθρωσε 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες και απέδωσε κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα. Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η είδηση δεν ήταν η ύπαρξη της παρανομίας, αλλά το γεγονός ότι πλέον αποκαλύπτεται και διώκεται οργανωμένα.
Η μετωπική σύγκρουση για τη διαφθορά, που άναψε με το «αρχιερέας της διαφθοράς» του Τσίπρα, πήρε νέα τροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους από το ραδιόφωνο του Alpha. «Γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή; Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε με αυτή του την επιλογή;», διερωτήθηκε, βάζοντας στο στόχαστρο τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Το και πέντεΤην απάντηση στα «γραμμάτια» ακολούθησε μια νέα αντιπαράθεση για τις ημερομηνίες. Ο Παύλος Μαρινάκης θύμισε ότι στις 26 Μαΐου 2019 ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει πρόωρες εκλογές μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών, στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, στις 3 Ιουνίου δεν ζήτησε την προκήρυξή τους. Στις 6 ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας και στις 10 προκηρύχθηκαν τελικά οι εκλογές. Γιατί, λοιπόν, οι αλλαγές που προετοιμάζονταν επί χρόνια έφτασαν στη Βουλή στο «και πέντε»; Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι ακόμη και μία ημέρα εφαρμογής των επιεικέστερων διατάξεων αρκούσε για να μπορούν να τις επικαλεστούν όσοι ευνοούνταν από αυτές.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θυμίσει και τον νόμο Παρασκευόπουλου, μαζί με τις μειώσεις ποινών του 2019 για σοβαρά εγκλήματα, όπως ο ομαδικός βιασμός, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και η παθητική δωροδοκία. Τις αντιπαρέβαλε με τις αυστηρότερες ρυθμίσεις της ΝΔ, υπενθυμίζοντας ότι όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν επί διακυβέρνησης εκείνου που σήμερα τον αποκαλεί «αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής».
Το όνομα που καίειΟ Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε αναπάντητα τα περί «γραμματίων». Υπερασπίστηκε τον Ποινικό Κώδικα, επικαλέστηκε την πολυετή εργασία της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και υποστήριξε ότι οι αιχμές Μητσοτάκη προσέβαλαν τους νομικούς που συμμετείχαν. Απαίτησε συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ επιχείρησε να επιστρέψει τις κατηγορίες για τη διαφθορά στη σημερινή κυβέρνηση.
Η επίκληση της επιστημονικής επιτροπής, ωστόσο, δεν έμεινε αναπάντητη. «Οι νόμοι ψηφίζονται στη Βουλή», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, θυμίζοντας ότι την τελική ευθύνη για το περιεχόμενο και τον χρόνο ψήφισης ενός νόμου έχει η κυβέρνηση. Και επιστράτευσε τα λόγια ενός πρώην υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε καταγγείλει τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η διαδικασία.
Όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σταύρος Κοντονής είχε χαρακτηρίσει «ακραίο σημείο διαπλοκής της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας» τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο Ποινικός Κώδικας. Είχε μάλιστα καλέσει όσους, κατά τον ίδιο, οργάνωσαν τη διαδικασία «να μην κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή», ενώ είχε καταγγείλει και τη λειτουργία «παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης» στο τότε Μαξίμου.
Η πολιτική σύγκρισηΗ αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια του ελληνικού FBI, όπου ο πρωθυπουργός επανήλθε στις αλλαγές των Ποινικών Κωδίκων. Μίλησε για εποχές που νόμοι «αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους» και οι ποινές γίνονταν επιεικέστερες λίγο πριν από τις εκλογές. «Όλα αυτά δεν κρύβονται πίσω από κανένα rebranding», τόνισε, έχοντας ήδη χαρακτηρίσει από τον Alpha το πολιτικό rebranding του Τσίπρα «επανατοποθέτηση προϊόντος» και το ίδιο το «προϊόν» «πολύ χαλασμένο».
Απέναντι στις καταγγελίες περί διαφθοράς, η κυβέρνηση πρόβαλε τον απολογισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μέσα σε δύο χρόνια η υπηρεσία χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις, εξάρθρωσε 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες και απέδωσε κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα. Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η είδηση δεν ήταν η ύπαρξη της παρανομίας, αλλά το γεγονός ότι πλέον αποκαλύπτεται και διώκεται οργανωμένα.
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