Μαρινάκης για Τσίπρα: Κρύβεται πίσω από επιστημονικές εισηγήσεις για τον Ποινικό Κώδικα, ας ρωτήσει τον Κοντονή που μιλούσε για ακραία διαπλοκή
Μαρινάκης για Τσίπρα: Κρύβεται πίσω από επιστημονικές εισηγήσεις για τον Ποινικό Κώδικα, ας ρωτήσει τον Κοντονή που μιλούσε για ακραία διαπλοκή
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ακόμη και μία ημέρα εφαρμογής του νέου Κώδικα αρκούσε για να αξιοποιηθούν οι ευνοϊκότερες διατάξεις του από όσους θα μπορούσαν να επωφεληθούν
Με συγκεκριμένα ερωτήματα για τον χρόνο ψήφισης του νέου Ποινικού Κώδικα το 2019 και τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέμεινε ανοιχτή η Βουλή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα, μετά το βίντεο που ανάρτησε ο πρώην πρωθυπουργός, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει «ονόματα και διευθύνσεις» για όσα ανέφερε σχετικά με την ψήφιση του νόμου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός μιλώντας στον Alpha 9,89 είχε καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα να πει «ποια γραμμάτια εξόφλησε», αφήνοντας ανοικτή τη Βουλή για να περάσει εκείνη την ρύθμιση.
Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης υπενθυμίζει ότι στις 26 Μαΐου 2019, το βράδυ των ευρωεκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει ότι μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητούσε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την προκήρυξη εθνικών εκλογών. Όπως επισημαίνει, οι αυτοδιοικητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν στις 2 Ιουνίου, ωστόσο η Βουλή παρέμεινε ανοιχτή και ο Ποινικός Κώδικας ψηφίστηκε στις 6 Ιουνίου, ενώ η προκήρυξη των εθνικών εκλογών έγινε στις 10 Ιουνίου.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέτει, παράλληλα, το ερώτημα γιατί οι επιστημονικές εισηγήσεις για τον Ποινικό Κώδικα δεν είχαν έρθει προς συζήτηση στη Βουλή κατά τη διάρκεια των 4,5 ετών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατατέθηκαν λίγο πριν από τις εκλογές. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ακόμη και μία ημέρα εφαρμογής του νέου Κώδικα αρκούσε για να αξιοποιηθούν οι ευνοϊκότερες διατάξεις του από όσους θα μπορούσαν να επωφεληθούν.
Στην ίδια ανακοίνωση, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι η ψήφιση των νόμων αποτελεί πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και των βουλευτών της. «Είναι παλιό το κόλπο του κ. Τσίπρα να κρύβεται πίσω από «επιστημονικές εισηγήσεις» σημειώνει χαρακτηριστικά.
Τέλος, απαντώντας στην πρόσκληση Τσίπρα να μιλήσει ο πρωθυπουργός με «ονόματα και διευθύνσεις», ο Παύλος Μαρινάκης παραπέμπει στις δημόσιες δηλώσεις του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή. Επικαλείται ειδικότερα την καταγγελία του ότι ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας αποτελούσε, κατά τον ίδιο, «ακραίο σημείο διαπλοκής» της τότε κυβέρνησης με την ολιγαρχία, καθώς και την αναφορά του ότι όσοι οργάνωσαν τη διαδικασία δεν θα πρέπει να κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του Παύλου Μαρινάκη
«Η σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού στα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι τον ενόχλησε ιδιαιτέρως, δεδομένου του γεγονότος ότι, πέραν της (μη) απάντησης του κόμματός του, αναγκάστηκε να απαντήσει και ο ίδιος, κάνοντας, όπως πάντα, το μαύρο, άσπρο.
Αξιοποιώντας, λοιπόν, αυτή την ευκαιρία, ας θυμίσουμε στον πρώην πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο της ΕΛΑΣ τα ακόλουθα, επειδή δεν πρόκειται για καλαμπούρι:
1. Στις 26 Μαίου του 2019, το βράδυ των Ευρωεκλογών, ο κύριος Τσίπρας δήλωνε: «Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών». Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών διεξήχθη στις 2 Ιουνίου, αλλά ο κύριος Τσίπρας την επομένη, 3 Ιουνίου του 2019, δεν ζήτησε προκήρυξη εθνικών εκλογών. Κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και κατέθεσε το νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα, τον οποίον, οι βουλευτές που του είχαν απομείνει, ψήφισαν άρον άρον στις 6 Ιουνίου 2019, ενώ εκλογές προκήρυξε στις 10 Ιουνίου του ίδιου έτους.
2. Επειδή είναι παλιό το κόλπο του κ. Τσίπρα να κρύβεται πίσω από «επιστημονικές εισηγήσεις», ας μας πει τι τον εμπόδιζε, επί 4,5 χρόνια που ήταν Πρωθυπουργός, να φέρει αυτές τις εισηγήσεις προς συζήτηση στη Βουλή. Γιατί, αντί αυτού, τις έφερε στο «και πέντε», ενώ είχε ήδη προαναγγείλει την προκήρυξη εκλογών; Προφανώς γνώριζε ότι αρκούσε έστω και μια ημέρα εφαρμογής αυτού του Ποινικού Κώδικα, ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση των επιεικέστερων διατάξεων όσοι θα ευεργετούνταν από αυτές.
3. Οι νόμοι ψηφίζονται στη Βουλή. Άρα το περιεχόμενο κάθε άρθρου, όπως το εισηγείται η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και το τι θα ψηφίσει ο κάθε βουλευτής συνιστούν μια διακριτή πολιτική απόφαση. Ο κ. Τσίπρας και οι βουλευτές του αποφάσισαν να ψηφίσουν να μειωθούν οι ποινές σε μια σειρά από ειδεχθή εγκλήματα, όπως ο ομαδικός βιασμός ή να προβλέψουν στην ανθρωποκτονία εναλλακτική των ισοβίων ποινή. Αντιθέτως, η κυβέρνηση της ΝΔ και οι βουλευτές της, λίγα χρόνια μετά, ψήφισαν η ανθρωποκτονία να έχει μοναδική ποινή τα ισόβια, όπως και ο ομαδικός βιασμός και ο βιασμός ανηλίκου.
Τέλος, επειδή ο κ.Τσίπρας κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, ας απευθύνει αυτό το κάλεσμα στον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή που, εκτός από τα περί λειτουργίας παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης στο τότε Μαξίμου, είχε δηλώσει: «Αποτελεί ακραίο σημείο διαπλοκής της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας, ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας και θέλω να επαναλάβω και αυτό: Ορισμένοι οι οποίοι οργάνωσαν και μεθόδευσαν αυτή τη διαδικασία, να μην κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, γιατί όσο προσπαθούν να κρύβονται τόσο αποκαλύπτονται οι ευθύνες τους».
Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης υπενθυμίζει ότι στις 26 Μαΐου 2019, το βράδυ των ευρωεκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει ότι μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητούσε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την προκήρυξη εθνικών εκλογών. Όπως επισημαίνει, οι αυτοδιοικητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν στις 2 Ιουνίου, ωστόσο η Βουλή παρέμεινε ανοιχτή και ο Ποινικός Κώδικας ψηφίστηκε στις 6 Ιουνίου, ενώ η προκήρυξη των εθνικών εκλογών έγινε στις 10 Ιουνίου.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέτει, παράλληλα, το ερώτημα γιατί οι επιστημονικές εισηγήσεις για τον Ποινικό Κώδικα δεν είχαν έρθει προς συζήτηση στη Βουλή κατά τη διάρκεια των 4,5 ετών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατατέθηκαν λίγο πριν από τις εκλογές. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ακόμη και μία ημέρα εφαρμογής του νέου Κώδικα αρκούσε για να αξιοποιηθούν οι ευνοϊκότερες διατάξεις του από όσους θα μπορούσαν να επωφεληθούν.
Στην ίδια ανακοίνωση, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι η ψήφιση των νόμων αποτελεί πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και των βουλευτών της. «Είναι παλιό το κόλπο του κ. Τσίπρα να κρύβεται πίσω από «επιστημονικές εισηγήσεις» σημειώνει χαρακτηριστικά.
Τέλος, απαντώντας στην πρόσκληση Τσίπρα να μιλήσει ο πρωθυπουργός με «ονόματα και διευθύνσεις», ο Παύλος Μαρινάκης παραπέμπει στις δημόσιες δηλώσεις του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή. Επικαλείται ειδικότερα την καταγγελία του ότι ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας αποτελούσε, κατά τον ίδιο, «ακραίο σημείο διαπλοκής» της τότε κυβέρνησης με την ολιγαρχία, καθώς και την αναφορά του ότι όσοι οργάνωσαν τη διαδικασία δεν θα πρέπει να κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του Παύλου Μαρινάκη
«Η σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού στα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι τον ενόχλησε ιδιαιτέρως, δεδομένου του γεγονότος ότι, πέραν της (μη) απάντησης του κόμματός του, αναγκάστηκε να απαντήσει και ο ίδιος, κάνοντας, όπως πάντα, το μαύρο, άσπρο.
Αξιοποιώντας, λοιπόν, αυτή την ευκαιρία, ας θυμίσουμε στον πρώην πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο της ΕΛΑΣ τα ακόλουθα, επειδή δεν πρόκειται για καλαμπούρι:
1. Στις 26 Μαίου του 2019, το βράδυ των Ευρωεκλογών, ο κύριος Τσίπρας δήλωνε: «Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών». Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών διεξήχθη στις 2 Ιουνίου, αλλά ο κύριος Τσίπρας την επομένη, 3 Ιουνίου του 2019, δεν ζήτησε προκήρυξη εθνικών εκλογών. Κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και κατέθεσε το νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα, τον οποίον, οι βουλευτές που του είχαν απομείνει, ψήφισαν άρον άρον στις 6 Ιουνίου 2019, ενώ εκλογές προκήρυξε στις 10 Ιουνίου του ίδιου έτους.
2. Επειδή είναι παλιό το κόλπο του κ. Τσίπρα να κρύβεται πίσω από «επιστημονικές εισηγήσεις», ας μας πει τι τον εμπόδιζε, επί 4,5 χρόνια που ήταν Πρωθυπουργός, να φέρει αυτές τις εισηγήσεις προς συζήτηση στη Βουλή. Γιατί, αντί αυτού, τις έφερε στο «και πέντε», ενώ είχε ήδη προαναγγείλει την προκήρυξη εκλογών; Προφανώς γνώριζε ότι αρκούσε έστω και μια ημέρα εφαρμογής αυτού του Ποινικού Κώδικα, ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση των επιεικέστερων διατάξεων όσοι θα ευεργετούνταν από αυτές.
3. Οι νόμοι ψηφίζονται στη Βουλή. Άρα το περιεχόμενο κάθε άρθρου, όπως το εισηγείται η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και το τι θα ψηφίσει ο κάθε βουλευτής συνιστούν μια διακριτή πολιτική απόφαση. Ο κ. Τσίπρας και οι βουλευτές του αποφάσισαν να ψηφίσουν να μειωθούν οι ποινές σε μια σειρά από ειδεχθή εγκλήματα, όπως ο ομαδικός βιασμός ή να προβλέψουν στην ανθρωποκτονία εναλλακτική των ισοβίων ποινή. Αντιθέτως, η κυβέρνηση της ΝΔ και οι βουλευτές της, λίγα χρόνια μετά, ψήφισαν η ανθρωποκτονία να έχει μοναδική ποινή τα ισόβια, όπως και ο ομαδικός βιασμός και ο βιασμός ανηλίκου.
Τέλος, επειδή ο κ.Τσίπρας κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, ας απευθύνει αυτό το κάλεσμα στον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή που, εκτός από τα περί λειτουργίας παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης στο τότε Μαξίμου, είχε δηλώσει: «Αποτελεί ακραίο σημείο διαπλοκής της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας, ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας και θέλω να επαναλάβω και αυτό: Ορισμένοι οι οποίοι οργάνωσαν και μεθόδευσαν αυτή τη διαδικασία, να μην κρύβονται πίσω από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, γιατί όσο προσπαθούν να κρύβονται τόσο αποκαλύπτονται οι ευθύνες τους».
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