Μαρινάκης για Τσίπρα: Κρύβεται πίσω από επιστημονικές εισηγήσεις για τον Ποινικό Κώδικα, ας ρωτήσει τον Κοντονή που μιλούσε για ακραία διαπλοκή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ακόμη και μία ημέρα εφαρμογής του νέου Κώδικα αρκούσε για να αξιοποιηθούν οι ευνοϊκότερες διατάξεις του από όσους θα μπορούσαν να επωφεληθούν