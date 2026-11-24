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Συνελήφθη 39χρονος για 20 κλοπές σωλήνων και καλωδίων χαλκού από σπίτια σε Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι
Συνελήφθη 39χρονος για 20 κλοπές σωλήνων και καλωδίων χαλκού από σπίτια σε Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι
Σε τέσσερις περιπτώσεις επέστρεψε στα ίδια σπίτια και να διαπράξει και δεύτερη κλοπή
Στη επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για 20 διακεκριμένες κλοπές σωλήνων και καλωδίων χαλκού από κατοικίες στην Αγία Παρασκευή και το Χαλάνδρι, προχώρησαν αστυνομικοί.
Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, μετά από αναζητήσεις αστυνομικών για ένα άτομο που αφαιρούσε χαλκό και σωλήνες από σπίτια της ευρύτερης περιοχής.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 κομμένοι σωλήνες χαλκού, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, μετρητής τάσης ρεύματος, καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Από την προανακριτική έρευνα των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου εξιχνιάστηκαν συνολικά 20 περιπτώσεις κλοπών σωλήνων και καλωδίων χαλκού από κατοικίες στις δύο περιοχές.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε τέσσερις περιπτώσεις ο 39χρονος φέρεται να επέστρεψε στα ίδια σπίτια και να διέπραξε δεύτερη κλοπή σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αφαιρέσει μεγαλύτερη ποσότητα χαλκού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, μετά από αναζητήσεις αστυνομικών για ένα άτομο που αφαιρούσε χαλκό και σωλήνες από σπίτια της ευρύτερης περιοχής.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 κομμένοι σωλήνες χαλκού, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, μετρητής τάσης ρεύματος, καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Από την προανακριτική έρευνα των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου εξιχνιάστηκαν συνολικά 20 περιπτώσεις κλοπών σωλήνων και καλωδίων χαλκού από κατοικίες στις δύο περιοχές.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε τέσσερις περιπτώσεις ο 39χρονος φέρεται να επέστρεψε στα ίδια σπίτια και να διέπραξε δεύτερη κλοπή σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αφαιρέσει μεγαλύτερη ποσότητα χαλκού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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