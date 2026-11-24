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Μαίρη Μηνά: Ενσαρκώνει συγκλονιστικά μια γυναίκα σε κέντρο απεξάρτησης στο Θέατρο του Νέου Κόσμου
Μαίρη Μηνά: Ενσαρκώνει συγκλονιστικά μια γυναίκα σε κέντρο απεξάρτησης στο Θέατρο του Νέου Κόσμου
Στο έργο «People, Places & Things» που σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής
Ένα σύγχρονο, βαθιά ανθρώπινο έργο, που βλέπει με χιούμορ, την απεγνωσμένη προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει στην άγρια καθημερινότητα είναι το «People, Places & Things» του Ντάνκαν ΜακΜίλαν, που ανέβηκε προσφάτως στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, με την Μαίρη Μηνά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Την λένε Έμμα και δεν είναι πολύ καλά. Αναγκάζεται να πάει σε ένα κέντρο απεξάρτησης, όπου το πρώτο βήμα είναι να παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα. Σύμφωνα με την ίδια, όμως, το πρόβλημα δεν είναι αυτή, αλλά όλοι και όλα γύρω της.
Της ζητούν να πει την αλήθεια, αλλά είναι αρκετά έξυπνη ώστε να γνωρίζει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια. Όταν η μέθη και η χρήση ουσιών μοιάζει για εκείνη να είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης στον σύγχρονο κόσμο, πώς μπορεί να επιλέξει την νηφαλιότητα;
Το «People, Places & Things» είναι ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα βρετανικά έργα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία, ανεβαίνοντας σε πολλές σκηνές της Ευρώπης κι όχι μόνο.
Όπως λέει κι ο Ντάνκαν ΜακΜίλαν, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους και τολμηρούς σύγχρονους Βρετανούς θεατρικούς συγγραφείς, «πρόκειται για μια φάρσα. Απλά όλες οι πόρτες ανοίγουν προς τα μέσα».
Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί έναν θίασο εννέα ηθοποιών και χορευτών, σε ένα διασκεδαστικό rollercoaster στην ανθρώπινη φύση, ακροβατώντας μεταξύ πραγματικότητας, παραισθήσεων και θεάτρου. Μέσα από την πάλη μιας γυναίκας ενάντια στην εξάρτηση, εξερευνά το διαγενεακό τραύμα, την ανάγκη για συμπόνια και, πάνω απ’ όλα, την επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση.
Η Μαίρη Μηνά επιστρέφει στον ρόλο της Έμμα - έναν ρόλο - σταθμό στην πορεία της, για την ερμηνεία του οποίου ξεχώρισε και βραβεύτηκε, έχοντας στο πλευρό της, στον ρόλο της Γιατρού/Θεραπεύτριας/Μητέρας, τη σπουδαία Μαρία Πρωτόπαππα.
Την λένε Έμμα και δεν είναι πολύ καλά. Αναγκάζεται να πάει σε ένα κέντρο απεξάρτησης, όπου το πρώτο βήμα είναι να παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα. Σύμφωνα με την ίδια, όμως, το πρόβλημα δεν είναι αυτή, αλλά όλοι και όλα γύρω της.
Της ζητούν να πει την αλήθεια, αλλά είναι αρκετά έξυπνη ώστε να γνωρίζει πως δεν υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια. Όταν η μέθη και η χρήση ουσιών μοιάζει για εκείνη να είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης στον σύγχρονο κόσμο, πώς μπορεί να επιλέξει την νηφαλιότητα;
Το «People, Places & Things» είναι ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα βρετανικά έργα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία, ανεβαίνοντας σε πολλές σκηνές της Ευρώπης κι όχι μόνο.
Όπως λέει κι ο Ντάνκαν ΜακΜίλαν, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους και τολμηρούς σύγχρονους Βρετανούς θεατρικούς συγγραφείς, «πρόκειται για μια φάρσα. Απλά όλες οι πόρτες ανοίγουν προς τα μέσα».
Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί έναν θίασο εννέα ηθοποιών και χορευτών, σε ένα διασκεδαστικό rollercoaster στην ανθρώπινη φύση, ακροβατώντας μεταξύ πραγματικότητας, παραισθήσεων και θεάτρου. Μέσα από την πάλη μιας γυναίκας ενάντια στην εξάρτηση, εξερευνά το διαγενεακό τραύμα, την ανάγκη για συμπόνια και, πάνω απ’ όλα, την επιτακτική ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση.
Η Μαίρη Μηνά επιστρέφει στον ρόλο της Έμμα - έναν ρόλο - σταθμό στην πορεία της, για την ερμηνεία του οποίου ξεχώρισε και βραβεύτηκε, έχοντας στο πλευρό της, στον ρόλο της Γιατρού/Θεραπεύτριας/Μητέρας, τη σπουδαία Μαρία Πρωτόπαππα.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Μιχάλης Αφολαγιάν, Ιάσονας Βροχίδης, Θανάσης Δόβρης, Ελένη Κουτσιούμπα, Άλκηστις Πολυχρόνη και Γκαλ Ρομπίσα
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη και Κυριακή στις 20:00
Πέμπτη, Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18:00 και 21:15
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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