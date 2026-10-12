Σφάζονται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με αφορμή Καμμένο, Καρτερό, Κωνσταντόπουλο και Παπαδοπούλου
Σφάζονται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με αφορμή Καμμένο, Καρτερό, Κωνσταντόπουλο και Παπαδοπούλου
Μήνυση από το στέλεχος της ΕΛΑΣ στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ - Ευθέως κατά Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή τα γραφόμενα από τον πρώην λογογράφο του και τις δηλώσεις του προέδρου των ΑΝΕΛ
Σε ανοιχτό πόλεμο εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, με τρία διαδοχικά επεισόδια μέσα σε περίπου ένα 24ωρο, με φόντο τον νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων που ανοίγει από αύριο: Η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στις πολιτικές διαφορές των δύο κομμάτων. Περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις στον Νίκο Ανδρουλάκη, βαρείς χαρακτηρισμούς, μήνυση στελέχους της ΕΛ.Α.Σ. εναντίον στελέχους του ΠΑΣΟΚ για βίαιη συμπεριφορά και, τελευταίο επεισόδιο, τη σφοδρή αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στις δηλώσεις του Πάνου Καμμένου και τα γραφόμενα του συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού.
Σημειώνεται ότι στις τελευταίες μετρήσεις η ΕΛ.Α.Σ. καταγραφόταν στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, με τη διαφορά πάντως να εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο.
Στο άρθρο του στην ΕΦΣΥΝ, ο Θανάσης Καρτερός εξαπέλυε σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυνσης, διχασμού και συκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά στο κείμενό του.
Παράλληλα, αμφισβήτησε την πολιτική στρατηγική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επέκρινε τη στάση του απέναντι σε στελέχη που επιτίθενται φραστικά σε εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας ειδική αναφορά στο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου.
Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και δεν περιορίστηκε στον Καρτερό, αλλά στράφηκε ευθέως κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας παράλληλα την πλευρά Τσίπρα για «τοξικότητα και λίβελο».
Η Χαριλάου Τρικούπη συνέδεσε μάλιστα την επίθεση με την πολιτική στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι πλέον να ανταγωνιστεί πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Η υπόθεση αφορά την έντονη αντιπαράθεσή τους σε τηλεοπτική εκπομπή του ART στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η κυρία Παπαδοπούλου, μετά το τέλος της εκπομπής ο κ. Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει. Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται στη μήνυση και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.
Η αντιπαράθεση είχε ήδη ξεφύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης τηλεοπτικής συζήτησης. Ο κ. Κωνσταντόπουλος είχε επιτεθεί πολιτικά στην κυρία Παπαδοπούλου για τη μετακίνησή της από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛ.Α.Σ., ενώ εκείνη του είχε απαντήσει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ».
Δείτε το βίντεο:
Σημειώνεται ότι στις τελευταίες μετρήσεις η ΕΛ.Α.Σ. καταγραφόταν στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, με τη διαφορά πάντως να εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο.
Επεισόδιο πρώτο: Το «βλάκας» του Καρτερού για Ανδρουλάκη και η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον ΤσίπραΤο πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Ο επί χρόνια στενός συνεργάτης και πρώην λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα έθεσε στο κείμενό του το ερώτημα «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;», κάνοντας στη συνέχεια λόγο για το ενδεχόμενο «πολιτικής βλακείας» ή κομματικής στρατηγικής πίσω από τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ.
Στο άρθρο του στην ΕΦΣΥΝ, ο Θανάσης Καρτερός εξαπέλυε σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυνσης, διχασμού και συκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. «Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά στο κείμενό του.
Παράλληλα, αμφισβήτησε την πολιτική στρατηγική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επέκρινε τη στάση του απέναντι σε στελέχη που επιτίθενται φραστικά σε εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας ειδική αναφορά στο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου.
Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και δεν περιορίστηκε στον Καρτερό, αλλά στράφηκε ευθέως κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας παράλληλα την πλευρά Τσίπρα για «τοξικότητα και λίβελο».
Η Χαριλάου Τρικούπη συνέδεσε μάλιστα την επίθεση με την πολιτική στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι πλέον να ανταγωνιστεί πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Επεισόδιο δεύτερο: Η μήνυση της Παπαδοπούλου κατά ΚωνσταντόπουλουΠριν κοπάσει η πρώτη σύγκρουση ήρθε και η δικαστική συνέχεια μιας άλλης αντιπαράθεσης των δύο κομμάτων. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. Άννα Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα Αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για εξύβριση και απειλή.
Η υπόθεση αφορά την έντονη αντιπαράθεσή τους σε τηλεοπτική εκπομπή του ART στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η κυρία Παπαδοπούλου, μετά το τέλος της εκπομπής ο κ. Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει. Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται στη μήνυση και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.
Η αντιπαράθεση είχε ήδη ξεφύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης τηλεοπτικής συζήτησης. Ο κ. Κωνσταντόπουλος είχε επιτεθεί πολιτικά στην κυρία Παπαδοπούλου για τη μετακίνησή της από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛ.Α.Σ., ενώ εκείνη του είχε απαντήσει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ».
Δείτε το βίντεο:
Η μήνυση προσέδωσε πλέον και δικαστική διάσταση σε μια πολιτική κόντρα που είχε προηγουμένως αξιοποιήσει και ο Θανάσης Καρτερός στο άρθρο του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Επεισόδιο τρίτο: Ο Καμμένος και η απάντηση περί «ακροδεξιού οχετού»Το τρίτο και πιο πρόσφατο επεισόδιο ήρθε μετά τη σημερινή συνέντευξη του Πάνου Καμμένου, ο οποίος επιτέθηκε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ σχολιάζοντας τις εξελίξεις σε σημερινή συνέντευξή του στο OPEN, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού» και ότι «προσπαθεί να σωθεί». Ο πρώην υπουργός υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει γαντζωθεί στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω», ανοίγοντας ακόμη ένα μέτωπο με τη Χαριλάου Τρικούπη.
«Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης. Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος.
Μάλιστα, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι δεν είναι αρκετός για να εκπροσωπήσει την παράταξη, απάντησε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό».
Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εξίσου οξεία, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κάνει λόγο για «ακροδεξιό οχετό» και να εντάσσει την παρέμβαση Καμμένου στη συνολική πολιτική αντιπαράθεσή της με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των "75" της ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος.
Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη.
Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ.
Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όμως, δεν στήνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών.
Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ;
Ρητορικό το ερώτημα. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας.
ΥΓ. Μην σβήσετε εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ. Θα είναι αστείο».
Στο βάθος οι δημοσκοπήσεις και η μάχη για τη δεύτερη θέσηΠίσω από τις διαδοχικές συγκρούσεις βρίσκεται πλέον εμφανώς και η μάχη για την πολιτική κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα έχει μέχρι σήμερα διατηρήσει τη δεύτερη θέση στις περισσότερες πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να κλείσει τη διαφορά και να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του πρώην πρωθυπουργού στον συγκεκριμένο χώρο. Στη μέτρηση της Opinion Poll τον Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είχε περιοριστεί στις 3,8 μονάδες, ενώ και άλλες μετρήσεις εμφάνιζαν την ίδια σειρά κατάταξης.
Ο νέος γύρος μετρήσεων που αρχίζει από αύριο αποκτά επομένως ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα αποτυπώσει εάν η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο κομμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώνει ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. έχουν πλέον περάσει σε ευθεία και καθημερινή αντιπαράθεση, με τη μάχη να μην αφορά μόνο το ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ποιος θα καταφέρει να κυριαρχήσει πρώτα στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο.
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