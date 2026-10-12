Σφάζονται ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με αφορμή Καμμένο, Καρτερό, Κωνσταντόπουλο και Παπαδοπούλου

Μήνυση από το στέλεχος της ΕΛΑΣ στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ - Ευθέως κατά Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή τα γραφόμενα από τον πρώην λογογράφο του και τις δηλώσεις του προέδρου των ΑΝΕΛ