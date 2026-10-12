Σκοτώνονται Καμμένος - ΠΑΣΟΚ: Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω - Ακροδεξιός οχετός, πήρε τη σκυτάλη στις επιθέσεις από τον Καρτερό