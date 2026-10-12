Σκοτώνονται Καμμένος - ΠΑΣΟΚ: Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω - Ακροδεξιός οχετός, πήρε τη σκυτάλη στις επιθέσεις από τον Καρτερό
Σκοτώνονται Καμμένος - ΠΑΣΟΚ: Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω - Ακροδεξιός οχετός, πήρε τη σκυτάλη στις επιθέσεις από τον Καρτερό
H Χαριλάου Τρικούπη απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στον πρώην υπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον «ακροδεξιό» και κατηγορώντας τον ότι πήρε τη σκυτάλη των επιθέσεων από τον Θανάση Καρτερό
Κόντρα ανάμεσα στον Πάνο Καμμένο και το ΠΑΣΟΚ ξέσπασε με φόντο την ένταση που επικρατεί τις τελευταίες μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στο οποίο αποκαλεί «βλάκα» τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και πρώην υπουργός, σχολιάζοντας τις εξελίξεις σε σημερινή συνέντευξή του στο OPEN, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού» και ότι «προσπαθεί να σωθεί».
Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω».
«Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης. Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος.
Μάλιστα, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι δεν είναι αρκετός για να εκπροσωπήσει την παράταξη, απάντησε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό».
Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη.
Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ.
Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όμως, δεν στήνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών.
Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ;
Ρητορικό το ερώτημα. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας.
ΥΓ. Μην σβήσετε εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ. Θα είναι αστείο».
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και πρώην υπουργός, σχολιάζοντας τις εξελίξεις σε σημερινή συνέντευξή του στο OPEN, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού» και ότι «προσπαθεί να σωθεί».
Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω».
«Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης. Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος.
Μάλιστα, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι δεν είναι αρκετός για να εκπροσωπήσει την παράταξη, απάντησε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό».
Η απάντηση του ΠΑΣΟΚΛίγη ώρα αργότερα η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Πάνο Καμμένο με ανακοίνωσή του κάνοντας λόγο για «ακροδεξιό οχετό» και πως «πήρε τη σκυτάλη στις επιθέσεις από τον Καρτερό».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των "75" της ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος.
Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη.
Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ.
Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όμως, δεν στήνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών.
Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ;
Ρητορικό το ερώτημα. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας.
ΥΓ. Μην σβήσετε εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ. Θα είναι αστείο».
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