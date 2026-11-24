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Συνελήφθη 38χρονος Ουκρανός διακινητής μεταναστών στην Χαλκιδική, αντιστάθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό
Συνελήφθη 38χρονος Ουκρανός διακινητής μεταναστών στην Χαλκιδική, αντιστάθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό
Ο 38χρονος είχε επιβιβάσει τέσσερις ενήλικες και έναν ανήλικο με σκοπό τη μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας – Ο ανήλικος επέδειξε διαβατήριο που ανήκε σε άλλο άτομο
Στην σύλληψη ενός 38χρονου Ουκρανού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (23 Νοεμβρίου) σε περιοχή της Χαλκιδικής οι αστυνομικοί, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει πέντε μετανάστες από το Ιράκ που δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο Ουκρανός προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ενστόλου.
Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου, εντόπισαν τον 38χρονο να έχει επιβιβάσει στο όχημά του τέσσερις ενήλικες και έναν ανήλικο, όλοι υπήκοοι Ιράκ, με σκοπό την παράνομη μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο Ουκρανός προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας βίαια τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας ένστολος.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ανήλικος επέδειξε διαβατήριο στο οποίο απεικονιζόταν διαφορετικό πρόσωπο. Το έγγραφο κατασχέθηκε από τις αρχές.
Από την αστυνομία κατασχέθηκαν ακόμη το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, χρηματικό ποσό, δύο κινητά τηλέφωνα και ένας φορητός υπολογιστής.
Ο 38χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου, εντόπισαν τον 38χρονο να έχει επιβιβάσει στο όχημά του τέσσερις ενήλικες και έναν ανήλικο, όλοι υπήκοοι Ιράκ, με σκοπό την παράνομη μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο Ουκρανός προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας βίαια τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας ένστολος.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ανήλικος επέδειξε διαβατήριο στο οποίο απεικονιζόταν διαφορετικό πρόσωπο. Το έγγραφο κατασχέθηκε από τις αρχές.
Από την αστυνομία κατασχέθηκαν ακόμη το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, χρηματικό ποσό, δύο κινητά τηλέφωνα και ένας φορητός υπολογιστής.
Ο 38χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
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