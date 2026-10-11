Άγριος καβγάς ΠΑΣΟΚ με Τσίπρα μετά το άρθρο Καρτερού, που αποκαλεί τον Ανδρουλάκη «βλάκα»

«Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Ανδρουλάκη» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη - Σε άρθρο του στην ΕΦΣΥΝ ο αρθρογράφος μιλά για «πολιτική βλακεία» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ