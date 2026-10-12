Καμμένος: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα πιθανόν να κατέβω στις δεύτερες εκλογές - Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω

«Βεβαίως, στις πρώτες εκλογές δεν θα κατέβω. Στις δεύτερες πολύ πιθανόν. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη για ακόμη μία φορά. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ. Οι ΑΝΕΛ μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση, αλλά υπάρχουν».

Παράλληλα, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του εκτίμησε ότι μετά τις πρώτες κάλπες ενδέχεται να υπάρξουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, ενώ αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει γαντζωθεί στο όνομά του «και πάει πίσω».

«Ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη»



«Πρέπει να μαζευτούν τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας»