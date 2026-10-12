Καμμένος: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα πιθανόν να κατέβω στις δεύτερες εκλογές - Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω
Καμμένος: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα πιθανόν να κατέβω στις δεύτερες εκλογές - Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω
«Ο Σαμαράς κάνει καθαρά κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη», ανέφερε ο πρώην υπουργός
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, άφησε ο πρώην υπουργός, Πάνος Καμμένος.
Μάλιστα, ξεκαθάρισε μιλώντας στο OPEN ότι, αν και δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις πρώτες εκλογές, είναι πολύ πιθανό να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε σημείωσε: «Βεβαίως, στις πρώτες εκλογές δεν θα κατέβω. Στις δεύτερες πολύ πιθανόν. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη για ακόμη μία φορά. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ. Οι ΑΝΕΛ μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση, αλλά υπάρχουν».
Παράλληλα, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του εκτίμησε ότι μετά τις πρώτες κάλπες ενδέχεται να υπάρξουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, ενώ αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει γαντζωθεί στο όνομά του «και πάει πίσω».
Αναφερόμενος στο 25% που έβαλε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ως όριο για να φύγει από την ηγεσία της ΝΔ, είπε: «Θεωρώ ότι είναι μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική γύρω από τη σημαία. Οι εξελίξεις μέχρι τις εκλογές γύρω από τα εθνικά θέματα θα είναι πολύ περίεργες. Έχει εκλογές ο Νετανιάχου, έχει εκλογές ο Ερντογάν. Για να το πει, προετοιμάζεται για μια συσπείρωση, για να μην υπάρχει ακυβερνησία».
«Όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εκεί τα κόμματα που θα είναι υποψήφια δεν θα είναι τα ίδια που θα είναι και στις πρώτες. Θα γίνουν καινούργιοι σχηματισμοί που θα συσπειρώσουν κάποια κόμματα και από τη Δεξιά και από την Αριστερά. Για παράδειγμα ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει πως δεν συνεργάζεται με τη ΝΔ. Εάν πάρει ένα 7% και αμφισβητηθεί, δεν δεσμεύει τον επόμενο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο Τσίπρας θα πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 16%. Στις δεύτερες εκλογές θα κάνει προσκλητήριο σε όλα τα μικρά κόμματα στα πέριξ», σημείωσε ο Πάνος Καμμένος.
«Ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη»
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό ανέφερε:
«Ο Σαμαράς κάνει καθαρά κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη. Αυτά που λέει τώρα είναι αυτά που έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης “με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα” και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση, ο Σαμαράς του απαντούσε ότι το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως. Έδειξε γιατί το έκανε. Εννιά χρόνια ΠΑΣΟΚ φάγαμε. Όπως το έκανε το '93, το ίδιο κάνει και τώρα, πάει να εκβιάσει. Συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλλοθι. Το 2011 τι έκανε; Εμένα γιατί με διέγραψε; Εγώ πάντα είχα γινάτι με τον Σαμαρά. Είμαι βέβαιος ότι το κάνει για να εκβιάσει. Δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε;», διερωτήθηκε ο πρώην υπουργός.
Για ΠΑΣΟΚ και Νίκο Ανδρουλάκη
Για τον πόλεμο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και το αιχμηρό άρθρο του Θανάση Καρτερού, στην «Εφημερίδα των Συντακτών» για τον Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε:
«Είναι κουβέντα αυτή; Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης που φεύγουν τα στελέχη. Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;», σημείωσε.
Μάλιστα, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι δεν είναι αρκετός για να εκπροσωπήσει την παράταξη, απάντησε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό».
Συνεχίζοντας μιλώντας για την συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε:
«Εγώ κυβέρνησα με τους ΑΝΕΛ και τον Τσίπρα. Σε αυτά τα οποία πρέσβευα δεν έκανα πίσω ούτε σε ένα. Ούτε τη woke ατζέντα πέρασα, που ήθελε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, τη στροφή προς τις ΗΠΑ την πέρασα, την ισχυρή άμυνα την πέρασα και τις Πρέσπες δεν τις ψήφισα και έφυγα, παραιτήθηκα. Εγώ είπα όχι. Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να καταργηθεί, γιατί την παραβιάζουν».
Μάλιστα, ξεκαθάρισε μιλώντας στο OPEN ότι, αν και δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις πρώτες εκλογές, είναι πολύ πιθανό να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε σημείωσε: «Βεβαίως, στις πρώτες εκλογές δεν θα κατέβω. Στις δεύτερες πολύ πιθανόν. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη για ακόμη μία φορά. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ. Οι ΑΝΕΛ μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση, αλλά υπάρχουν».
Παράλληλα, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του εκτίμησε ότι μετά τις πρώτες κάλπες ενδέχεται να υπάρξουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, ενώ αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει γαντζωθεί στο όνομά του «και πάει πίσω».
Αναφερόμενος στο 25% που έβαλε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ως όριο για να φύγει από την ηγεσία της ΝΔ, είπε: «Θεωρώ ότι είναι μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική γύρω από τη σημαία. Οι εξελίξεις μέχρι τις εκλογές γύρω από τα εθνικά θέματα θα είναι πολύ περίεργες. Έχει εκλογές ο Νετανιάχου, έχει εκλογές ο Ερντογάν. Για να το πει, προετοιμάζεται για μια συσπείρωση, για να μην υπάρχει ακυβερνησία».
«Όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εκεί τα κόμματα που θα είναι υποψήφια δεν θα είναι τα ίδια που θα είναι και στις πρώτες. Θα γίνουν καινούργιοι σχηματισμοί που θα συσπειρώσουν κάποια κόμματα και από τη Δεξιά και από την Αριστερά. Για παράδειγμα ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει πως δεν συνεργάζεται με τη ΝΔ. Εάν πάρει ένα 7% και αμφισβητηθεί, δεν δεσμεύει τον επόμενο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο Τσίπρας θα πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 16%. Στις δεύτερες εκλογές θα κάνει προσκλητήριο σε όλα τα μικρά κόμματα στα πέριξ», σημείωσε ο Πάνος Καμμένος.
«Ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη»
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό ανέφερε:
«Ο Σαμαράς κάνει καθαρά κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη. Αυτά που λέει τώρα είναι αυτά που έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης “με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα” και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση, ο Σαμαράς του απαντούσε ότι το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως. Έδειξε γιατί το έκανε. Εννιά χρόνια ΠΑΣΟΚ φάγαμε. Όπως το έκανε το '93, το ίδιο κάνει και τώρα, πάει να εκβιάσει. Συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλλοθι. Το 2011 τι έκανε; Εμένα γιατί με διέγραψε; Εγώ πάντα είχα γινάτι με τον Σαμαρά. Είμαι βέβαιος ότι το κάνει για να εκβιάσει. Δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε;», διερωτήθηκε ο πρώην υπουργός.
«Πρέπει να μαζευτούν τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας»Μιλώντας για το υποθετικό σενάριο να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα ηνία της ΝΔ και ο νέος πρόεδρος να πάρει πίσω όλες τις διαγραφές, σημείωσε: «Θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας, μέσα στον δημοκρατικό κύκλο. Μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Εάν μπορώ να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκινήσαμε εμείς. Εάν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο μεγάλοι κύκλοι. Ένα δεξιό προσκλητήριο και, από την άλλη, ένα αριστερό προσκλητήριο που θα κάνει ο Τσίπρας, για να δημιουργηθεί πάλι δυνατότητα να λειτουργήσει η δημοκρατία με εναλλαγή και να μην έχουμε φαινόμενα όπου ο κόσμος σπρώχνεται σε ακραίες καταστάσεις που είναι επικίνδυνες για την πατρίδα μας».
Για ΠΑΣΟΚ και Νίκο Ανδρουλάκη
Για τον πόλεμο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και το αιχμηρό άρθρο του Θανάση Καρτερού, στην «Εφημερίδα των Συντακτών» για τον Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε:
«Είναι κουβέντα αυτή; Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης που φεύγουν τα στελέχη. Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;», σημείωσε.
Μάλιστα, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι δεν είναι αρκετός για να εκπροσωπήσει την παράταξη, απάντησε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό».
Συνεχίζοντας μιλώντας για την συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε:
«Εγώ κυβέρνησα με τους ΑΝΕΛ και τον Τσίπρα. Σε αυτά τα οποία πρέσβευα δεν έκανα πίσω ούτε σε ένα. Ούτε τη woke ατζέντα πέρασα, που ήθελε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, τη στροφή προς τις ΗΠΑ την πέρασα, την ισχυρή άμυνα την πέρασα και τις Πρέσπες δεν τις ψήφισα και έφυγα, παραιτήθηκα. Εγώ είπα όχι. Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να καταργηθεί, γιατί την παραβιάζουν».
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