Μήνυση από την Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ για εξύβριση και απειλή κατά του Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ μετά τον on air καβγά τους

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ζητά «την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές»

Παίρνοντας το λόγο η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε πως «από τα χείλη του κ. Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό χορηγός του, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ».



Κάπου εκεί ξεκίνησε η αντιπαράθεση να παίρνει προσωπικό χαρακτήρα:



Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή».



Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει».



Κωνσταντόπουλος : «Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε».



Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε»



Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα».



Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω».



Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»



Παπαδοπούλου: «Δεν σας τιμά αυτό που λέτε».



Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»



Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»



Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Σ τελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα».



Παπαδοπούλου: «Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό».



Κωνσταντόπουλος: «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός».



Παπαδοπούλου: «Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του».



Κωνσταντόπουλος: «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα».



Στη συνέχεια, ο πρώην βουλευτής, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο είπε: «Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»



Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ».



Κωνσταντόπουλος: «Την ίδια, την ίδια, κι αυτοί κατάπτυστοι είναι, όλοι κατάπυστοι είναι αυτοί που φύγανε»



Ο παρουσιαστής έκλεισε κακήν κακώς τη συζήτηση και την ώρα που έπεφτε το σήμα, ακούστηκε η φωνή της Άννα Παπαδοπούλου να ζητά το λόγο από τον κ. Κωνσταντόπουλο: «Δεν ντρέπεσαι;». Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ πήγε δύο φορές να την χτυπήσει. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο παριστάμενος βουλευτής της ΝΔ κ. Κτιστάκης προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και της ζήτησε συγγνώμη.

12.10.2026, 12:15