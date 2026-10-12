Μήνυση από την Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ για εξύβριση και απειλή κατά του Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ μετά τον on air καβγά τους
Μήνυση από την Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ για εξύβριση και απειλή κατά του Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ μετά τον on air καβγά τους
Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ζητά «την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές»
Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτό-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) Άννα Παπαδοπούλου.
Η μήνυση αφορά τα όσα συνέβησαν σε κοινή παρουσία της κυρίας Παπαδοπούλου και του κ. Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή στις 7 Οκτωβρίου στο ART TV.
Η κυρία Παπαδοπούλου με τη μήνυσή της ζητά «την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών, την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του στούντιο, αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα».
Παράλληλα, ζητά «την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές».
Η τηλεοπτική κόντρα της 7ης Οκτωβρίου ήταν έντονη καθώς ο κ. Κωνσταντόπουλος επετέθη με ένταση στην συνομιλήτριά του, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου μετά το πέρας της εκπομπής την αποκάλεσε «σκουπίδι» και επιχείρησε - και μάλιστα δύο φορές - να την χτυπήσει.
Δείτε το βίντεο:
Η ατμόσφαιρα στο στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού ART μύριζε... μπαρούτι καθώς ο κ. Κωνσταντόπουλος έδειχνε ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι η κα Παπαδοπούλου ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Απρίλιο οπότε και παραιτήθηκε για να οδεύσει προς την ΕΛ.Α.Σ.
«Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος αρχικά προσθέτοντας ότι «κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο»
Η μήνυση αφορά τα όσα συνέβησαν σε κοινή παρουσία της κυρίας Παπαδοπούλου και του κ. Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή στις 7 Οκτωβρίου στο ART TV.
Η κυρία Παπαδοπούλου με τη μήνυσή της ζητά «την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών, την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του στούντιο, αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα».
Παράλληλα, ζητά «την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές».
Ο on air καβγάς
Η τηλεοπτική κόντρα της 7ης Οκτωβρίου ήταν έντονη καθώς ο κ. Κωνσταντόπουλος επετέθη με ένταση στην συνομιλήτριά του, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου μετά το πέρας της εκπομπής την αποκάλεσε «σκουπίδι» και επιχείρησε - και μάλιστα δύο φορές - να την χτυπήσει.
Δείτε το βίντεο:
Η ατμόσφαιρα στο στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού ART μύριζε... μπαρούτι καθώς ο κ. Κωνσταντόπουλος έδειχνε ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι η κα Παπαδοπούλου ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης μέχρι τον περασμένο Απρίλιο οπότε και παραιτήθηκε για να οδεύσει προς την ΕΛ.Α.Σ.
Ο εκρηκτικός διάλογος
«Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος αρχικά προσθέτοντας ότι «κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο»
Παίρνοντας το λόγο η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε πως «από τα χείλη του κ. Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό χορηγός του, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ».
Κάπου εκεί ξεκίνησε η αντιπαράθεση να παίρνει προσωπικό χαρακτήρα:
Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή».
Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει».
Κωνσταντόπουλος: «Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε».
Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε»
Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα».
Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω».
Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»
Παπαδοπούλου: «Δεν σας τιμά αυτό που λέτε».
Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»
Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»
Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα».
Παπαδοπούλου: «Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό».
Κωνσταντόπουλος: «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός».
Παπαδοπούλου: «Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του».
Κωνσταντόπουλος: «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα».
Στη συνέχεια, ο πρώην βουλευτής, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο είπε: «Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»
Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ».
Κωνσταντόπουλος: «Την ίδια, την ίδια, κι αυτοί κατάπτυστοι είναι, όλοι κατάπυστοι είναι αυτοί που φύγανε»
Ο παρουσιαστής έκλεισε κακήν κακώς τη συζήτηση και την ώρα που έπεφτε το σήμα, ακούστηκε η φωνή της Άννα Παπαδοπούλου να ζητά το λόγο από τον κ. Κωνσταντόπουλο: «Δεν ντρέπεσαι;». Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ πήγε δύο φορές να την χτυπήσει. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο παριστάμενος βουλευτής της ΝΔ κ. Κτιστάκης προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και της ζήτησε συγγνώμη.
Κάπου εκεί ξεκίνησε η αντιπαράθεση να παίρνει προσωπικό χαρακτήρα:
Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή».
Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει».
Κωνσταντόπουλος: «Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε».
Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε»
Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα».
Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω».
Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»
Παπαδοπούλου: «Δεν σας τιμά αυτό που λέτε».
Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»
Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»
Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα».
Παπαδοπούλου: «Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό».
Κωνσταντόπουλος: «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός».
Παπαδοπούλου: «Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του».
Κωνσταντόπουλος: «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα».
Στη συνέχεια, ο πρώην βουλευτής, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο είπε: «Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»
Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ».
Κωνσταντόπουλος: «Την ίδια, την ίδια, κι αυτοί κατάπτυστοι είναι, όλοι κατάπυστοι είναι αυτοί που φύγανε»
Ο παρουσιαστής έκλεισε κακήν κακώς τη συζήτηση και την ώρα που έπεφτε το σήμα, ακούστηκε η φωνή της Άννα Παπαδοπούλου να ζητά το λόγο από τον κ. Κωνσταντόπουλο: «Δεν ντρέπεσαι;». Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ πήγε δύο φορές να την χτυπήσει. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο παριστάμενος βουλευτής της ΝΔ κ. Κτιστάκης προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και της ζήτησε συγγνώμη.
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