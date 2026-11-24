«Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω» λέει ο πατέρας της μικρής που ξέχασαν μέσα σε σχολικό στη Ρόδο
«Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω» λέει ο πατέρας της μικρής που ξέχασαν μέσα σε σχολικό στη Ρόδο
Ο Στάθης Ραφτόπουλος, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Fame Story, περιγράφει πώς η κόρη του κατάφερε να βγει μόνη της από το λεωφορείο – Περαστικός εντόπισε το παιδί να κλαίει
Τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν ενημερώθηκε ότι η κόρη του είχε ξεχαστεί μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο περιέγραψε, μιλώντας στο Star, ο πατέρας της μικρής, Στάθης Ραφτόπουλος, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Fame Story.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν το νήπιο δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο και παρέμεινε μέσα στο λεωφορείο, χωρίς ο οδηγός και η συνοδός να αντιληφθούν την παρουσία του.
Όπως εξήγησε ο πατέρας, η μικρή κοιμόταν μέσα στο όχημα, το οποίο ο οδηγός είχε σταθμεύσει σε χώρο στάθμευσης, σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο.
«Ακόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε και να το χωνέψουμε. Η συνοδός έκανε λάθος και ξέχασε το παιδί μέσα στο σχολικό, το οποίο το νοικιάζουν από έναν ιδιοκτήτη. Ο οδηγός, όταν παραδώσει τα παιδιά στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει το όχημα στον ιδιοκτήτη. Το όχημα το παρκάρουν σε ένα ξεχωριστό μέρος από το σχολείο, το οποίο είναι σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο», ανέφερε.
Ο Στάθης Ραφτόπουλος περιέγραψε πώς η κόρη του κατάφερε να βγει μόνη της από το σχολικό λεωφορείο όταν ξύπνησε και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα σε αυτό.
«Οπότε εκεί ήταν το παιδί, μέσα στο σχολικό, και κοιμόταν. Όταν το παιδί ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο του. Έβγαλε τη ζώνη του, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και βγήκε έξω», είπε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας περαστικός παρατήρησε την ανοιχτή πόρτα του σχολικού λεωφορείου και, πλησιάζοντας, είδε τη μικρή να κλαίει δίπλα στο όχημα. Ο πολίτης μετέφερε το παιδί σε κοντινό νηπιαγωγείο.
Ο πατέρας της μικρής ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη συνοδό του σχολικού.
«Με ειδοποίησε η ίδια η συνοδός, σε σοκ και εκείνη, που μου είπε ότι το παιδί βρίσκεται με την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου στο πάρκινγκ. Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο STAR μίλησε και η μητέρα του παιδιού.
«Ήταν τρεις ώρες μόνο του στο... πουθενά, κοντά σε κεντρικούς δρόμους, από την πάνω μεριά ήταν ένα βουνό. Δεν ξέρω αν κάποιος το επέστρεψε κοντά στο σχολικό. Πώς βρέθηκαν οι λάσπες; Τι έγινε στις 3 ώρες που ήταν το παιδί μου μόνο του; Διανοείστε τι έχουν κάνει; Τι θα περάσει η οικογένειά μου, αυτό το παιδί, στους ψυχολόγους; Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξέρω πού πήγε το παιδί, πού κυκλοφόρησε. Το βρήκε ο περαστικός, για καλή του τύχη», είπε η κύρια Δέσποινα Παπασάββα.
Για το πώς έγιναν όλα είπε: «Κατέβασαν τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιδί μου κοιμήθηκε μέσα στο όχημα. Συμβαίνει αυτό στις διαδρομές, τα παιδιά μας να κοιμούνται. Δεν το κατέβασαν το παιδί μου (...) Ξύπνησε και είδε ότι δεν υπήρχε κανείς. Φαντάζεστε τον τρόμο του;».
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου, ενώ οι γονείς της μικρής έχουν υποβάλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν το νήπιο δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο και παρέμεινε μέσα στο λεωφορείο, χωρίς ο οδηγός και η συνοδός να αντιληφθούν την παρουσία του.
Όπως εξήγησε ο πατέρας, η μικρή κοιμόταν μέσα στο όχημα, το οποίο ο οδηγός είχε σταθμεύσει σε χώρο στάθμευσης, σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο.
«Ακόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε και να το χωνέψουμε. Η συνοδός έκανε λάθος και ξέχασε το παιδί μέσα στο σχολικό, το οποίο το νοικιάζουν από έναν ιδιοκτήτη. Ο οδηγός, όταν παραδώσει τα παιδιά στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει το όχημα στον ιδιοκτήτη. Το όχημα το παρκάρουν σε ένα ξεχωριστό μέρος από το σχολείο, το οποίο είναι σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο», ανέφερε.
Ο Στάθης Ραφτόπουλος περιέγραψε πώς η κόρη του κατάφερε να βγει μόνη της από το σχολικό λεωφορείο όταν ξύπνησε και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα σε αυτό.
«Οπότε εκεί ήταν το παιδί, μέσα στο σχολικό, και κοιμόταν. Όταν το παιδί ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο του. Έβγαλε τη ζώνη του, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και βγήκε έξω», είπε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας περαστικός παρατήρησε την ανοιχτή πόρτα του σχολικού λεωφορείου και, πλησιάζοντας, είδε τη μικρή να κλαίει δίπλα στο όχημα. Ο πολίτης μετέφερε το παιδί σε κοντινό νηπιαγωγείο.
Ο πατέρας της μικρής ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη συνοδό του σχολικού.
«Με ειδοποίησε η ίδια η συνοδός, σε σοκ και εκείνη, που μου είπε ότι το παιδί βρίσκεται με την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου στο πάρκινγκ. Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο STAR μίλησε και η μητέρα του παιδιού.
«Ήταν τρεις ώρες μόνο του στο... πουθενά, κοντά σε κεντρικούς δρόμους, από την πάνω μεριά ήταν ένα βουνό. Δεν ξέρω αν κάποιος το επέστρεψε κοντά στο σχολικό. Πώς βρέθηκαν οι λάσπες; Τι έγινε στις 3 ώρες που ήταν το παιδί μου μόνο του; Διανοείστε τι έχουν κάνει; Τι θα περάσει η οικογένειά μου, αυτό το παιδί, στους ψυχολόγους; Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξέρω πού πήγε το παιδί, πού κυκλοφόρησε. Το βρήκε ο περαστικός, για καλή του τύχη», είπε η κύρια Δέσποινα Παπασάββα.
Για το πώς έγιναν όλα είπε: «Κατέβασαν τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιδί μου κοιμήθηκε μέσα στο όχημα. Συμβαίνει αυτό στις διαδρομές, τα παιδιά μας να κοιμούνται. Δεν το κατέβασαν το παιδί μου (...) Ξύπνησε και είδε ότι δεν υπήρχε κανείς. Φαντάζεστε τον τρόμο του;».
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου, ενώ οι γονείς της μικρής έχουν υποβάλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.
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