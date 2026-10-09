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Σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων θα μιλήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων θα μιλήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος»

Σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων θα μιλήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 19.30 αύριο (Σάββατο) θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος» προς τιμήν του Μίνου Ζομπανάκη, στα Χανιά.
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