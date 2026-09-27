Στο μικροσκόπιο τα συντρίμμια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα για να βρεθούν τα αίτια, τα έξι πρόσωπα της τραγωδίας
Στο μικροσκόπιο τα συντρίμμια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα για να βρεθούν τα αίτια, τα έξι πρόσωπα της τραγωδίας
Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν κάθε στοιχείο από το σημείο της κατάρρευσης προκειμένου να αποκαλυφθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία - Ξεκινούν αύριο οι έλεγχοι για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης εντοπισμού των αγνοουμένων στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέληξε με τον τραγικό απολογισμό των έξι νεκρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου στην καρδιά της Αθήνας.
Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων έχουν ξεκινήσει τη μεταφορά των δομικών υλικών από τα ερείπια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου πραγματοποιείται λεπτομερής εξέταση από εξειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστούν στοιχεία μέσα στα συντρίμμια που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της τραγωδίας.
Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες στρέφουν την προσοχή τους και στα γειτονικά κτήρια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα της έκρηξης.
Μάλιστα, αύριο, Δευτέρα (28/9) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των κατασκευών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλειά τους.
Μαζί τους χάθηκαν η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της Φλορίν Χότζα, αδελφός της Φλορίντα. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες από συγγενικό τους πρόσωπο, περίμενε παιδί, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δραματικές τις στιγμές για τις οικογένειές τους.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τέσσερις είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Οι τρεις από αυτούς είχαν αλβανική καταγωγή και αμερικανική υπηκοότητα.
Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων έχουν ξεκινήσει τη μεταφορά των δομικών υλικών από τα ερείπια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου πραγματοποιείται λεπτομερής εξέταση από εξειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Στόχος των ερευνών είναι να εντοπιστούν στοιχεία μέσα στα συντρίμμια που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της τραγωδίας.
Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες στρέφουν την προσοχή τους και στα γειτονικά κτήρια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα της έκρηξης.
Μάλιστα, αύριο, Δευτέρα (28/9) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των κατασκευών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλειά τους.
Τα πρόσωπα της τραγωδίαςΌπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, ένα ζευγάρι που είχε έρθει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος. Ένα ταξίδι που θα έπρεπε να είναι γεμάτο χαμόγελα και αναμνήσεις, μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν η έκρηξη στο κτήριο τους στοίχισε τη ζωή.
Μαζί τους χάθηκαν η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της Φλορίν Χότζα, αδελφός της Φλορίντα. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες από συγγενικό τους πρόσωπο, περίμενε παιδί, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δραματικές τις στιγμές για τις οικογένειές τους.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τέσσερις είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Οι τρεις από αυτούς είχαν αλβανική καταγωγή και αμερικανική υπηκοότητα.
Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας ήταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, η Αθηνά Παπαρέσκου και ο Έντμοντ Χινγκς, 77 ετών.
Οι δυο τους είχαν επιλέξει να χτίσουν την κοινή τους ζωή στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα σπίτι κοντά στην Ακρόπολη.
Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτωνΤην ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης των έξι ανθρώπων που ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του κτηρίου.
Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν κληθεί να προσέλθουν προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό, ώστε να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA.
Η διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ προκειμένου να ολοκληρωθεί με ακρίβεια η ταυτοποίηση των νεκρών.
Τι εξετάζουν οι πραγματογνώμονεςΠλέον οι πραγματογνώμονες εξετάζουν κάθε εύρημα από τα ερείπια, αναλύουν μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.
Όπως εξήγησε σήμερα στην ΕΡΤnews ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος η εικόνα που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής είναι ότι προηγήθηκε έκρηξη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτηρίου.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης φαίνεται να έγινε στον δεύτερο όροφο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων.
Αναφερόμενος στη σφοδρότητα της έκρηξης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος σημείωσε ότι υπήρξαν μαρτυρίες πως ο κρότος ακούστηκε σχεδόν σε όλο το κέντρο της Αθήνας.
Σε ερώτηση για το εάν η θέση της έκρηξης μέσα στο κτήριο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο της κατάρρευσης, ο κ. Τσίγκας εξήγησε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί ανεξάρτητα από το σημείο από το οποίο προέρχεται η έκρηξη. «Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον 2ο όροφο. Όμως αυτό θα μας το πουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε.
Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία.
Όπως είπε, στο σημείο εξετάζεται μεταξύ άλλων εάν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. «Πιθανότατα από κάποιο υλικό αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.
Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο σημείο από την πρώτη στιγμή, συλλέγοντας στοιχεία. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ευρήματα που μπορεί να σχετίζονται με σωληνώσεις, εγκαταστάσεις ή άλλα στοιχεία του κτηρίου, καθώς και στα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και του σκυροδέματος.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ακόμη ότι στο παρελθόν έχουν σημειωθεί εκρήξεις από καύσιμα αέρια, όταν συγκεντρώνεται στον κατάλληλο χώρο ικανή ποσότητα ώστε να δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα και υπάρξει πηγή ανάφλεξης, όπως θερμοκρασία ή σπινθήρας.
Ωστόσο, τόνισε ότι στην περίπτωση της Πλάκας το συμπέρασμα θα προκύψει από το πόρισμα της έρευνας.
«Έχουν γίνει στο παρελθόν εκρήξεις από καύσιμα αέρια τα οποία όταν συγκεντρώσουν ικανή ποσότητα εκρηκτικού μίγματος, σε συνδυασμό είτε με θερμοκρασία, είτε με έναν σπινθήρα, είτε με μια ακτινοβολία, μπορεί να δημιουργηθεί όλο αυτό. Εφόσον αυτό είναι συγκεντρωμένο σε χώρο το ποσοστό αυτό μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μίγμα και να οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Όμως οι πραγματογνώμονες, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συλλέγουν στοιχεία. Θα σχηματιστεί δικογραφία έτσι ώστε το πόρισμα να μας οδηγήσει σε μια ασφαλή, στα ασφαλή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή» εξήγησε.
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