Στο μικροσκόπιο τα συντρίμμια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα για να βρεθούν τα αίτια, τα έξι πρόσωπα της τραγωδίας

Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν κάθε στοιχείο από το σημείο της κατάρρευσης προκειμένου να αποκαλυφθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία - Ξεκινούν αύριο οι έλεγχοι για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων