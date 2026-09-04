Νέο «έπος» του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ: Διαίρεσε αντί να πολλαπλασιάσει το κόστος μέτρου για φοιτητές, δείτε βίντεο
Νέο «έπος» του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ: Διαίρεσε αντί να πολλαπλασιάσει το κόστος μέτρου για φοιτητές, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Παππάς επιχείρησε να κοστολογήσει την εξαγγελία για επίδομα 500 ευρώ τον μήνα - Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του για κοσμήματα και τιμαλφή σε θυρίδες
Δύο δηλώσεις που προκαλούν συζήτηση, έκανε μέσα σε λίγες ώρες ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Γιώργος Παππάς, ο οποίος ενώ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την αναφορά του για τα κοσμήματα και τις θυρίδες για τον «πατριωτικό φόρο», αυτή τη φορά επιχειρώντας να υπολογίσει το κόστος της εξαγγελίας του Αλέξη Τσίπρα για τη χορήγηση επιδόματος σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων, μπέρδεψε τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση.
Ο Γιώργος Παππάς αναφέρθηκε στην εξαγγελία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. για επίδομα 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Με βάση τα συγκεκριμένα ποσά, κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει 5.000 ευρώ ετησίως.
Κατά την κοστολόγηση του μέτρου, ανέφερε ότι αυτό αφορά 80.000 φοιτητές και αρχικά έκανε σωστά τον υπολογισμό: 5.000 ευρώ επί 80.000 φοιτητές αντιστοιχούν σε 400 εκατ. ευρώ ετησίως.
Το αριθμητικό λάθος ήρθε αμέσως μετά. Αντί να πολλαπλασιάσει τα 400 εκατ. ευρώ επί τέσσερα για να υπολογίσει το κόστος σε βάθος τετραετίας, δηλαδή 1,6 δισ. ευρώ, διαίρεσε το ποσό διά τέσσερα, καταλήγοντας σε 100 εκατ. ευρώ!
Δείτε τις δηλώσεις του για το επίδομα των φοιτητών:
Είχε αναφέρει ότι στην καταγραφή της περιουσίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, εκτός από ακίνητα, καταθέσεις και μετοχές, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε θυρίδες.
«Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα στις θυρίδες το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.... Αυτό περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Εδώ είναι πατριωτικό καθήκον να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη. Η εισφορά δεν θα είναι μόνιμη αλλά για κάποια χρόνια. Αυτό το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της μεσαίας τάξης».
Ο Γιώργος Παππάς αναφέρθηκε στην εξαγγελία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. για επίδομα 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Με βάση τα συγκεκριμένα ποσά, κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει 5.000 ευρώ ετησίως.
Κατά την κοστολόγηση του μέτρου, ανέφερε ότι αυτό αφορά 80.000 φοιτητές και αρχικά έκανε σωστά τον υπολογισμό: 5.000 ευρώ επί 80.000 φοιτητές αντιστοιχούν σε 400 εκατ. ευρώ ετησίως.
Το αριθμητικό λάθος ήρθε αμέσως μετά. Αντί να πολλαπλασιάσει τα 400 εκατ. ευρώ επί τέσσερα για να υπολογίσει το κόστος σε βάθος τετραετίας, δηλαδή 1,6 δισ. ευρώ, διαίρεσε το ποσό διά τέσσερα, καταλήγοντας σε 100 εκατ. ευρώ!
Δείτε τις δηλώσεις του για το επίδομα των φοιτητών:
Οι δηλώσεις για κοσμήματα και τιμαλφή στις θυρίδεςΥπενθυμίζεται ότι μεγάλη συζήτηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του Γιώργου Παππά σχετικά με το περιουσιολόγιο και το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων.
Είχε αναφέρει ότι στην καταγραφή της περιουσίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, εκτός από ακίνητα, καταθέσεις και μετοχές, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε θυρίδες.
«Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα στις θυρίδες το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.... Αυτό περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Εδώ είναι πατριωτικό καθήκον να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη. Η εισφορά δεν θα είναι μόνιμη αλλά για κάποια χρόνια. Αυτό το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση της μεσαίας τάξης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα