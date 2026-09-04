Νέο «έπος» του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ: Διαίρεσε αντί να πολλαπλασιάσει το κόστος μέτρου για φοιτητές, δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Παππάς επιχείρησε να κοστολογήσει την εξαγγελία για επίδομα 500 ευρώ τον μήνα - Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του για κοσμήματα και τιμαλφή σε θυρίδες