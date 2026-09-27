«Καμία άλλη Μαρικάρμεν», εκατοντάδες διαδηλωτές κατασκήνωσαν σε πλατεία στην καρδιά της Μαδρίτης

Διαδηλώνουν για την 87χρονη ΑΜΕΑ που υποχρεώθηκε να φύγει από το διαμέρισμα όπου έμενε για περίπου 70 χρόνια, αφού μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%, στα 2.650 ευρώ





Σήμερα το πρωί, γύρω στις εκατό σκηνές βρίσκονταν συγκεντρωμένες σε μεγάλο μέρος της Πουέρτα ντελ Σολ, ακριβώς μπροστά στην έδρα της περιφέρειας της Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, καθώς εκατοντάδες ήταν αυτοί που πέρασαν τη νύχτα «κατασκηνώνοντας» στην τεράστια αυτή πλατεία μετά τη χθεσινή διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους της









🇪🇸 Madrid protest camp grows after eviction outrage



A protest camp in Madrid grows to include dozens of tents after the eviction of an 87-year-old woman from her lifelong home triggered outrage over gaps in tenant protections. pic.twitter.com/jP4rj51iwa — AFP News Agency (@AFP) September 27, 2026





Εκατοντάδες διαδηλωτές και ακτιβιστές παραμένουν εξάλλου από χθες το βράδυ στην πλατεία στο κέντρο της Μαδρίτης διαμαρτυρόμενοι για την έξωσή της και ζητώντας εν γένει περισσότερα δικαιώματα για τους ενοικιαστές.



«Δεν μπορούμε πια. Είτε θα καταρρεύσει το σύστημα ενοικίασης, είτε θα πέσει η κυβέρνηση», συνόψισε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ισπανική ένωση ενοικιαστών, η οποία είχε καλέσει τον κόσμο να μετάσχει στη διαμαρτυρία που προέκυψε «αυθόρμητα» στην Πουέρτα ντελ Σολ μετά τη χθεσινή διαδήλωση.



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«Ελπίζω ότι αυτό που συνέβη στη Μαρικάρμεν θα αποτελέσει σημείο καμπής σε αυτήν την υπόθεση, σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που είναι η στέγαση. Αν αυτό μπορέσει να αποτελέσει σημείο καμπής, εγώ από την πλευρά μου είμαι έτοιμος να παραμείνω εδώ όλη τη νύχτα αν χρειαστεί», σημείωσε επίσης χθες το βράδυ ο 40χρονος υπάλληλος φαρμακείου Ρικάρντο Λόπεθ.



Η Αμπασκάλ, που μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, προέτρεψε του Ισπανούς να ενωθούν σε αυτή τη «μάχη», με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν από τη χθεσινή διαδήλωση.



«Να αλλάξουν οι νόμοι» «Αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους», είπε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της. «Αυτό το γεγονός πρέπει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγωνιστούν για να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωσή μου», πρόσθεσε.



Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή σε πολύ τουριστική πλατεία της Μαδρίτης αξιώνοντας να ληφθούν καλύτερα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών, μετά την έξωση την περασμένη εβδομάδα μιας 87χρονης ΑΜΕΑ από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε για πολλά χρόνια, ένα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα.Σήμερα το πρωί, γύρω στις εκατό σκηνές βρίσκονταν συγκεντρωμένες σε μεγάλο μέρος της Πουέρτα ντελ Σολ, ακριβώς μπροστά στην έδρα της περιφέρειας της Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, καθώς εκατοντάδες ήταν αυτοί που πέρασαν τη νύχτα «κατασκηνώνοντας» στην τεράστια αυτή πλατεία μετά τη χθεσινή διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας.«Είμαστε όλοι η Μαρικάρμεν», «Καμία άλλη Μαρικάρμεν»: στην Πουέρτα ντελ Σολ, στην οποία ήδη το 2011 νεαροί διαδηλωτές του κινήματος των Αγανακτισμένων είχαν παραμείνει για τρεις εβδομάδες διαμαρτυρόμενοι κατά της λιτότητας και της διαφθοράς μετά την οικονομική κρίση του 2008, το όνομα της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ υπήρχε παντού.Την Τετάρτη, τα πλάνα με την απομάκρυνσή της πάνω σε φορείο, αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, συγκλόνισαν τον κόσμο και έφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.Εκατοντάδες διαδηλωτές και ακτιβιστές παραμένουν εξάλλου από χθες το βράδυ στην πλατεία στο κέντρο της Μαδρίτης διαμαρτυρόμενοι για την έξωσή της και ζητώντας εν γένει περισσότερα δικαιώματα για τους ενοικιαστές.«Δεν μπορούμε πια. Είτε θα καταρρεύσει το σύστημα ενοικίασης, είτε θα πέσει η κυβέρνηση», συνόψισε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ισπανική ένωση ενοικιαστών, η οποία είχε καλέσει τον κόσμο να μετάσχει στη διαμαρτυρία που προέκυψε «αυθόρμητα» στην Πουέρτα ντελ Σολ μετά τη χθεσινή διαδήλωση.«Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν θα το κουνήσει αν δεν αλλάξει κάτι για όλους μια για πάντα», είπε χθες το βράδυ στο AFPTV η 47χρονη ψυχολόγος Μαρία Χουάρεθ.«Ελπίζω ότι αυτό που συνέβη στη Μαρικάρμεν θα αποτελέσει σημείο καμπής σε αυτήν την υπόθεση, σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που είναι η στέγαση. Αν αυτό μπορέσει να αποτελέσει σημείο καμπής, εγώ από την πλευρά μου είμαι έτοιμος να παραμείνω εδώ όλη τη νύχτα αν χρειαστεί», σημείωσε επίσης χθες το βράδυ ο 40χρονος υπάλληλος φαρμακείου Ρικάρντο Λόπεθ.Η Αμπασκάλ, που μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, προέτρεψε του Ισπανούς να ενωθούν σε αυτή τη «μάχη», με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν από τη χθεσινή διαδήλωση.«Αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους», είπε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της. «Αυτό το γεγονός πρέπει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγωνιστούν για να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωσή μου», πρόσθεσε.

Η Αμπασκάλ υποχρεώθηκε να φύγει από το διαμέρισμα όπου έμενε για περίπου 70 χρόνια, αφού μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%, στα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με την ένωση.



Για τον 38χρονο γραφίστα Ενρίκε Ορέγα ντε Μιγκέλ, ο οποίος ζει στο σπίτι της μητέρας του, η αγορά στέγης στην Ισπανία είναι «αφόρητη». «Δίνεις μάχη για να βρεις ένα προσιτό σπίτι και μετά ζεις με τον φόβο της έξωσης», δήλωσε στο AFP κατά τη διαδήλωση.



Ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει δεσμευτεί το θέμα της στέγασης να αποτελέσει προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για να αναλάβει δράση, καθώς μετά την έξωση της Μαρικάρμεν έχουν διοργανωθεί πολλές διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας.



Στο προσεχές υπουργικό συμβούλιο η κυβέρνησή του αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων, το λεγόμενο «διάταγμα Μαρικάρμεν» που προβλέπει την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης και ενίσχυση των περιορισμών στις εξώσεις.



Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι τα μέτρα αυτά θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Ένα παρόμοιο νομοσχέδιο είχε απορριφθεί νωρίτερα φέτος.