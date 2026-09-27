Η Μάντσεστερ Σίτι δίνει στα δικαστήρια το μεγαλύτερο ντέρμπι της ιστορίας της: Οι 115 κατηγορίες και οι ομάδες που καραδοκούν για... αναδρομικά τρόπαια
Η Μάντσεστερ Σίτι δίνει στα δικαστήρια το μεγαλύτερο ντέρμπι της ιστορίας της: Οι 115 κατηγορίες και οι ομάδες που καραδοκούν για... αναδρομικά τρόπαια
Το χρονικό της τιμωρίας των «Πολιτών», οι ποινές που προβλέπονται ο δικηγόρος των 5.000 λιρών την ώρα που έχει αναλάβει πλέον την τύχη του κλαμπ
Τον Αύγουστο του 2008 η Μάντσεστερ Σίτι άλλαξε χέρια. Είδηση που πέρασε στα ψιλά καθώς οι «πολίτες» αν και είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του αγγλικού ποδοσφαίρου, ποτέ δεν είχαν το στάτους της Γιουνάιτεντ, της Λίβερπουλ ή της Άρσεναλ. Περίπου δυο δεκαετίες αργότερα η Μάντσεστερ Σίτι έχει γίνει κλαμπ πρώτης γραμμής. Το Άμπου Ντάμπι United Group που πήρε τα ηνία δαπάνησε δισεκατομμύρια ευρώ σε εγκαταστάσεις, παίκτες και προπονητές.
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα από το 2016 έως το 2026 έγινε το πρόσωπο του συλλόγου. Τίτλοι κατακτήθηκαν τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη με το πολυπόθητο Champions League να βρίσκεται πλέον στην τροπαιοθήκη από το 2023. Νέοι οπαδοί ήρθαν στις εξέδρες. Η Σίτι από δεύτερη ομάδα του Μάντσεστερ έγινε παγκόσμιο brand. Τη φανέλα της φόρεσαν μερικοί από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, ο σύλλογος απέκτησε στάτους ομάδων πρώτης γραμμής.
Στον αγωνιστικό χώρο κερδήθηκαν μεγάλα ματς αλλά πλέον η Μάντσεστερ Σίτι δίνει το μεγαλύτερο ντέρμπι στην ιστορία της μακριά από τα γήπεδα. Από το 2018, ο σύλλογος βρίσκεται σε δικαστικές διαμάχες με τις κατηγορίες για παραβίαση κανονισμών. Λίγοι θυμούνται πως το Φεβρουάριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία την είχε τιμωρήσει με δύο χρόνια αποκλεισμό από τα ευρωπαϊκά κύπελλα.
Το χρονικό
Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο προσκήνιο για μη αγωνιστικά θέματα από τον Νοέμβριο του 2018. Όταν το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel δημοσίευσε το σχετικό θέμα, πως ο σύλλογος ερευνάται για παραβιάσεις του Financial Fair Play.
Νοέμβριος 2018: To περιοδικό Der Spiegel δημοσιεύει το σχετικό θέμα ότι η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε τους κανόνες του Financial Fair Play.
Μάρτιος 2019: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (UEFA) ξεκινά επίσημη έρευνα με βάση το δημοσίευμα του Der Spiegel.
Μάιος 2019: Η Μάντσεστερ Σίτι ξεκινά διαδικασία προσφυγής και πηγαίνει στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).
Νοέμβριος 2019: Το CAS κρίνει την προσφυγή της Σίτι απαράδεκτη.
Φεβρουάριος 2020: Η UEFA ανακοινώνει τον αποκλεισμό δύο ετών της ομάδας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Ιούλιος 2020: Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός της Σίτι ανατρέπεται μετά από προσφυγή στο CAS.
Ιούλιος 2021: Η Σίτι χάνει δικαστικά το σχετικό αίτημα, γεγονός που επιτρέπει στα ΜΜΕ να αναφέρουν ότι η Premier League συνεχίζει να ερευνά το σύλλογο για φερόμενες οικονομικές παραβιάσεις.
Απρίλιος 2022: Το Der Spiegel δημοσιεύει νέο ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η Premier League ερευνά τη Σίτι εδώ και τρία χρόνια.
Φεβρουάριος 2023: Απαγγελία 115 κατηγοριών από την Premier League στο σύλλογο για οικονομικές παραβιάσεις.
Σεπτέμβριος 2024: Ξεκινά η ακροαματική διαδικασία διάρκειας 2,5 μηνών μεταξύ της Premier League και του συλλόγου σχετικά με τις 115 κατηγορίες.
Σεπτέμβριος 2026: Γίνεται γνωστό πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για την πλειονότητα των κατηγοριών.
Οι 115 κατηγορίες
Οι περίφημες πλέον 115 κατηγορίες για τις οποίες στην πλειονότητα τους κρίθηκε ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν από το 2009 έως και το 2018.
Τα ζητήματα αφορούν τους οικονομικούς κανόνες της Premier League και χωρίζονται ως εξής:
- 54 περιπτώσεις μη παροχής ακριβών οικονομικών στοιχείων από τη σεζόν 2009-10 έως και το 2017-18.
- 14 περιπτώσεις μη παροχής ακριβών στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές παικτών και προπονητών από τη σεζόν 2009-10 έως και το 2017-18.
- 5 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της UEFA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το Financial Fair Play, από τη σεζόν 2013-14 έως και το 2017-18.
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα από το 2016 έως το 2026 έγινε το πρόσωπο του συλλόγου. Τίτλοι κατακτήθηκαν τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη με το πολυπόθητο Champions League να βρίσκεται πλέον στην τροπαιοθήκη από το 2023. Νέοι οπαδοί ήρθαν στις εξέδρες. Η Σίτι από δεύτερη ομάδα του Μάντσεστερ έγινε παγκόσμιο brand. Τη φανέλα της φόρεσαν μερικοί από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, ο σύλλογος απέκτησε στάτους ομάδων πρώτης γραμμής.
Στον αγωνιστικό χώρο κερδήθηκαν μεγάλα ματς αλλά πλέον η Μάντσεστερ Σίτι δίνει το μεγαλύτερο ντέρμπι στην ιστορία της μακριά από τα γήπεδα. Από το 2018, ο σύλλογος βρίσκεται σε δικαστικές διαμάχες με τις κατηγορίες για παραβίαση κανονισμών. Λίγοι θυμούνται πως το Φεβρουάριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία την είχε τιμωρήσει με δύο χρόνια αποκλεισμό από τα ευρωπαϊκά κύπελλα.
Απόφαση που έπεσε τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Πλέον, όμως η κατάσταση φαίνεται πιο σοβαρή από ποτέ. Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για παραβίαση κανονισμών στην Premier League από το 2009 έως και το 2018 και οι φήμες (αφού δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση) για τις ποινές που θα επιβληθούν, δίνουν και παίρνουν. Από πρόστιμα έως αφαίρεση βαθμών και τίτλων.
🚨 EXCLUSIVE: Manchester City found guilty on virtually all charges relating to breaches of Premier League financial regulations. #MCFC expected to appeal against verdict issued by independent commission. Sanctions undecided, process ongoing @TheAthleticFC https://t.co/Muxqp4beK9— David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2026
Το χρονικό
Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο προσκήνιο για μη αγωνιστικά θέματα από τον Νοέμβριο του 2018. Όταν το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel δημοσίευσε το σχετικό θέμα, πως ο σύλλογος ερευνάται για παραβιάσεις του Financial Fair Play.
Νοέμβριος 2018: To περιοδικό Der Spiegel δημοσιεύει το σχετικό θέμα ότι η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε τους κανόνες του Financial Fair Play.
Μάρτιος 2019: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (UEFA) ξεκινά επίσημη έρευνα με βάση το δημοσίευμα του Der Spiegel.
Μάιος 2019: Η Μάντσεστερ Σίτι ξεκινά διαδικασία προσφυγής και πηγαίνει στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).
Νοέμβριος 2019: Το CAS κρίνει την προσφυγή της Σίτι απαράδεκτη.
Φεβρουάριος 2020: Η UEFA ανακοινώνει τον αποκλεισμό δύο ετών της ομάδας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Ιούλιος 2020: Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός της Σίτι ανατρέπεται μετά από προσφυγή στο CAS.
Ιούλιος 2021: Η Σίτι χάνει δικαστικά το σχετικό αίτημα, γεγονός που επιτρέπει στα ΜΜΕ να αναφέρουν ότι η Premier League συνεχίζει να ερευνά το σύλλογο για φερόμενες οικονομικές παραβιάσεις.
Απρίλιος 2022: Το Der Spiegel δημοσιεύει νέο ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η Premier League ερευνά τη Σίτι εδώ και τρία χρόνια.
Φεβρουάριος 2023: Απαγγελία 115 κατηγοριών από την Premier League στο σύλλογο για οικονομικές παραβιάσεις.
Σεπτέμβριος 2024: Ξεκινά η ακροαματική διαδικασία διάρκειας 2,5 μηνών μεταξύ της Premier League και του συλλόγου σχετικά με τις 115 κατηγορίες.
Σεπτέμβριος 2026: Γίνεται γνωστό πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για την πλειονότητα των κατηγοριών.
Οι 115 κατηγορίες
Οι περίφημες πλέον 115 κατηγορίες για τις οποίες στην πλειονότητα τους κρίθηκε ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν από το 2009 έως και το 2018.
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Τα ζητήματα αφορούν τους οικονομικούς κανόνες της Premier League και χωρίζονται ως εξής:
- 54 περιπτώσεις μη παροχής ακριβών οικονομικών στοιχείων από τη σεζόν 2009-10 έως και το 2017-18.
- 14 περιπτώσεις μη παροχής ακριβών στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές παικτών και προπονητών από τη σεζόν 2009-10 έως και το 2017-18.
- 5 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της UEFA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το Financial Fair Play, από τη σεζόν 2013-14 έως και το 2017-18.
- 7 περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League από τη σεζόν 2015-16 έως και το 2017-18.
- 35 περιπτώσεις μη συνεργασίας με τις έρευνες της Premier League από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2023.
Οι ποινές που προβλέπονται
Από την στιγμή που επίσημα δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές, η φημολογία για τις ποινές που μπορεί να επιβληθούν έχει μεγάλο εύρος.
Αφαίρεση βαθμών, άμεση ή με αναστολή
Χρηματικά πρόστιμα, άμεσα ή με αναστολή
Αποβολή από την Premier League
Η αποβολή φυσικά από την κορυφαία κατηγορία σχετίζεται με άμεσο υποβιβασμό της ομάδας σε χαμηλότερη κατηγορία.
Η απώλεια τίτλων
Μέσα σε όλα αυτά, έχει ανοίξει η συζήτηση για το κατά πόσο η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να χάσει τους τίτλους, που κατέκτησε το διάστημα από το 2009 έως και το 2018.
Κάτι τέτοιο δε φαίνεται πιθανό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι εξέλιξη, που δε φαίνεται να επιθυμούν ούτε η Premier League, ούτε η αγγλική ομοσπονδία και τα σχετικά όργανα.
Κατέκτησε επίσης, το Κύπελλο του 2011 νικώντας στον τελικό την Στόουκ Σίτι και τα Λιγκ Καπ του 2014 (απέναντι στη Σάντερλαντ), του 2016 (νικώντας τη Λίβερπουλ) και του 2018 (απέναντι στην Άρσεναλ).
Ο δικηγόρος των 5.000 λιρών την ώρα
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει φυσικά το τι κάνει και τι θα κάνει ο σύλλογος από εδώ και πέρα. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη επικοινωνήσει την απόφαση της να κάνει έφεση για την απόφαση ενοχής όσον αφορά τις παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League.
Μεγάλο όπλο του κλαμπ θεωρείται ο επικεφαλής της νομικής της ομάδας. Ο λόγος για τον Λόρδο Πάνικ, ο οποίος ήταν εκείνος που κέρδισε την υπόθεση με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό που είχε επιβληθεί τον Φεβρουάριο του 2020.
Μέλος της Βουλής των Λόρδων, αμείβεται σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ με 5.000 λίρες την ώρα για τις υπηρεσίες του.
- 35 περιπτώσεις μη συνεργασίας με τις έρευνες της Premier League από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2023.
Οι ποινές που προβλέπονται
Από την στιγμή που επίσημα δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές, η φημολογία για τις ποινές που μπορεί να επιβληθούν έχει μεγάλο εύρος.
Αφαίρεση βαθμών, άμεση ή με αναστολή
Χρηματικά πρόστιμα, άμεσα ή με αναστολή
Αποβολή από την Premier League
Η αποβολή φυσικά από την κορυφαία κατηγορία σχετίζεται με άμεσο υποβιβασμό της ομάδας σε χαμηλότερη κατηγορία.
Η απώλεια τίτλων
Μέσα σε όλα αυτά, έχει ανοίξει η συζήτηση για το κατά πόσο η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να χάσει τους τίτλους, που κατέκτησε το διάστημα από το 2009 έως και το 2018.
Κάτι τέτοιο δε φαίνεται πιθανό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι εξέλιξη, που δε φαίνεται να επιθυμούν ούτε η Premier League, ούτε η αγγλική ομοσπονδία και τα σχετικά όργανα.
Για την ιστορία, η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τρεις τίτλους στην Premier League σε αυτό το διάστημα. Το 2012 και το 2018 με δεύτερη τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το 2014 με δεύτερη τη Λίβερπουλ.
🏆 During the period of Man City's alleged breaches, they won three Premier League titles, two FA Cups, four League Cups and one Community Shield. [@David_Ornstein] #MCFC pic.twitter.com/BT0C8iZdVa— That's Football! (@ThatsFootballTV) September 25, 2026
Κατέκτησε επίσης, το Κύπελλο του 2011 νικώντας στον τελικό την Στόουκ Σίτι και τα Λιγκ Καπ του 2014 (απέναντι στη Σάντερλαντ), του 2016 (νικώντας τη Λίβερπουλ) και του 2018 (απέναντι στην Άρσεναλ).
Ο δικηγόρος των 5.000 λιρών την ώρα
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει φυσικά το τι κάνει και τι θα κάνει ο σύλλογος από εδώ και πέρα. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη επικοινωνήσει την απόφαση της να κάνει έφεση για την απόφαση ενοχής όσον αφορά τις παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League.
Μεγάλο όπλο του κλαμπ θεωρείται ο επικεφαλής της νομικής της ομάδας. Ο λόγος για τον Λόρδο Πάνικ, ο οποίος ήταν εκείνος που κέρδισε την υπόθεση με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό που είχε επιβληθεί τον Φεβρουάριο του 2020.
Μέλος της Βουλής των Λόρδων, αμείβεται σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ με 5.000 λίρες την ώρα για τις υπηρεσίες του.
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