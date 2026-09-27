Η Μάντσεστερ Σίτι δίνει στα δικαστήρια το μεγαλύτερο ντέρμπι της ιστορίας της: Οι 115 κατηγορίες και οι ομάδες που καραδοκούν για... αναδρομικά τρόπαια

🏆 During the period of Man City's alleged breaches, they won three Premier League titles, two FA Cups, four League Cups and one Community Shield. [@David_Ornstein] #MCFC pic.twitter.com/BT0C8iZdVa — That's Football! (@ThatsFootballTV) September 25, 2026

- 7 περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League από τη σεζόν 2015-16 έως και το 2017-18.- 35 περιπτώσεις μη συνεργασίας με τις έρευνες της Premier League από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2023.Από την στιγμή που επίσημα δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές, η φημολογία για τις ποινές που μπορεί να επιβληθούν έχει μεγάλο εύρος.Αφαίρεση βαθμών, άμεση ή με αναστολήΧρηματικά πρόστιμα, άμεσα ή με αναστολήΑποβολή από την Premier LeagueΗ αποβολή φυσικά από την κορυφαία κατηγορία σχετίζεται με άμεσο υποβιβασμό της ομάδας σε χαμηλότερη κατηγορία.Μέσα σε όλα αυτά, έχει ανοίξει η συζήτηση για το κατά πόσο η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να χάσει τους τίτλους, που κατέκτησε το διάστημα από το 2009 έως και το 2018.Κάτι τέτοιο δε φαίνεται πιθανό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι εξέλιξη, που δε φαίνεται να επιθυμούν ούτε η Premier League, ούτε η αγγλική ομοσπονδία και τα σχετικά όργανα.Για την ιστορία, η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τρεις τίτλους στην Premier League σε αυτό το διάστημα. Το 2012 και το 2018 με δεύτερη τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το 2014 με δεύτερη τη Λίβερπουλ.Κατέκτησε επίσης, το Κύπελλο του 2011 νικώντας στον τελικό την Στόουκ Σίτι και τα Λιγκ Καπ του 2014 (απέναντι στη Σάντερλαντ), του 2016 (νικώντας τη Λίβερπουλ) και του 2018 (απέναντι στην Άρσεναλ).Μεγάλο ενδιαφέρον έχει φυσικά το τι κάνει και τι θα κάνει ο σύλλογος από εδώ και πέρα. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη επικοινωνήσει την απόφαση της να κάνει έφεση για την απόφαση ενοχής όσον αφορά τις παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League.Μεγάλο όπλο του κλαμπ θεωρείται ο επικεφαλής της νομικής της ομάδας. Ο λόγος για τον Λόρδο Πάνικ, ο οποίος ήταν εκείνος που κέρδισε την υπόθεση με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό που είχε επιβληθεί τον Φεβρουάριο του 2020.Μέλος της Βουλής των Λόρδων, αμείβεται σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ με 5.000 λίρες την ώρα για τις υπηρεσίες του.