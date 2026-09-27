Το τρίποντο του Στογιάκοβιτς που έβαλε τέλος στην αυτοκρατορία του Ολυμπιακού - Πότε μπήκε το καλάθι που θυμήθηκε ο Γιαννακόπουλος, βίντεο
Το τρίποντο του Στογιάκοβιτς που έβαλε τέλος στην αυτοκρατορία του Ολυμπιακού - Πότε μπήκε το καλάθι που θυμήθηκε ο Γιαννακόπουλος, βίντεο
Ήταν το σουτ που είχε δώσει τη μεγάλη νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στο ΣΕΦ και στο οποίο έκανε αναφορά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ έκανε αναφορά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του live που είχε στο instagram μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων μίλησε για το τρίποντο του Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς που είχε δώσει τη μεγάλη νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού.
Πριν ο Στογιάκοβιτς φύγει για τις ΗΠΑ, κάνει σπουδαία πράγματα με το Σακραμέντο και κατακτήσει το πρωτάθλημα με το Ντάλας (το 2011).
Το ημερολόγιο έγραφε 6 Μαίου 1998, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έδιναν μεγάλη μάχη στον τρίτο ημιτελικό του πρωταθλήματος της Α1. Ο Στογιάκοβιτς σηκώθηκε από τη γωνία σχεδόν και έχοντας πάνω του την άμυνα των γηπεδούχων.
Η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι, ο ΠΑΟΚ νίκησε 58-55 μέσα στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε για πρώτη φορά από τους τελικούς στα χρόνια του ΕΣΑΚΕ. Οι ερυθρόλευκοι πριν από αυτό το τρίποντο είχαν κατακτήσει πέντε σερί πρωταθλήματα.
Ήταν το μοναδικό τρίποντο του Στογιάκοβιτς στο ματς, στο οποίο είχε ηγηθεί της επιθετικής γραμμής του ΠΑΟΚ με 19 πόντους.
Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων μίλησε για το τρίποντο του Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς που είχε δώσει τη μεγάλη νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού.
Πριν ο Στογιάκοβιτς φύγει για τις ΗΠΑ, κάνει σπουδαία πράγματα με το Σακραμέντο και κατακτήσει το πρωτάθλημα με το Ντάλας (το 2011).
Το ημερολόγιο έγραφε 6 Μαίου 1998, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έδιναν μεγάλη μάχη στον τρίτο ημιτελικό του πρωταθλήματος της Α1. Ο Στογιάκοβιτς σηκώθηκε από τη γωνία σχεδόν και έχοντας πάνω του την άμυνα των γηπεδούχων.
Η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι, ο ΠΑΟΚ νίκησε 58-55 μέσα στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε για πρώτη φορά από τους τελικούς στα χρόνια του ΕΣΑΚΕ. Οι ερυθρόλευκοι πριν από αυτό το τρίποντο είχαν κατακτήσει πέντε σερί πρωταθλήματα.
Ήταν το μοναδικό τρίποντο του Στογιάκοβιτς στο ματς, στο οποίο είχε ηγηθεί της επιθετικής γραμμής του ΠΑΟΚ με 19 πόντους.
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