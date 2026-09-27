Το τρίποντο του Στογιάκοβιτς που έβαλε τέλος στην αυτοκρατορία του Ολυμπιακού - Πότε μπήκε το καλάθι που θυμήθηκε ο Γιαννακόπουλος, βίντεο

Ήταν το σουτ που είχε δώσει τη μεγάλη νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στο ΣΕΦ και στο οποίο έκανε αναφορά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος