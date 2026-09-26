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Διονύσης Μπουγάς: Αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Τάσου
Διονύσης Μπουγάς: Αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Τάσου
«Ο πατέρας μου είναι ένας από τους καλύτερούς μου φίλους» ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο γιος του Τάσου Μπουγά, Διονύσης
Για τη σχέση που διατηρεί με τον πατέρα του, Τάσο Μπουγά, αλλά και για την επιλογή του να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα μίλησε ο Διονύσης Μπουγάς στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του τηλεοπτικού OPEN.
Όπως περιέγραψε, η σχέση του με τον γνωστό τραγουδιστή ξεπερνά τα όρια της οικογένειας, καθώς ο πατέρας του αποτελεί για εκείνον όχι μόνο σημείο αναφοράς, αλλά και έναν από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. «Ο πατέρας μου είναι ένας από τους καλύτερούς μου φίλους» ανέφερε, μιλώντας για έναν δεσμό που, όπως εξήγησε, χτίστηκε μέσα από τις διαφορετικές φάσεις της ζωής τους.
Ο Διονύσης Μπουγάς έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη Χαλκίδα, μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών, όταν ο χωρισμός των γονιών του άλλαξε τα δεδομένα της οικογένειας. Μετά τον χωρισμό, η μητέρα του παρέμεινε στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ακολούθησε τον πατέρα του στη Γερμανία, όπου ο Τάσος Μπουγάς βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους. Εκεί, έζησε από κοντά τόσο την πορεία του πατέρα του όσο και τις δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύει η δημόσια ζωή.
«Τον πατέρα μου τον φωνάζω... daddy! Έζησα τον πατέρα μου σε άσχημες περιόδους με τη δημοσιότητα και γι’ αυτό αποφεύγω την έκθεση», είπε χαρακτηριστικά.
Η εμπειρία αυτή φαίνεται πως διαμόρφωσε και τη δική του σχέση με τη δημοσιότητα. Ο ίδιος εξήγησε πως επέλεξε να μην προβάλλει τη συγγενική του σχέση με τον γνωστό τραγουδιστή, θέλοντας να δημιουργήσει τη δική του προσωπική ταυτότητα.
«Όταν άκουγα σε παρέες για παιδιά άλλων επωνύμων να λένε "α, αυτή είναι η κόρη της τάδε", τότε αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Μπουγά» εξήγησε.
Ο ίδιος ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από τον πατέρα του, επιλέγοντας τον χώρο της ψυχολογίας. Στη συνέντευξή του μίλησε και για τη δική του οικογένεια, αποκαλύπτοντας πως έχει χωρίσει εδώ και περίπου επτά χρόνια από τη μητέρα της κόρης του.
«Η κόρη μου τώρα είναι 11 χρονών, με τη μητέρα της έχουμε χωρίσει εδώ και επτά χρόνια» είπε.
Όπως περιέγραψε, η σχέση του με τον γνωστό τραγουδιστή ξεπερνά τα όρια της οικογένειας, καθώς ο πατέρας του αποτελεί για εκείνον όχι μόνο σημείο αναφοράς, αλλά και έναν από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. «Ο πατέρας μου είναι ένας από τους καλύτερούς μου φίλους» ανέφερε, μιλώντας για έναν δεσμό που, όπως εξήγησε, χτίστηκε μέσα από τις διαφορετικές φάσεις της ζωής τους.
Ο Διονύσης Μπουγάς έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη Χαλκίδα, μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών, όταν ο χωρισμός των γονιών του άλλαξε τα δεδομένα της οικογένειας. Μετά τον χωρισμό, η μητέρα του παρέμεινε στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ακολούθησε τον πατέρα του στη Γερμανία, όπου ο Τάσος Μπουγάς βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους. Εκεί, έζησε από κοντά τόσο την πορεία του πατέρα του όσο και τις δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύει η δημόσια ζωή.
«Τον πατέρα μου τον φωνάζω... daddy! Έζησα τον πατέρα μου σε άσχημες περιόδους με τη δημοσιότητα και γι’ αυτό αποφεύγω την έκθεση», είπε χαρακτηριστικά.
Η εμπειρία αυτή φαίνεται πως διαμόρφωσε και τη δική του σχέση με τη δημοσιότητα. Ο ίδιος εξήγησε πως επέλεξε να μην προβάλλει τη συγγενική του σχέση με τον γνωστό τραγουδιστή, θέλοντας να δημιουργήσει τη δική του προσωπική ταυτότητα.
«Όταν άκουγα σε παρέες για παιδιά άλλων επωνύμων να λένε "α, αυτή είναι η κόρη της τάδε", τότε αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Μπουγά» εξήγησε.
Ο ίδιος ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από τον πατέρα του, επιλέγοντας τον χώρο της ψυχολογίας. Στη συνέντευξή του μίλησε και για τη δική του οικογένεια, αποκαλύπτοντας πως έχει χωρίσει εδώ και περίπου επτά χρόνια από τη μητέρα της κόρης του.
«Η κόρη μου τώρα είναι 11 χρονών, με τη μητέρα της έχουμε χωρίσει εδώ και επτά χρόνια» είπε.
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