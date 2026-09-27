Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συγκινήθηκε με τον καλλιτέχνη που έφτιαξε graffiti για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δείτε βίντεο από τη συνάντησή τους

«Μέριλιν», ο Ηλίας Στύλος γνωστός στα social media ως Hayate, βρέθηκε στο θέατρο όπου παίζει η ηθοποιός. Πρόκειται για τον καλλιτέχνη που δημιούργησε graffiti στη Θεσσαλονίκη, αφιερωμένο στον εκλιπόντα τραγουδιστή.



«Θέλω να σου πω εκ μέρους όσων αγαπάμε τον Γιώργο "να ΄σαι καλά"» είπε μεταξύ άλλων στον δημιουργό του graffiti.

Hayate

Ηλίας Στύλος έχει ανεβάσει βίντεο και φωτογραφίες στα social media, δείχνοντας όλη τη διαδικασία της δημιουργίας της τοιχογραφίας που έφτιαξε για τον καλλιτέχνη. Μεταξύ άλλων είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνακη».

graffiti για τον Γιώργο Μαζωνάκη



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