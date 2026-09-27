Θρίλερ, ρομαντικές κομεντί, μυστήριο και... μαγεία: Επτά ταινίες για να δείτε μια βροχερή μέρα

Λίγες ταινίες δημιουργούν τόσο έντονα την αίσθηση της ζεστασιάς μιας βροχερής ημέρας όσο ο κόσμος του Χόγκουαρτς. Κάστρα, βιβλιοθήκες, τζάκια, μαγικά τοπία και μια ιστορία που μεγαλώνει μαζί με τους χαρακτήρες κάνουν τη σειρά ταινιών ιδανική για μια Κυριακή στον καναπέ.Αν θέλετε περισσότερη μαγεία «Η Φιλοσοφική Λίθος» είναι κατάλληλη, για δράμα μπορείτε να προτιμήσετε τον «Αιχμάλωτο του Αζκαμπάν», ενώ για ατελείωτη δράση «Οι Κλήροι του Θανάτου» θα δώσουν αυτό που ζητάς.Η τέλεια ρομαντική ταινία για μια ήρεμη βροχερή μέρα. Η Νέα Υόρκη, τα βιβλιοπωλεία, οι βόλτες στους δρόμους και η χημεία του Τομ Χανκς με τη Μεγκ Ράιαν μέσα από την κόντρα τους δημιουργούν ένα από τα πιο αγαπημένα «comfort movies» όλων των εποχών. Οσες φορές κι αν το δεις, πάντα θα σε κάνει να νιώθεςι ζεστασιά.Μια επιλογή για όσους θέλουν μυστήριο και για αυτούς που θέλουν να βρουν τον... ένοχο όσο δύσκολο κι αν είναι. Ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ που υποδύεται φοβερά ο Ντάνιελ Κρεγκ επέστρεψε πέρυσι σε μια νέα υπόθεση γεμάτη μυστικά, ύποπτους χαρακτήρες και ανατροπές στην αγγλική ύπαιθρο. Η ιδανική ταινία για μια βροχερή Κυριακή που θέλεις να προσπαθείς να λύσεις το μυστήριο πριν από τους πρωταγωνιστές.Η πιο τρυφερή επιλογή της λίστας, για όσους εκτιμούν μια πολύ όμορφη ταινία animation. Ο μετρ του είδους Χαγιάο Μιγιαζάκι δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, φύση και παιδική αθωότητα. Μια ταινία που μοιάζει με κινηματογραφική αγκαλιά και ταιριάζει ιδανικά σε μια ήσυχη Κυριακή.