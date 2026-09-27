Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Θρίλερ, ρομαντικές κομεντί, μυστήριο και... μαγεία: Επτά ταινίες για να δείτε μια βροχερή μέρα
Θρίλερ, ρομαντικές κομεντί, μυστήριο και... μαγεία: Επτά ταινίες για να δείτε μια βροχερή μέρα
Μια βροχερή Κυριακή δεν χρειάζεται πάντα σχέδια και μια ωραία ταινία μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη χαλάρωση που επιτάσσει η ημέρα
Μόλις αρχίσει ο ήλιος να κρύβεται πίσω από τα σύννεφα, ο καναπές και η πολυθρόνα γίνονται όλο και πιο δύσκολο να τους αποχωριστεί κανείς και στο σκηνικό αυτό μια ταινία «κουμπώνει» τόσο καλά όσο... ο κιμάς με τα μακαρόνια. Οι βόλτες αναβάλλονται, ο καφές γίνεται πιο απολαυστικός στο σπίτι, ο καναπές μοιάζει πιο φιλόξενος και μια καλή ή χαλαρωτική ταινία μπορεί να γίνει η καλύτερη παρέα.
Από το σκοτεινό ξενοδοχείο που διέλυσε ο Τζακ Νίκολσον και τους μαγικούς διαδρόμους του Χόγκουαρτς μέχρι τη ζεστή Νέα Υόρκη στην οποία ερωτεύτηκαν ο Τομ Χανκς με την Μεγκ Ράιαν και το μυστήριο του Μπενουά Μπλανκ υπάρχουν άφθονες επιλογές.
Γιατί μια βροχερή Κυριακή δεν χρειάζεται πάντα σχέδια. Μερικές φορές χρειάζεται μόνο μια καλή ιστορία, χαμηλό φωτισμό και μια ταινία που αξίζει να ξαναδείς ή να ανακαλύψεις για πρώτη φορά
Για εκείνες τις Κυριακές που η βροχή χτυπάει το παράθυρο και θέλεις κάτι σκοτεινό και καθηλωτικό. Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ μετατρέπει το απομονωμένο ξενοδοχείο Overlook σε έναν εφιαλτικό κόσμο τρόμου και παράνοιας, με τον Τζακ Νίκολσον να παραδίδει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες στην ιστορία του κινηματογράφου.
2. Εις το Όνομα του Πατρός (In the Name of the Father, 1993)
Μια βαριά, συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία που δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε. Η αληθινή ιστορία του Τζέρι Κόνλον, ενός Ιρλανδού που καταδικάστηκε άδικα για μια βομβιστική επίθεση, είναι μια ταινία γεμάτη ένταση, δικαστικό δράμα και ανθρώπινο συναίσθημα. Το γκρίζο τοπίο, η κλειστοφοβική ατμόσφαιρα και η ερμηνεία του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις την κάνουν ιδανική για μια βροχερή Κυριακή που θέλεις μια μεγάλη ιστορία.
3. Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ (Good Will Hunting, 1997)
Μια ταινία που επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο λόγω του «Οδυσσέα» Ματ Ντέμον. Αποτελεί ωδή στην αυτογνωσία, τις δεύτερες ευκαιρίες και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Ματ Ντέιμον και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς δημιουργούν μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες ενηλικίωσης, σε μια Βοστώνη με χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Από εκείνες τις ταινίες που τελειώνουν και θέλεις να μείνεις λίγο σιωπηλός στους τίτλους τέλους.
Από το σκοτεινό ξενοδοχείο που διέλυσε ο Τζακ Νίκολσον και τους μαγικούς διαδρόμους του Χόγκουαρτς μέχρι τη ζεστή Νέα Υόρκη στην οποία ερωτεύτηκαν ο Τομ Χανκς με την Μεγκ Ράιαν και το μυστήριο του Μπενουά Μπλανκ υπάρχουν άφθονες επιλογές.
Γιατί μια βροχερή Κυριακή δεν χρειάζεται πάντα σχέδια. Μερικές φορές χρειάζεται μόνο μια καλή ιστορία, χαμηλό φωτισμό και μια ταινία που αξίζει να ξαναδείς ή να ανακαλύψεις για πρώτη φορά
Επτά ταινίες για μια βροχερή Κυριακή1. Η Λάμψη (The Shining)
Για εκείνες τις Κυριακές που η βροχή χτυπάει το παράθυρο και θέλεις κάτι σκοτεινό και καθηλωτικό. Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ μετατρέπει το απομονωμένο ξενοδοχείο Overlook σε έναν εφιαλτικό κόσμο τρόμου και παράνοιας, με τον Τζακ Νίκολσον να παραδίδει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες στην ιστορία του κινηματογράφου.
2. Εις το Όνομα του Πατρός (In the Name of the Father, 1993)
Μια βαριά, συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία που δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε. Η αληθινή ιστορία του Τζέρι Κόνλον, ενός Ιρλανδού που καταδικάστηκε άδικα για μια βομβιστική επίθεση, είναι μια ταινία γεμάτη ένταση, δικαστικό δράμα και ανθρώπινο συναίσθημα. Το γκρίζο τοπίο, η κλειστοφοβική ατμόσφαιρα και η ερμηνεία του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις την κάνουν ιδανική για μια βροχερή Κυριακή που θέλεις μια μεγάλη ιστορία.
3. Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ (Good Will Hunting, 1997)
Μια ταινία που επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο λόγω του «Οδυσσέα» Ματ Ντέμον. Αποτελεί ωδή στην αυτογνωσία, τις δεύτερες ευκαιρίες και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Ματ Ντέιμον και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς δημιουργούν μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες ενηλικίωσης, σε μια Βοστώνη με χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Από εκείνες τις ταινίες που τελειώνουν και θέλεις να μείνεις λίγο σιωπηλός στους τίτλους τέλους.
4. Χάρι Πότερ (Harry Potter)
Λίγες ταινίες δημιουργούν τόσο έντονα την αίσθηση της ζεστασιάς μιας βροχερής ημέρας όσο ο κόσμος του Χόγκουαρτς. Κάστρα, βιβλιοθήκες, τζάκια, μαγικά τοπία και μια ιστορία που μεγαλώνει μαζί με τους χαρακτήρες κάνουν τη σειρά ταινιών ιδανική για μια Κυριακή στον καναπέ.
Αν θέλετε περισσότερη μαγεία «Η Φιλοσοφική Λίθος» είναι κατάλληλη, για δράμα μπορείτε να προτιμήσετε τον «Αιχμάλωτο του Αζκαμπάν», ενώ για ατελείωτη δράση «Οι Κλήροι του Θανάτου» θα δώσουν αυτό που ζητάς.
5. Έχετε μήνυμα (You've Got Mail, 1998)
Η τέλεια ρομαντική ταινία για μια ήρεμη βροχερή μέρα. Η Νέα Υόρκη, τα βιβλιοπωλεία, οι βόλτες στους δρόμους και η χημεία του Τομ Χανκς με τη Μεγκ Ράιαν μέσα από την κόντρα τους δημιουργούν ένα από τα πιο αγαπημένα «comfort movies» όλων των εποχών. Οσες φορές κι αν το δεις, πάντα θα σε κάνει να νιώθεςι ζεστασιά.
6. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025)
Μια επιλογή για όσους θέλουν μυστήριο και για αυτούς που θέλουν να βρουν τον... ένοχο όσο δύσκολο κι αν είναι. Ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ που υποδύεται φοβερά ο Ντάνιελ Κρεγκ επέστρεψε πέρυσι σε μια νέα υπόθεση γεμάτη μυστικά, ύποπτους χαρακτήρες και ανατροπές στην αγγλική ύπαιθρο. Η ιδανική ταινία για μια βροχερή Κυριακή που θέλεις να προσπαθείς να λύσεις το μυστήριο πριν από τους πρωταγωνιστές.
7. Ο Γείτονάς μου ο Τότορο (My Neighbor Totoro, 1988)
Η πιο τρυφερή επιλογή της λίστας, για όσους εκτιμούν μια πολύ όμορφη ταινία animation. Ο μετρ του είδους Χαγιάο Μιγιαζάκι δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, φύση και παιδική αθωότητα. Μια ταινία που μοιάζει με κινηματογραφική αγκαλιά και ταιριάζει ιδανικά σε μια ήσυχη Κυριακή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα