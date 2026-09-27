Η Βίσση αφιέρωσε το «Τρένο» στον Μαζωνάκη: Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, έφυγε σοκαριστικά και άδικα, βίντεο

Η αφιέρωση με το «Τρένο»

Η Άννα Βίσση συνέχισε την αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας πως θα του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα.«Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Ένα τραγούδι δικό μου, “Το Τρένο”», είπε η τραγουδίστρια, πριν ερμηνεύσει το κομμάτι μπροστά στο συγκινημένο κοινό του ΟΑΚΑ.