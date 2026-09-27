Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Μυϊκό σπασμό ο Ερνανγκόμεθ, αμφίβολος για τα ματς του Παναθηναϊκού με Βιλερμπάν και Μακάμπι
Μυϊκό σπασμό ο Ερνανγκόμεθ, αμφίβολος για τα ματς του Παναθηναϊκού με Βιλερμπάν και Μακάμπι
Ο Ισπανός άσος τραυματίστηκε στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ και έμεινε εκτός τελικού στο Stoiximan Super Cup αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αμφίβολο πλέον τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τα παιχνίδια της Euroleague, που έρχονται.
Το πρωί της Κυριακής ο Ισπανός άσος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ», οι οποίες έδειξαν πως ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.
Αυτό σημαίνει πως ο Ισπανός άσος είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τα δύο παιχνίδια που έρχονται για την Ευρώπη. Τόσο απέναντι στη Βιλερμπαν (30/9, 21:15) στο T-Center όσο και απέναντι στη Μακάμπι (2/10, 21:15) πάλι εντός έδρας.
Το πρωί της Κυριακής ο Ισπανός άσος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ», οι οποίες έδειξαν πως ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.
Αυτό σημαίνει πως ο Ισπανός άσος είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τα δύο παιχνίδια που έρχονται για την Ευρώπη. Τόσο απέναντι στη Βιλερμπαν (30/9, 21:15) στο T-Center όσο και απέναντι στη Μακάμπι (2/10, 21:15) πάλι εντός έδρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα