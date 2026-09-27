Μυϊκό σπασμό ο Ερνανγκόμεθ, αμφίβολος για τα ματς του Παναθηναϊκού με Βιλερμπάν και Μακάμπι
SPORTS
Παναθηναϊκός Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Μυϊκό σπασμό ο Ερνανγκόμεθ, αμφίβολος για τα ματς του Παναθηναϊκού με Βιλερμπάν και Μακάμπι

Ο Ισπανός άσος τραυματίστηκε στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ

Μυϊκό σπασμό ο Ερνανγκόμεθ, αμφίβολος για τα ματς του Παναθηναϊκού με Βιλερμπάν και Μακάμπι
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ και έμεινε εκτός τελικού στο Stoiximan Super Cup αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αμφίβολο πλέον τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τα παιχνίδια της Euroleague, που έρχονται. 

Το πρωί της Κυριακής ο Ισπανός άσος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ», οι οποίες έδειξαν πως ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Αυτό σημαίνει πως ο Ισπανός άσος είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τα δύο παιχνίδια που έρχονται για την Ευρώπη. Τόσο απέναντι στη Βιλερμπαν (30/9, 21:15) στο T-Center όσο και απέναντι στη Μακάμπι (2/10, 21:15) πάλι εντός έδρας.

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