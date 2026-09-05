Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημμα των εκλογών - «Καρφί» για Τσίπρα με Μητροπάνο, «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω»
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημμα των εκλογών - «Καρφί» για Τσίπρα με Μητροπάνο, «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω»
Ο πρωθυπουργός με σύνθημα τη λέξη «ορίζοντας» υποστήριξε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε έχει διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές και αναφέρθηκε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό
Τα διλήμματα της επόμενης κάλπης με κυρίαρχο το «ελπίδα ή περιπέτεια», έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, ξορκίζοντας κάθε τυχόν πρόθεση για ψήφο διαμαρτυρίας. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές κατά της ανεύθυνης αντιπολίτευσης, ενώ αφιέρωσε και ένα τραγούδι στους λαοπλάνους, φωτογραφίζοντας - χωρίς να τον κατονομάσει - τον Αλέξη Τσίπρα.
Αναφερόμενος στις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε: «ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών;» για να προσθέσει αναφερόμενος στην Τουρκία και στις πρόσφατες προκλητικές τηςενέργειες: «Στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα.
Ο πρωθυπουργός με σύνθημα τη λέξη «ορίζοντας» υποστήριξε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε έχει διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές και αναφέρθηκε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
«Διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια που αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην αντιπολίτευση εξέφρασε την ανησυχία του για τις «ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της». Μάλιστα, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον κ. Τσίπρα είπε με έμφαση: «Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες. Ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου: "Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω"».
Κατά τον κ. Μητσοτάκη αντίπαλος της ΝΔ δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα - επόμενο βήμα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια - μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης.
Επικαλούμενος το διεθνές αβέβαιο σκηνικό επεσήμανε ότι «το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν και θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων».
Ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση την ανάγκη να μην υπάρξει ακυβερνησία ή συγκυβέρνηση, απόρροια κομματικών παζαριών. Όπως είπε είναι ανάγκη να έχει η πατρίδα μία ισχυρή κυβέρνηση, «που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς» και ξεκαθάρισε ότι στόχο έχει την αυτοδυναμία: «Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες».
Μάλιστα, θέλησε να αποτρέψει σκέψεις για ψήφους διαμαρτυρίας τονίζοντας την ανάγκη για μία εκλογική αναμέτρηση. «Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν "μήνυμα διαμαρτυρίας": Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να απαντήσει στο - καλοπροαίρετο όπως είπε - ερώτημα «γιατί μία τρίτη τετραετία;»: «Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης και πρότεινε μια «νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας».
Αναφερόμενος στις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε: «ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών;» για να προσθέσει αναφερόμενος στην Τουρκία και στις πρόσφατες προκλητικές τηςενέργειες: «Στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα.
Ο πρωθυπουργός με σύνθημα τη λέξη «ορίζοντας» υποστήριξε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε έχει διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές και αναφέρθηκε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
«Διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια που αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην αντιπολίτευση εξέφρασε την ανησυχία του για τις «ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της». Μάλιστα, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον κ. Τσίπρα είπε με έμφαση: «Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες. Ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου: "Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω"».
Κατά τον κ. Μητσοτάκη αντίπαλος της ΝΔ δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα - επόμενο βήμα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια - μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης.
Επικαλούμενος το διεθνές αβέβαιο σκηνικό επεσήμανε ότι «το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν και θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων».
Ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση την ανάγκη να μην υπάρξει ακυβερνησία ή συγκυβέρνηση, απόρροια κομματικών παζαριών. Όπως είπε είναι ανάγκη να έχει η πατρίδα μία ισχυρή κυβέρνηση, «που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς» και ξεκαθάρισε ότι στόχο έχει την αυτοδυναμία: «Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες».
Μάλιστα, θέλησε να αποτρέψει σκέψεις για ψήφους διαμαρτυρίας τονίζοντας την ανάγκη για μία εκλογική αναμέτρηση. «Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν "μήνυμα διαμαρτυρίας": Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να απαντήσει στο - καλοπροαίρετο όπως είπε - ερώτημα «γιατί μία τρίτη τετραετία;»: «Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης και πρότεινε μια «νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας».
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