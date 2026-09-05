Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημμα των εκλογών - «Καρφί» για Τσίπρα με Μητροπάνο, «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω»

Ο πρωθυπουργός με σύνθημα τη λέξη «ορίζοντας» υποστήριξε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε έχει διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές και αναφέρθηκε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό